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11 августа, 13:18

Глобальный сбой произошёл в работе ChatGPT по всему миру

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Primakov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Primakov

В работе ChatGPT произошёл глобальный сбой. В этом убедился корреспондент Life.ru.

От пользователей поступают жалобу на обработку ответов, которая длится часами. В некоторых случаях нейросеть и вовсе не реагирует на запросы.

ИИ выходит из-под контроля? Разработчик ChatGPT объявил о наступлении «эры сингулярности»
ИИ выходит из-под контроля? Разработчик ChatGPT объявил о наступлении «эры сингулярности»

Ранее Life.ru рассказывал, что ChatGPT поймали на выдаче пользователям детальных инструкций по синтезу ядов и созданию биооружия. Среди запросов фигурировали методики распыления патогенов, модификации вируса кори для обхода вакцинного иммунитета и технология получения запрещённого токсина рицина. В одном из эпизодов пользователь, получив такое руководство, заявил о намерении убить родителей.

Актуальные материалы о развитии робототехники, нейросетей и кибербезопасности — в разделе «Технологии» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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