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16 августа, 15:58

Зять Трампа встретится с ХАМАС в Каире для спасения мирного плана

Джаред Кушнер. Обложка © ТАСС / ЕРА /LUDOVIC MARIN

Джаред Кушнер. Обложка © ТАСС / ЕРА /LUDOVIC MARIN

Зять и спецпосланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер встретится с делегацией ХАМАС в Каире. Как передаёт Al Arabiya, переговоры пройдут после поездки Кушнера в Израиль. Стороны намерены обсудить стабилизацию мирного процесса, чтобы не допустить развала договорённостей, достигнутых в Шарм-эш-Шейхе осенью 2025 года.

Согласно данным Axios, на следующей неделе Джаред Кушнер совершит визит в Израиль для обсуждения ситуации в секторе Газа. Поездка приурочена к активизации усилий Вашингтона по реализации очередного этапа мирного урегулирования, который предполагает демилитаризацию ХАМАС и последующий вывод израильских подразделений с территории анклава.

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Ранее Юрий Ушаков заявил, что Москва ждёт ответа официального Вашингтона на состоявшиеся переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Эта реакция должна показать, насколько серьёзно американская сторона воспринимает диалог и готова ли к дальнейшим шагам по урегулированию.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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