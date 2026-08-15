«Ирония судьбы», «17 мгновений» и любовь в 50: 95 лет Микаэлу Таривердиеву Оглавление Кто такой Микаэл Таривердиев Тбилиси, «Франческа да Римини» и первая шляпа Путь в музыке: от Тбилиси до Москвы Главные фильмы: «Семнадцать мгновений весны» и «Ирония судьбы» «Я просто живу»: личная жизнь и любовь всей жизни Он ушёл в 64, но музыка его живёт 95-летие в 2026 году: как отмечают Заключение Частые вопросы Сколько лет было бы Микаэлу Таривердиеву в 2026 году? Какая национальность у Таривердиева? Кто был женой Микаэла Таривердиева? Есть ли родственная связь между Микаэлом и Кареном Таривердиевыми? Какую музыку Таривердиева можно слушать бесплатно и легально? 95 лет со дня рождения легендарного советского композитора Микаэла Таривердиева: как сын директора банка стал автором музыки к «Иронии судьбы» и «17 мгновениям весны». Личная жизнь, судьба, необычные факты. 15 августа, 05:01 62732 62732 95 лет со дня рождения Микаэла Таривердиева: лучшие произведения и судьба композитора. Обложка © РИА Новости / Виталий Карпов

Микаэл Таривердиев родился 15 августа 1931 года. И спустя почти сто лет его мелодии звучат почти в каждом доме. Под Новый год, в День Победы, да и просто, когда хочется остановиться и вспомнить. «У зеркала», «Мне нравится, что вы больны не мной», мелодии из «Семнадцати мгновений весны» — вы хотя бы раз точно слышали эти композиции, а значит, знакомы с его музыкой. 15 августа 2026 года композитору исполнилось бы 95. Он ушёл в 64, но его музыка жива — и, кажется, не собирается стареть.

Кто такой Микаэл Таривердиев

Советский и российский композитор армянского происхождения, народный артист РСФСР (1986). Автор музыки более чем к 130 фильмам, пяти опер, балетов и сотен романсов. При жизни его называли «последним романтиком» ХХ века. Он не писал бравурных маршей и не прославлял вождей — его музыка всегда была про человека, про тишину, про грусть. И именно за это её любят до сих пор.

Тбилиси, «Франческа да Римини» и первая шляпа

Микаэл Леонович родился в Тифлисе (ныне Тбилиси) в обеспеченной армянской семье. Его отец был родом из Нагорного Карабаха и работал директором Центрального банка Грузии. Мальчик рос единственным и долгожданным ребёнком. С шести лет жил в доме на улице Павла Ингороквы, где сегодня висит памятная доска.

В Тбилиси любили рассказывать историю о том, как юный Микаэл, едва услышав по радио «Франческу да Римини» Чайковского, тут же воспроизвёл музыку на рояле — и будто бы именно тогда актёр Георгий Геловани предложил ему написать балет. Достоверных подтверждений этой истории не сохранилось, но она хорошо передаёт, какой феноменальной музыкальной памятью обладал мальчик.

Среди тбилисских историй о юном Таривердиеве есть и такая: получив первый гонорар, Микаэл сразу купил шляпу — «для солидности». Так как уже тогда воспринимал музыку как серьёзное дело.

Не меньше музыки он любил море. До самого конца. Виндсёрфинг, водные лыжи — на воде чувствовал себя в своей стихии.

Путь в музыке: от Тбилиси до Москвы

Какую музыку написал Микаэл Таривердиев. Фото © РИА Новости / Георгий Тер-Ованесов

И всё же стихия музыки была главной. Музыкальное образование начиналось с фортепианной школы при Тбилисской консерватории. Дальше — училище, класс композиции профессора Шалвы Мшвелидзе. Потом уехал в Москву. И оказалось — правильно сделал.

Поступил в Гнесинку — и сразу в класс Арама Хачатуряна. Учился у самого автора «Танца с саблями». Окончил в 1957-м. Ещё будучи студентом, дебютировал в Большом зале Московской консерватории. Тогда же начал писать для кино. Среди фильмов с его музыкой: «Юность наших отцов», «Человек идёт за солнцем», «Мой младший брат», «До свидания, мальчики». Первые шаги в большом кино оказались успешными.

Главные фильмы: «Семнадцать мгновений весны» и «Ирония судьбы»

1973 год. На экраны выходит сериал «Семнадцать мгновений весны». Таривердиев пишет к нему саундтреки, а две песни: «Мгновения» и «Где‑то далеко» («Песня о далёкой Родине») на стихи Роберта Рождественского — стали настоящими хитами. В каждой серии — его музыка. Без неё фильм Лиозновой был бы совсем другим. Той самой атмосферы — напряжения, одиночества и неугасимой надежды — просто не было бы.

А через два года — «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». И музыка Таривердиева оттуда намертво приросла к Новому году. «Никого не будет в доме», «Со мною вот что происходит», «Мне нравится, что вы больны не мной» и, конечно же, та самая фортепианная зимняя мелодия — 31 декабря они звучат в каждой квартире. Рязанов, кстати, перебрал четырёх композиторов, прежде чем остановиться на Таривердиеве. Не прогадал.

Всего за свою жизнь Микаэл Леонович написал музыку более чем к 130 фильмам. «Король-олень», «Ошибка резидента», «Пропавшая экспедиция», «Золотая речка», «Загадка Эндхауза».

«Я просто живу»: личная жизнь и любовь всей жизни

Таривердиев был женат трижды. От первого союза с солисткой Московской филармонии Еленой Васильевной Андреевой (1926–2000) в 1960 году родился сын Карен. Брак распался в 1971-м. Отношения отца и сына были сложными, но однажды, узнав, что подросток Карен начал якшаться с хулиганами и даже приворовывать, Микаэл Леонович приехал и вместо долгих нотаций сказал: «Я тебя просто придушу, если ещё раз об этом узнаю». Карен запомнил навсегда. Больше он ничего без спроса не брал и вырос честным человеком. Единственный наследник композитора пошёл не по музыкальной, а по военной стезе — стал разведчиком специального назначения, служил в Афганистане, получил два ранения.

Второй женой Микаэла Таривердиева была Элеонора Петровна Маклакова (1939–2024) — художник по костюмам, народный художник РФ. Она работала на киностудии имени Горького. Они были женаты семь лет.

А третьей женой Микаэла Леоновича стала Вера Гориславовна Колосова (родилась в 1957 г.) — музыковед и писательница. Они познакомились на музыкальном фестивале в Вильнюсе. Вера рассказывала: встретились в холле отеля после премьеры скрипичного концерта. Весь день провели вместе, а вечером Таривердиев пригласил её в ресторан и вдруг сам предложил сыграть для неё на рояле — хотя обычно не соглашался, когда его просили. Сыграл «Встречу с женой» из «Семнадцати мгновений весны». «Больше мы не расставались», — вспоминает Вера.

Разница в возрасте была 26 лет. Но, по словам Веры Гориславовны, никакого барьера не было: «Мы встретились как очень близкие люди. Ведь это не зависит от того, сколько тебе лет». Она полностью приняла его систему жизни, его законы. Он говорил: в доме главный — один человек. И это был он.

Они прожили вместе 13 лет — с 1983 года и до самой смерти композитора в 1996-м. Сам Таривердиев называл остальных жён «приходящими», а Веру — любимой женщиной.

Он ушёл в 64, но музыка его живёт

Микаэл Таривердиев: жены, дети, произведения. Фото © РИА Новости / Борис Кауфман

25 июля 1996 года Микаэл Таривердиев скоропостижно скончался от острого сердечного приступа. Это случилось в сочинском санатории «Актёр», где он отдыхал после «Кинотавра». Ему было 64 — он не дожил до своего 65-летия всего три недели.

Вдова, Вера Таривердиева, уже 30 лет хранит его наследие. Она говорит: «Я без него не живу. Это моя жизнь. Потому что Микаэл Леонович — мой любимый человек. Человек моей жизни».

95-летие в 2026 году: как отмечают

В этот день традиционно вспоминают композитора, чья музыка стала частью культурного кода нескольких поколений.

В Москве одним из главных центров притяжения для поклонников его творчества остаётся Российский национальный музей музыки: здесь регулярно проходят тематические концерты и выставки, посвящённые Таривердиеву, а в юбилейные даты программа становится особенно насыщенной. Уточнить расписание событий на 15 августа можно на официальном сайте музея.

В Санкт‑Петербурге музыка Микаэла Таривердиева регулярно звучит в концертных залах и на органных вечерах: его вокальные циклы, фортепианные миниатюры и переложения киномузыки для органа входят в репертуар многих исполнителей. Афиша городских площадок обновляется ближе к дате.

Ключевую роль в сохранении и популяризации наследия композитора играет Благотворительный фонд творческого наследия Микаэла Таривердиева. На сайте фонда публикуют новости о памятных событиях и концертах, приуроченных к юбилейным датам.

Заключение

Когда умер Микаэл Таривердиев. Фото © РИА Новости / Владимир Федоренко

Микаэл Таривердиев не вписывался в рамки. Он не был «советским композитором» в том смысле, какой вкладывали в это слово чиновники. Он писал про людей. Про любовь. Про одиночество. Про то, что «я просто живу». Его музыка не подчинялась идеологии — и поэтому стала вечной. Она звучит в каждом доме под Новый год. Она звучит в День Победы. Она звучит просто так — когда хочется остановиться и вспомнить, что секунды — это всё, что у нас есть.

Частые вопросы

Сколько лет было бы Микаэлу Таривердиеву в 2026 году?

95 лет. Он родился 15 августа 1931 года.

Какая национальность у Таривердиева?

Армянин по происхождению. Родился в Тбилиси, вырос в армянской семье.

Кто был женой Микаэла Таривердиева?

Третьей и последней женой была Вера Гориславовна Таривердиева, музыковед и писательница. Они прожили вместе 13 лет, до самой смерти композитора.

Есть ли родственная связь между Микаэлом и Кареном Таривердиевыми?

Да, Карен Таривердиев — единственный сын Микаэла Леоновича. Он стал разведчиком, служил в Афганистане.

Какую музыку Таривердиева можно слушать бесплатно и легально?

Основные записи доступны на легальных стриминговых платформах. Также многие произведения публикуются в официальных сборниках и на канале фонда Таривердиева. Пиратские ссылки не рекомендуем.

Авторы Андрей Соколов