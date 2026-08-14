Побег обернулся ловушкой: Заключённый застрял в потолке и умолял отрезать ему ноги

Заключенный бельгийской тюрьмы Лантен застрял в вентиляционном проходе во время побега и умолял спасателей ампутировать ему конечности. О происшествии рассказали журналисты телеканала RTL.

Всё случилось в лазарете исправительного учреждения. Осужденный, которому 20 лет, придумал план: он забрался на батарею, добрался до подвесного потолка и пробрался внутрь технической шахты. Выбраться из неё не получилось — тело намертво зажало в тесном пространстве.

На вызов приехали пожарные. Поиски узника заняли полтора часа, после чего спасатели разобрали часть потолочного покрытия и вызволили его. Находясь в западне, парень не выдержал и закричал, что согласен остаться без ног, лишь бы его достали. Ампутация не потребовалась.

Медики осмотрели беглеца и не нашли серьёзных повреждений, но для подстраховки его увезли в больницу. Известно, что на свободу он должен был выйти в 2031 году, теперь же за попытку побега ему грозит дополнительный срок.

Ранее сообщалось, что в Первоуральске осуждённый совершил побег из колонии-поселения, чтобы встретиться со своей девушкой. 34-летний мужчина выбрал удачный момент, повредил забор и через лес добрался до трассы, где остановил попутку.