«И хочется, и колется»: ЦРУ запустило тайную операцию против Кубы, но боится повторения Вьетнама Оглавление Зачем СМИ «слили» планы спецслужб? Насколько серьёзно можно воспринимать угрозы Кубе? Почему Куба — «суперприз» для Трампа Ни силой, ни подкупом — не выходит Точка выхода с Ближнего Востока? Политолог и директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов — о том, почему кубинские элиты оказались крепче венесуэльских, кто сорвал планы ЦРУ по подкупу внука Кастро и действительно ли Вашингтон готов «слететь с катушек» ради исторического реванша. 18 августа, 22:01 Как внук Кастро и комплекс Рубио толкают США к войне. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ЦРУ создало секретную оперативную группу по подготовке революции на Кубе, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их словам, таким образом планируется создать раскол в кубинской политической элите и добиться экономических, политических и кадровых изменений на острове, которые «требует президент США Дональд Трамп».

«Опергруппа начала пополнять свой штат сотрудниками, занимающимися вербовкой и управлением шпионами, аналитиками разведки, сотрудниками, проводящими кибероперации, и сотрудниками, специализирующимися на тайных операциях по оказанию влияния. Сейчас цель — создать раскол в кубинской политической элите в надежде оказать давление на кубинцев, чтобы те заменили антиамерикански настроенных сторонников жёсткой линии на более практичных лидеров, более склонных к выполнению требований Трампа», — утверждают источники NYT.

Контратака Кубинских революционных вооружённых сил. Фото © Wikipedia / Rumlin

К слову, газета напоминает, что подобная группа уже создавалась и руководила операцией в заливе Свиней в 1961-м, которая закончилась для США одним из самых громких провалов в истории.

Впрочем, как отмечает издание, отличие заключается в том, что если тогда ЦРУ курировало самих кубинцев, которые и начали вторжение, то в этот раз у опергруппы нет «организованных кубинских партнёров». Кроме того, опергруппе запрещено проводить операции с применением смертоносного оружия.

Зачем СМИ «слили» планы спецслужб?

Что ж, стоит ли всерьёз рассматривать эту разоблачающую публикацию? Она ведь разоблачающая — кто ж пишет в СМИ о подобных операциях? Конечно, NYT — это, согласно терминологии Дональда Трампа, fake news, но лично мне очень трудно представить себе, что даже в самой демократичной из всех демократий, коей позиционирует себя Америка, одно из ведущих изданий вот так просто «сливает планы» спецслужб по организации переворота в другой стране, причём совершенно безнаказанно для себя.

Именно поэтому всё это похоже на очередной «вброс» с целью запугивания кубинских властей. И таких «вбросов», начиная с начала года, было уже много. Причём от материалов с расплывчатыми формулировками о том, что американские военные «планируют ряд действий» против Кубы и готовы выполнить соответствующие приказы президента», до вполне конкретных заявлений о планируемых военных операциях.

Насколько серьёзно можно воспринимать угрозы Кубе?

В то же время буквально на прошлой неделе Bloomberg писал, что Трамп отказался от стратегии военного захвата Кубы в пользу санкций. Сам Трамп неоднократно делал интригующие заявления: то обещал захватить Кубу силой, то утверждал, что Куба «готова пасть сама по себе».

Со схожими заявлениями выступал и глава Госдепа Марко Рубио, пожалуй, даже резче:

«Кубинский коммунистический режим является государственным спонсором терроризма, шпионит за Америкой, вооружает жестоких левых радикалов, распространяет ядовитую марксистскую идеологию и служит плацдармом для России, Китая и Ирана всего в 90 милях от наших берегов», — заявил он в позапрошлом месяце.

Фото © ТАСС / АР / Tierney L. Cross

С Рубио всё понятно, для него Куба — личный незакрытый гештальт: когда-то его семья бежала с острова после победы революции. Кроме того, глава Госдепа может рассматривать удачное решение «кубинского вопроса» как старт собственной президентской кампании.

Для Трампа захватить Кубу тоже было бы «суперпризом», эффект от успеха в этом деле многократно превысил бы эффект от удачи в Венесуэле в начале года, где ему практически бескровно удалось провернуть уникальную операцию по смене власти.

Однако тут, как говорится, и хочется, и колется. Куба — это явно не Венесуэла. 50-тысячная армия, флот, авиация, бронетехника, оставшаяся с советских времен. Кроме того, есть основания подозревать присутствие военно-технического сотрудничества с Китаем, Ираном и Белорусией. Последняя вполне могла поставить на остров РСЗО типа «Полонез», которые легко достали бы до Флориды. Кроме того, в распоряжении Гаваны могли оказаться тактические, оперативно-тактические ракеты и беспилотники. А если бы ещё Россия и Китай помогали с разведданными?

Иными словами, попытка взять силой остров в 1250 км и с горным ландшафтом могла бы обернуться для армии США серьёзными потерями в живой силе и технике, а главное — репутационными, что на фоне фактического поражения в Иране просто не оставило бы республиканцам никаких шансов на предстоящих выборах.

Очевидно, понимание этой перспективы до сих пор спасало Кубу от военного вторжения, равно как и то, что Иран взял на себя основной удар в конце февраля и большая часть американских военных сил, пригодных для вторжения, сейчас находится в другом конце планеты.

Почему Куба — «суперприз» для Трампа

С другой стороны, как я уже писал, Куба могла бы рассматриваться Трампом как «суперприз», получение которого оправдало бы любые расходы. Ведь, в отличии от Венесуэлы, а тем более — Ирана, большинство американцев до сих пор воспринимают остров как свою территорию, незаконно отторгнутую у них, и ради успеха исторического реванша они простили бы Трампу всё. Ну, или почти всё.

Кроме того, решение кубинского вопроса вполне соответствует практической реализации Трампом доктрины Монро, начатой в Венесуэле. Наконец, главным раздражителем (вспомним вышеприведённые слова Рубио) является даже гипотетическая возможность существования плацдарма для России и Китая (неважно, пользуются они им или нет) возле побережья США. Напомню, в мае The Wall Street Journal писала, что американская разведка начала фиксировать резкий рост активности российских и китайских спецслужб на Кубе. Согласно информации издания, на острове насчитывается 18 объектов радиоэлектронной разведки, из которых, по данным США, Пекин контролирует три, а Москва — два.

Фото © ТАСС / AP / Rebecca Blackwell

Эта проблема уже более 65 лет является для Вашингтона острейшей головной болью, таблетки от которой до сих пор придумано не было. И не было никаких поводов думать, что у Трампа получится то, что не получалось у его предшественников, начиная с Эйзенхауэра. Однако Трамп не был бы Трампом, если бы не попытался. Ведь Трамп хочет превзойти Рейгана, а заодно Джимми Картера и Ричарда Никсона, писал в начале марта журнал Atlantic. Честолюбивые планы хозяина Белого дома явно подкреплены успехом в Венесуэле.

Однако, каким бы честолюбцем ни был Трамп, принимать самостоятельно безответственные решения американский президент не может. Вернее, как показали события в Иране, может, но два таких решения подряд — это было бы слишком. Поэтому пытаться завоевать Кубу Вашингтон пока не спешит. Очевидно, ставка сделана на блокаду, продолжающуюся с января.

Ни силой, ни подкупом — не выходит

Можно было бы поставить на подкуп элит, как это произошло в той же Венесуэле, но, опять же, Куба — не Венесуэла. Судя по всему, своего местного Михаила Горбачёва или Дэлси Родригес на острове просто не нашлось. Одно время американские СМИ активно муссировали слухи о неких тайных переговорах с внуком Рауля Кастро, но, судя по всему, если такие переговоры и имели место быть, они ни к чему не привели. Как и попытка провернуть «венесуэльский сценарий» в отношении самого Рауля, которому в США угрожают судом. То ли не нашлось «крыс» в окружении престарелого команданте, как в своё время в окружении Мадуро, то ли никто всерьёз этот сценарий и не рассматривал.

Вполне возможно, что нынешняя информация о создании некоей опергруппы — тоже вброс и прощупывание почвы. Причём звучит несколько странно: опергруппа не планирует никаких вооружённых действий, однако при этом не будет работать с кубинцами. А как тогда? Будут разрабатывать план «цветной революции» в штабе в Вашингтоне, будучи полностью оторванными от реальной ситуации на кубинской земле, ни с кем на ней не контактируя? Но «цветные революции» так не делаются…

Вопросов больше, чем ответов, но это может являться подтверждением того, что речь пока именно о вбросе и угрозе. Пока. Очевидно, что просто так администрация Трампа не отстанет от Кубы. Разве что если только после поражения на выборах у них появятся другие проблемы и им будет точно уже не до Кубы.

Точка выхода с Ближнего Востока?

С другой стороны, есть опасение того, что Остров Свободы может рассматриваться нынешней администрацией США как «точка выхода с Ближнего Востока» или «запасная война» накануне выборов. Риски будут крайне высоки, но, если в какой-то момент Трамп осознает, что терять ему уже нечего и можно сыграть в эту «русскую рулетку», он может просто слететь с катушек.

Так что опасность в любом случае остаётся: как военная, так и гибридная. И Москве, и Пекину стоит иметь собственные планы ответа на различные варианты развития событий, чтобы не потерять последний и главный оплот в западном полушарии.

Авторы Дмитрий Родионов