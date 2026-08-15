Немецкие водоёмы превращаются в обители водяного из-за аномальной жары

Токсичные сине-зелёные водоросли массово распространились у популярных курортов Балтийского моря и в озёрах на севере Германии. В некоторых местах власти уже запретили купание, передаёт DPA.

Обширные скопления цианобактерий заметили у побережья между Ростоком и островом Хиддензее. По спутниковым снимкам, цветение воды затронуло акваторию вплоть до берегов Дании.

В Шлезвиг-Гольштейне полный запрет ввели на нескольких пресных водоёмах округа Рендсбург-Экерферде, включая Бордесхольмер, Брамзее и Дерпзее. Предупреждения для отдыхающих также появились на части пляжей Балтики в Остхольштейне.

В Мекленбурге — Передней Померании пока ограничились рекомендациями не заходить в воду там, где заметны сине-зелёная муть или маслянистый шлейф. Это касается в том числе побережья возле Ростока-Варнемюнде, Кюлунгсборна, Хайлигендамма и Висмара.

Специалисты предупреждают, что цианобактерии способны выделять опасные токсины. Контакт с ними может вызвать аллергическую реакцию, раздражение кожи и слизистых, а при случайном заглатывании воды — тошноту и рвоту.

Распространению водорослей способствовала продолжительная жара. Высокие температуры этим летом затронули сразу несколько европейских стран, включая Германию, Испанию, Францию, Италию и Грецию.

Ранее эксперт предупреждала, что ярко-зелёная плёнка, хлопья, необычный цвет или затхлый запах воды могут указывать на опасное цветение. Цианобактерии способны вырабатывать токсины, а при появлении после контакта тошноты, рвоты или болей в животе необходимо обратиться к врачу.