Профессия крупным планом: Как московские школьники пробуют себя в кино

Старшеклассники московских медиаклассов теперь могут не только узнать, как устроено кинопроизводство, но и поработать на настоящей съёмочной площадке. В 2026 году они приняли участие в создании первого вертикального сериала, который снимали в декорациях кинопарка «Москино».

Куратор проекта «Медиакласс в московской школе» Ксения Зимина рассказала, что ребята снимали бэкстейджи, общались с актёрами и командой, а затем смонтировали собственный фильм о сериале. По её словам, многих захватила творческая атмосфера, и теперь они всерьёз думают о карьере в кино.

На экскурсиях по натурным декорациям подростки познакомились с устройством кинопарка и обязанностями съёмочной группы. После этого те, кто хочет связать жизнь с киноиндустрией, получили возможность попрактиковаться и подключились к съёмкам вертикальной драмы.

Такой формат дополняет учебную программу медиаклассов, где изучают профессии медиа, журналистики, рекламы и связей с общественностью. Сотрудничество с кинопарком даёт школьникам возможность увидеть кинопроизводство изнутри и попробовать себя сразу в нескольких направлениях.

На площадке подростки выполняли разные задачи. Одни помогали режиссёру, другие писали сценарий, третьи снимались в массовке. Ученикам доверили работу скрипт-супервайзеров: они сверяли сценарий с происходящим в кадре и следили за деталями. Сценаристы придумывали диалоги и выбирали исполнителей главных ролей. Участников массовых сцен готовили костюмер и гримёр. Некоторые школьники стали вторыми режиссёрами: контролировали график съёмочного дня и занимались организационными вопросами.

Съёмки шли на двух локациях кинопарка. Школьные эпизоды снимали в декорации «Современная Москва», уличные — в «Центре Москвы». Ребята увидели реальные условия киноработы и поняли, как взаимодействуют специалисты разных профилей. Выпускница медиакласса школы № 1811 «Восточное Измайлово» Анна Шишкова, например, появилась в кадре и одновременно помогала команде за кадром.

Девушка призналась, что декорации «Москино» её поразили: все объекты выглядят настоящими и снаружи, и внутри, поэтому в перерывах по ним было приятно гулять. Вместе с ней на площадку приехали ещё 15 учеников медиаклассов. Анна выбрала актёрскую роль, чтобы понаблюдать за работой группы и пообщаться с операторами, костюмерами и режиссёром Яковом Подкустовым. Кроме участия в сценах она расставляла реквизит с режиссёром-постановщиком и помогала костюмеру готовить артистов.

Фото © Пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы

Помимо кинопарка школьники провели полный съёмочный день в кинотеатре «Москино Чтиво» и на Воробьёвых горах. Ученица медиакласса школы № 1811 «Восточное Измайлово» Дарья Горбунова планировала освоить операторское дело, но дополнительно попробовала себя в документальном жанре. Она параллельно снимала бэкстейджи и интервьюировала участников съёмочной группы. Часть старшеклассников попала в массовку сериала «Новенькая против К.Л.А.В.Д.И.И», а нескольким достались небольшие реплики.

Для подростков такой опыт становится частью профессионального самоопределения: они сравнивают ожидания с реальной работой, знакомятся с разными специализациями и определяют, что им действительно интересно. Попробовать себя можно не только перед камерой. Кинопроизводство объединяет десятки профессий — от режиссуры и операторского искусства до света, звука, костюма, реквизита, монтажа и продюсирования. Многих этот опыт дополнительно мотивировал продолжать учёбу и рассматривать кино- и медиапроизводство как будущую профессию.

Кинопарк «Москино» входит в проект мэра Москвы «Москва — город кино» и относится к столичному кинокластеру. Его второй этап развития завершён: построены 36 натурных площадок, шесть павильонов и 14 объектов инфраструктуры. Среди них — «Брестская крепость», «Провинциальные города Европы», «Юзовка», «Шахты», «Европейский город», «Современная Москва», «Рейхстаг», «Русский средневековый город», «Города Восточной Европы» и другие.

Московский кинокластер объединяет инфраструктуру, услуги и сервисы для кинопроизводителей, которые развивает Правительство Москвы в проекте «Москва — город кино». В его структуру входят кинопарк, Киностудия Горького (площадки на улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде), кинозавод, сеть кинотеатров, кинокомиссия и киноплатформа.