Нефтяная компания обновила масла G-Energy с помощью искусственного интеллекта

Система «Алхимик» из нескольких тысяч вариантов может выбрать лучшие сочетания базовых масел и пакетов присадок. По этим рекомендациям команда специалистов Газпром нефти — инженеров, учёных, лаборантов, химиков — тестирует составы смазочных материалов. После лабораторных и стендовых испытаний компания запускает промышленное производство новых масел. Интеграция технологий искусственного интеллекта уменьшила срок от разработки до запуска нового продукта в шесть раз.