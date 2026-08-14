Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 августа, 11:12

Побег обернулся ловушкой: Заключённый застрял в потолке и умолял отрезать ему ноги

В Бельгии заключённый при побеге застрял в потолке и умолял ампутировать ноги

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Заключенный бельгийской тюрьмы Лантен застрял в вентиляционном проходе во время побега и умолял спасателей ампутировать ему конечности. О происшествии рассказали журналисты телеканала RTL.

Всё случилось в лазарете исправительного учреждения. Осужденный, которому 20 лет, придумал план: он забрался на батарею, добрался до подвесного потолка и пробрался внутрь технической шахты. Выбраться из неё не получилось — тело намертво зажало в тесном пространстве.

На вызов приехали пожарные. Поиски узника заняли полтора часа, после чего спасатели разобрали часть потолочного покрытия и вызволили его. Находясь в западне, парень не выдержал и закричал, что согласен остаться без ног, лишь бы его достали. Ампутация не потребовалась.

Медики осмотрели беглеца и не нашли серьёзных повреждений, но для подстраховки его увезли в больницу. Известно, что на свободу он должен был выйти в 2031 году, теперь же за попытку побега ему грозит дополнительный срок.

Восемь заключённых совершили побег из тюрьмы в Луизиане
Восемь заключённых совершили побег из тюрьмы в Луизиане

Ранее сообщалось, что в Первоуральске осуждённый совершил побег из колонии-поселения, чтобы встретиться со своей девушкой. 34-летний мужчина выбрал удачный момент, повредил забор и через лес добрался до трассы, где остановил попутку.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Бельгия
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar