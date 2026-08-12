Мобильный оператор модернизировал сеть в аэропортах и на вокзалах по всей стране

Инженеры усилили сеть в аэропортах и на железнодорожных вокзалах по всей России на фоне растущего пассажиропотока. В результате проведённых работ удалось увеличить ёмкость сети на 53%.

С начала 2026 года модернизация МегаФона затронула международные аэропорты Благовещенска, Новосибирска, Петропавловска-Камчатского, Владивостока, Оренбурга и Санкт-Петербурга. Речь идёт о строительстве новых базовых станций, рефарминге, а также расширении радиочастотного спектра и покрытия внутри пассажирских терминалов. Более десятка базовых станций также построено на подъездах к аэропортам Сыктывкара, Астрахани, Омска, Стрежевого в Томской области и других.