Секрет Хичкока, о котором молчат гиды по кино: Как толстяк из Лондона сделал ожидание страшнее ужаса Оглавление Из Британии в Голливуд: Краткая биография Хичкока Главный секрет: Как Хичкоку удавалось пугать без монстров Приёмы Хичкока, которые безотказно работают до сих пор Зритель знает больше героя Ожидание страшнее самого события Монтаж, который заставляет нас достраивать Макгаффин: как заставить зрителя бежать за пустышкой Звук способен напугать раньше изображения Обычное пространство становится ловушкой Кто первым перенимал приёмы Хичкока Почему метод Хичкока пережил своё время 13 августа 1899 года родился кинорежиссёр Альфред Хичкок, которого называют «мастером саспенса». Как ему удавалось держать зрителя в постоянном напряжении и какие его приёмы работают до сих пор — в материале Life.ru. 12 августа, 22:15 Он заставил весь мир бояться тишины и душевой: как жил и чем пугал Альфред Хичкок. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Из Британии в Голливуд: Краткая биография Хичкока

Альфред Джозеф Хичкок родился 13 августа 1899 года в Лейтонстоуне, тогдашнем пригороде Лондона. В кино он пришёл ещё молодым человеком и начал карьеру в британской индустрии в эпоху немого кино. Дебютной картиной режиссёра стал «Сад наслаждений», снятый в Германии.

В 1930-е годы Хичкок стал одним из ведущих британских режиссёров. Уже в таких картинах, как «Тридцать девять ступеней» (1935), проявились темы, к которым он будет возвращаться снова и снова: ошибочно обвинённый человек, преследование, шпионаж, опасность, скрывающаяся за обыденностью.

В 1939 году Хичкок переехал в США. Его первым американским фильмом стала «Ребекка» (1940), получившая «Оскар» за лучший фильм. В последующие десятилетия появились «Тень сомнения», «Окно во двор», «Головокружение» и «К северу через северо-запад». В 1960 году вышел «Психо» — фильм, который радикально изменил представление массового зрителя о том, насколько тревожным может быть обычный триллер. Затем были не менее известные и пугающие «Птицы». Режиссёр пять раз номинировался на «Оскар», а в 1968 году получил почётную премию имени Ирвинга Тальберга.

Хичкок был женат на сценаристке и монтажёре Альме Ревиль. Они поженились в 1926 году и прожили вместе до самой смерти мастера. В 1928 году у них родилась дочь Патриция, ставшая актрисой. Патриция была замужем за Джозефом Эдвардом О’Коннелом – младшим, родила троих дочерей — Мэри Альму, Терезу и Кэтлин. Умерла наследница режиссёра в 2021 году.

Альма Хичкок была главным соавтором многих работ мужа. Он сам говорил, что без многих её советов не состоялся бы в профессии и прямо называл супругу своей правой рукой.

Знаменитый кинематографист умер в Лос-Анджелесе 29 апреля 1980 года в возрасте 80 лет. За шестидесятилетнюю карьеру он снял более 50 полнометражных фильмов. Но его главным наследием стала не отдельная картина и даже не конкретный жанр. Он оставил после себя набор инструментов, которыми кино продолжает пользоваться.

Главный секрет: Как Хичкоку удавалось пугать без монстров

Как Альфред Хичкок придумал саспенс. Фото © ТАСС / imago stock & people

Саспенс упрощённо можно описать как напряжение, которое возникает не в момент опасности, а в ожидании её наступления.

Хичкок неоднократно объяснял эту разницу на простом примере: представим людей, спокойно разговаривающих за столом. Если неожиданно взрывается бомба, зритель получает короткий момент шока. Но если зритель заранее знает, что под столом находится бомба и через несколько минут она должна взорваться, обычный разговор превращается в мучительное ожидание. Это принципиальное отличие хичкоковского подхода. Неизвестность может пугать, но знание иногда пугает сильнее.

Приёмы Хичкока, которые безотказно работают до сих пор

Зритель знает больше героя

Это, пожалуй, самый важный инструмент Хичкока. Представим человека, который входит в комнату. Сам по себе этот момент ничем не примечателен. Но если перед этим камера показала зрителю, что в комнате кто-то прячется, значение каждого движения меняется. Хичкок превращает информацию в оружие. Он решает не только что показать, но и когда это показать. Одну и ту же сцену можно сделать спокойной, если скрыть от зрителя опасность, или мучительно напряжённой, если сообщить о ней заранее.

Такой подход особенно заметен в картине «Окно во двор». Главный герой наблюдает за соседями из своей квартиры, а зритель вместе с ним становится наблюдателем. В какой-то момент само разглядывание приобретает тревожный смысл: мы уже не просто смотрим на чужую жизнь, а пытаемся понять, что именно происходит за окном. В фильме «Психо» похожая стратегия превращает зрителя в соучастника наблюдения.

Ожидание страшнее самого события

Хичкок отлично понимал силу паузы. Если показать монстра сразу, зритель быстро привыкает к его присутствию. Но если дать понять, что он где-то рядом, а затем задержать момент встречи, воображение начинает работать самостоятельно. Именно поэтому напряжение часто строится вокруг простых деталей: закрытой двери, пустого коридора, окна, лестницы или человека, который слишком долго стоит неподвижно.

Зритель начинает заполнять пробелы сам. А человеческое воображение способно создать угрозу гораздо страшнее той, которую режиссёр мог бы показать на экране. В фильме «Птицы» тревогу постепенно создаёт сама перемена привычной среды: обычные птицы перестают быть частью повседневного пейзажа и превращаются в источник угрозы.

Монтаж, который заставляет нас достраивать

Не монстры, а пугающая тишина — главные приёмы Альфреда Хичкока. Фото © ТАСС / imago stock & people

Знаменитая сцена в душе из картины «Психо» — один из лучших примеров того, как монтаж может сделать изображение страшнее прямого показа. Сцена длится считаные десятки секунд, но состоит из огромного количества коротких планов: было 78 установок камеры и 52 монтажные склейки. Хичкок не показывает убийство непрерывно. Вместо этого он дробит происходящее на взгляды, движения, предметы и вспышки действия. Мозг зрителя сам соединяет эти фрагменты в единое событие.

Зритель видит достаточно, чтобы понять происходящее, но недостаточно, чтобы получить его в спокойной, безопасной форме. Это важный принцип и для современного кино: иногда несколько быстрых планов оказываются эффективнее одного подробного изображения.

Макгаффин: как заставить зрителя бежать за пустышкой

Ещё одно знаменитое хичкоковское понятие — макгаффин. Так называют деталь, предмет или информацию, которые запускают сюжет и заставляют персонажей действовать, хотя сами по себе они не обязательно имеют большое значение. Иными словами, это элемент, который приводит историю в движение, а значение для самого зрителя может оказаться минимальным.

В «39 ступенях» это секреты, за которыми охотятся персонажи. В других шпионских триллерах Хичкока роль макгаффина могут выполнять документы, сведения или предмет. Макгаффин даёт зрителю конкретную цель для любопытства: «Что это?», «Кто это получил?», «Зачем за этим охотятся?». Пока он ищет ответ, фильм получает возможность заниматься более важными вещами — страхом, подозрением, отношениями между героями. Макгаффин показывает ещё одну сторону хичкоковского метода: зритель должен быть увлечён даже тогда, когда он ещё не понимает, что на самом деле важно.

Звук способен напугать раньше изображения

Картину «Психо» невозможно представить без музыки Бернарда Херрмана. Его струнная партитура стала одной из самых узнаваемых в истории кино. Резкие атаки струнных в сцене убийства работают почти физически. Музыка не просто сопровождает действие — она становится частью самого ощущения опасности.

Звук воды, шаги, тишина перед событием, шум предметов — всё это может менять эмоциональный смысл кадра. Хичкок вообще относился к звуку как к самостоятельному выразительному инструменту. В «Психо» даже бытовые шумы приобретают тревожный оттенок. Поэтому зритель реагирует не только глазами: он начинает прислушиваться.

Обычное пространство становится ловушкой

Как Хичкок снимал культовые триллеры. Фото © ТАСС / imago stock & people

Одна из сильнейших особенностей Хичкока — умение делать тревожными самые привычные места. Дом, гостиница, квартира, автомобиль, поезд, лестница — ничего сверхъестественного в них нет. Но режиссёр меняет наше отношение к пространству. В «Психо» обычный мотель становится местом, из которого лучше было бы уехать. В «Окне во двор» квартира одновременно является убежищем и клеткой. Главное здесь — не теснота сама по себе. Важно ощущение, что контроль над пространством принадлежит не герою.

Кто первым перенимал приёмы Хичкока

Одним из первых приёмы Хичкока перенял Стивен Спилберг. В «Челюстях» (1975) угроза долго остаётся преимущественно за пределами кадра. Наращивание напряжения — хичкоковская традиция, а сам Спилберг позднее рассказывал, что для него был ориентиром именно Хичкок. А в «Паркe юрского периода» зритель сначала ждёт динозавров, а потом их показывают. Это тот же принцип: ожидание становится частью аттракциона.

У Дэвида Финчера другой вариант хичкоковских приёмов — контроль информации. В фильме «Семь» зритель постоянно видит новые повороты, а финал сознательно переворачивает ожидания. Сам Финчер сравнивал эффект ключевого сюжетного поворота «Семи» с тем, как «Психо» ломает ожидания зрителя, неожиданно меняя направление истории.

Почему метод Хичкока пережил своё время

Хичкок работал с технологиями, которые сегодня кажутся почти музейными. Плёнка, оптические эффекты, ручной монтаж, физические декорации — всё это давно изменилось. Но зритель остался прежним в одном важном отношении. Мы по-прежнему боимся неизвестности. Мы по-прежнему тревожимся, когда понимаем больше героя. Мы всё ещё подозреваем опасность, если камера слишком долго смотрит в тёмный угол. И нам всё так же трудно отвести взгляд, когда мы знаем, что что-то должно произойти, но не уверены, когда именно это случится.

Хичкок понял фундаментальную вещь: страх начинается не там, где появляется опасность, а там, где появляется ожидание опасности. Поэтому его фильмы не устарели вместе со своими декорациями. Можно заменить плёнку цифровой камерой, практические эффекты — компьютерной графикой, а длинные сцены — быстрым монтажом. Но главный принцип: ожидание страшнее любого выдуманного монстра — остаётся.

Авторы Альмир Хабибуллин