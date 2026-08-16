Один брак — и ты вне игры: В Китае госслужащих лишают должности за любовь к иностранцам

Работники государственного аппарата Китая могут лишиться должности из-за брака с гражданином другой страны. О таких последствиях предупредил американский телеканал CNN.

Журналисты рассказали историю сотрудницы одного из ведомств, которая познакомилась с иностранцем за границей и собиралась выйти за него замуж. Коллеги посоветовали ей не торопиться, поскольку подобный шаг способен поставить крест на дальнейшей службе.

Вступать в подобные отношения запрещено и полицейским, военнослужащим, дипломатам, а также всем, кто допущен к гостайне. Обычных жителей такие ограничения не касаются.

Подобные правила объясняются борьбой с коррупцией и необходимостью защищать национальную безопасность. Чиновникам приходится сдавать личные паспорта, а выезд за рубеж возможен только после согласования поездки. Если у сотрудника с доступом к секретным сведениям близкие родственники живут в другой стране, это может помешать его карьерному росту.

Ранее сообщалось, что пара из Китая получила денежную выплату по полису «страхования любви», который был куплен за 28 долларов. В 2016 году девушка по фамилии У из провинции Шэньси приобрела необычную страховку в подарок своему молодому человеку. Согласно условиям документа, если пара вступит в брак в течение десяти лет, то получит либо 10 тысяч роз, либо бриллиантовое кольцо.