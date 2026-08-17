Умерла звезда Голливуда и любовь Кличко: с какими демонами боролась Хайден Панеттьери и почему отдала дочь Оглавление Хайден Панеттьери умерла в возрасте 36 лет Биография Хайден Панеттьери Хайден Панеттьери и Владимир Кличко: история отношений Дочь Владимира Кличко и Хайден Панеттьери Почему Владимир Кличко и Хайден Панеттьери расстались Что известно о последних годах жизни Хайден Панеттьери FAQ — ответы на частые вопросы Сколько лет было Хайден Панеттьери на момент смерти? Как познакомились Хайден Панеттьери и Владимир Кличко? Сколько лет длились отношения Панеттьери и Кличко? Как зовут дочь Хайден Панеттьери и Владимира Кличко? Названа ли причина смерти Хайден Панеттьери? Хайден Панеттьери умерла в возрасте 36 лет. Биография звезды «Героев» и «Нэшвилла», отношения с Владимиром Кличко, помолвка, дочь Кайя и история расставания пары. 17 августа, 09:31 3864 3864 Умерла актриса и бывшая возлюбленная Владимира Кличко Хайден Панеттьери: биография и причина смерти. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / CAROLINE BREHMAN / ЕРА, © Shutterstock / FOTODOM / betto rodrigues

Американская актриса Хайден Панеттьери, известная по сериалам «Герои» и «Нэшвилл», умерла в возрасте 36 лет. Она несколько лет состояла в отношениях с украинским боксёром Владимиром Кличко. Пара была помолвлена, но так и не дошла до алтаря, у них есть общая дочь Кайя Евдокия. Рассказываем, чем прославилась Хайден Панеттьери, как складывались её отношения с Кличко и почему их свадьба так и не состоялась.

Хайден Панеттьери умерла в возрасте 36 лет

16 августа 2026 года стало известно о смерти актрисы Хайден Панеттьери. Ей было 36 лет — 21 августа должно было исполниться 37. О произошедшем сообщил её отец Алан «Скип» Панеттьери. Причина смерти на момент публикации официально не называлась — обстоятельства ещё расследуются.

Панеттьери снималась в ряде крупных проектов. Широкую известность ей принесли роли Клэр Беннет в сериале «Герои» и Джульетты Барнс в музыкальной драме «Нэшвилл». За работу в «Нэшвилле» она дважды номинировалась на премию «Золотой глобус».

Биография Хайден Панеттьери

Хайден Лесли Панеттьери родилась 21 августа 1989 года в штате Нью-Йорк. Сниматься она начала ещё в детстве: сначала появлялась в рекламе и эпизодах.

Одной из ранних заметных работ актрисы стал фильм «Вспоминая Титанов» с Дензелом Вашингтоном. Она также озвучила принцессу Дот в мультфильме Pixar «Приключения Флика». Эта работа принесла Панеттьери номинацию на «Грэмми».

Известность пришла в 2006 году после выхода сериала «Герои». Хайден сыграла школьницу Клэр Беннет, обладавшую способностью к регенерации. Роль сделала Панеттьери одной из главных телевизионных звёзд конца 2000-х. За неё она получила три премии Teen Choice Awards.

В сериале «Нэшвилл» Хайден сыграла певицу Джульетту Барнс. Актриса самостоятельно исполняла музыкальные номера, а несколько записанных для сериала композиций попали в американский кантри-чарт Billboard.

Кроме того, она снималась в фильмах «Крик 4» и «Крик 6», комедии «Ночь с Бет Купер» и других картинах. Последней её киноработой стал психологический триллер «Sleepwalker», вышедший в январе 2026 года.

В каких фильмах снималась Хайден Панеттьери. Фото © «Крик 6», режиссёры Мэтт Беттинелли-Олпин, Тайлер Джиллетт, сценаристы Джеймс Вандербилт, Гай Бусик, Кевин Уильямсон

Хайден Панеттьери и Владимир Кличко: история отношений

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери впервые встретились на вечеринке общих знакомых в 2008 году. Романтические отношения начались примерно год спустя.

Пара сразу привлекла внимание прессы в том числе из-за большой разницы в росте: миниатюрная американская актриса и чемпион-тяжеловес регулярно появлялись вместе на светских и спортивных мероприятиях.

В мае 2011 года стало известно, что Панеттьери и Кличко расстались. Главной проблемой они тогда называли жизнь на двух континентах: карьера актрисы была связана прежде всего с США, тогда как тренировочный график Кличко требовал постоянных поездок по Европе. При этом оба подчёркивали, что сохраняют хорошие отношения.

Но в начале 2013 года Панеттьери и Кличко вновь начали появляться вместе, а вскоре подтвердили, что возобновили отношения. В октябре того же года Хайден официально подтвердила помолвку с боксёром: во время телеинтервью ведущая обратила внимание на кольцо на руке актрисы, и Панеттьери призналась, что они с Кличко действительно собираются пожениться.

Пара приобрела дом в Нэшвилле и готовилась к свадьбе. Однако торжество всё время откладывалось по разным причинам, в том числе и из-за политической обстановки.

Сколько были вместе Хайден Панеттьери и Владимир Кличко. Фото © ТАСС / IMAGO/APress International

Дочь Владимира Кличко и Хайден Панеттьери

9 декабря 2014 года у Хайден Панеттьери и Владимира Кличко родилась дочь Кайя Евдокия Кличко. После родов артистка столкнулась с тяжелой послеродовой депрессией, при этом у неё обострились проблемы с алкоголем и зависимостью от препаратов.

В 2018 году стало известно, что Кайя живет с отцом, так как Панеттьери согласилась на передачу Владимиру полной опеки над ребёнком. Сама актриса впоследствии объясняла, что в тот период не была уверена, что способна обеспечить дочери необходимый уход и быть ей хорошей матерью.

Почему Владимир Кличко и Хайден Панеттьери расстались

Окончательное расставание пары произошло в 2018 году. К тому моменту отношения Панеттьери и Кличко продолжались с перерывами около девяти лет.

Несмотря на разрыв, бывшие возлюбленные не стали враждовать. Панеттьери поддерживала общение с Кличко и рассказывала, что они сохранили дружбу.

При этом экс-избранница боксёра подчёркивала, что распространённая версия о том, будто она просто «отказалась» от дочери, не соответствовала действительности.

Актриса говорила, что Кайя для неё — главный человек в жизни и называла себя «матерью-львицей». Она также очень переживала, чтобы когда-нибудь дочь, прочитав её мемуары, не решила, будто именно она стала причиной всех её бед.

Как жила Хайден Панеттьери и от чего умерла. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / haydenpanettiere

Что известно о последних годах жизни Хайден Панеттьери

В последние годы Панеттьери активно работала и открыто рассказывала о сложных периодах своей жизни, решив, что не позволит таблоидам решать, какой её запомнит публика.

В мае 2026 года вышли её мемуары «This Is Me: A Reckoning», в которых актриса рассказала о ранней славе, рождении дочери, послеродовой депрессии и борьбе с зависимостями.

Ещё одной тяжёлой утратой для Панеттьери стала смерть её младшего брата, актёра Джансена Панеттьери. Он умер в 2023 году в возрасте 28 лет из-за осложнений, связанных с заболеванием сердца.

Хайден Панеттьери пережила потерю брата. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / haydenpanettiere

FAQ — ответы на частые вопросы

Сколько лет было Хайден Панеттьери на момент смерти?

Хайден Панеттьери умерла 16 августа 2026 года в возрасте 36 лет. 21 августа ей должно было исполниться 37.

Как познакомились Хайден Панеттьери и Владимир Кличко?

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери впервые встретились на вечеринке общих знакомых в 2008 году, а романтические отношения начали примерно год спустя.

Сколько лет длились отношения Панеттьери и Кличко?

Отношения Хайден Панеттьери и Владимира Кличко длились почти 9 лет. Окончательно пара рассталась в 2018 году.

Как зовут дочь Хайден Панеттьери и Владимира Кличко?

Дочь Хайден Панеттьери и Владимира Кличко зовут Кайя Евдокия Кличко. Она родилась 9 декабря 2014 года — ей сейчас 11 лет.

Названа ли причина смерти Хайден Панеттьери?

Официальная причина смерти Хайден Панеттьери пока не названа — обстоятельства расследуются.

Авторы Екатерина Субботина