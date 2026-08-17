Мужчине пришили оторванные на уровне бёдер ноги — он снова ходит спустя 1,5 года

Китайские хирурги сообщили об успешной реплантации сразу двух полностью оторванных ног на уровне бёдер. Врачи называют операцию первым подтверждённым случаем такого рода в мире, после которого пациент смог снова ходить. Об этом сообщает Yangtse Evening Post / Ziniu News.

51-летний мужчина по фамилии Цзян получил тяжелейшую производственную травму 2 декабря 2024 года в китайском Сучжоу. Механизм полностью оторвал ему обе нижние конечности на уровне бёдер.

Пострадавшего доставили в ортопедическую больницу Сучжоу, где врачи решили попытаться сохранить ноги. Операция продолжалась около восьми часов: хирурги восстановили кости, кровеносные сосуды, нервы и другие повреждённые ткани. Речь шла о собственных оторванных конечностях мужчины, а не о донорских ногах.

На этом лечение не закончилось. В процессе восстановления у пациента возник некроз тканей, поэтому ему потребовались дополнительные операции, в том числе пластика кожи. В дальнейшем врачи столкнулись с проблемами при сращении костей — мужчине провели костную пластику и усилили внутреннюю фиксацию обеих бедренных костей.

Спустя почти 20 месяцев после травмы пациент снова может передвигаться. Пока он использует ходунки и другие средства опоры, однако уже самостоятельно справляется с повседневными делами. В ногах также восстановилась чувствительность — она распространяется до области выше лодыжек.

Врачи считают, что наиболее опасный этап лечения уже позади. Теперь основная задача — продолжительная реабилитация и восстановление мышечной силы. Медики рассчитывают, что в дальнейшем мужчина сможет ходить без ходунков.

В больнице называют произошедшее первым в мире успешным случаем одновременной реплантации обеих полностью оторванных на уровне бёдер ног с последующим восстановлением способности пациента ходить. Этот мировой приоритет заявлен китайской стороной на основании проведённого поиска медицинской литературы.

Ранее китайские хирурги сообщили ещё об одной необычной реконструктивной операции. Пациентке по фамилии Сунь, потерявшей ухо при производственной травме, сначала временно пересадили его на верхнюю часть стопы, поскольку сразу вернуть орган на место было невозможно из-за повреждения сосудов и тканей. Через несколько месяцев, после восстановления кровоснабжения, врачи успешно реплантировали ухо обратно.