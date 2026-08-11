В работе ChatGPT произошёл глобальный сбой. В этом убедился корреспондент Life.ru.

От пользователей поступают жалобу на обработку ответов, которая длится часами. В некоторых случаях нейросеть и вовсе не реагирует на запросы.

Ранее Life.ru рассказывал, что ChatGPT поймали на выдаче пользователям детальных инструкций по синтезу ядов и созданию биооружия. Среди запросов фигурировали методики распыления патогенов, модификации вируса кори для обхода вакцинного иммунитета и технология получения запрещённого токсина рицина. В одном из эпизодов пользователь, получив такое руководство, заявил о намерении убить родителей.