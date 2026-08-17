Уехавший после начала СВО Бекмамбетов оставил в РФ недвижимость на ₽610 млн

Недвижимость более чем на полмиллиарда рублей оставил в России режиссёр Тимур Бекмамбетов, уехавший после начала СВО. Об этом сообщает SHOT.

Уехавший после начала СВО Бекмамбетов оставил в РФ недвижимость на ₽500 млн. Видео © SHOT

У 65-летнего Бекмамбетова и его семьи сейчас в собственности сразу 3 квартиры в самом центре Москвы. Первые две — в знаменитом доходном доме Мазинга — здании 1912 года постройки в Малом Знаменском переулке. В разные годы там жили и бывали советский актёр Михаил Астангов, писатель Владимир Гиляровский и другие выдающиеся личности. Теперь же квартирами в этом доме владеет режиссёр. Первая — площадью около 230 квадратных метров. В 2019 году Бекмамбетов чуть не лишился её из-за сделанной перепланировки, которая привела к трещине на фасаде дома. Тогда на режиссёра подали в суд, но позднее всё закончилось мировым соглашением. Стоимость такой квартиры может доходить до 230 миллионов рублей.

Вторая квартира находится на чердаке того же дома — её Бекмамбетов приобрёл за 4 месяца до начала СВО, в октябре 2021 года. Площадь жилища — 310 квадратных метров, а его стоимость оценивается примерно в 300 миллионов рублей. Третья столичная квартира режиссёра находится в доме на Краснопролетарской улице. Её Бекмамбетов купил в 2018 году. Тогда же он стал продюсером американских триллера «Поиск» и хоррора «Убрать из друзей: Даркнет». «Скромную» по меркам Бекмамбетова четырёхкомнатную квартиру площадью около 100 квадратных метров он оформил на свою единственную дочь Жанну. Такая квартира оценивается примерно в 80 миллионов рублей.

Сейчас сам Бекмамбетов живёт на 3 страны: США, Израиль и Казахстан. После начала СВО он поддерживал отказ европейских кинофестивалей от российских картин и продал компанию «Bazelevs», снимавшую знаменитые «Ёлки» и другие фильмы. В 2023 году у него родился сын от супруги Наталии Фишман, которая младше его на 29 лет.

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