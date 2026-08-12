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Нефтяная компания обновила масла G-Energy с помощью искусственного интеллекта

Нефтяная компания усовершенствовала рецептуры синтетических моторных масел. Для обновления линейки G-Energy Synthetic Far East команда инженеров компании использовала собственную цифровую платформу.

12 августа, 16:18
Обложка © ПАО «Газпром нефть»

Обложка © ПАО «Газпром нефть»

Система «Алхимик» из нескольких тысяч вариантов может выбрать лучшие сочетания базовых масел и пакетов присадок. По этим рекомендациям команда специалистов Газпром нефти — инженеров, учёных, лаборантов, химиков — тестирует составы смазочных материалов. После лабораторных и стендовых испытаний компания запускает промышленное производство новых масел. Интеграция технологий искусственного интеллекта уменьшила срок от разработки до запуска нового продукта в шесть раз.

Синтетические масла G-Energy подходят для современных бензиновых и гибридных двигателей и сохраняют рабочие свойства при высоких нагрузках и низких температурах.

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Авторы
Валерия Мишина
Валерия Мишина
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