Россияне стали чаще пользоваться почтовыми сервисами С начала лета почтовыми сервисами воспользовались на 10% больше жителей страны, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные получили эксперты Yota на основе анализа обезличенных данных. 18 августа, 11:52 Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Khaohom Mali

Лидирует Почта Mail — на сервис приходится 55,8%. На втором месте находится Gmail с долей 26,8%, на третьем — «Яндекс Почта» (16,7%).

На Почту Mail также приходится более половины объёма расходуемого на почтовых сервисах трафика, на Gmail - чуть больше четверти, на почту Яндекса — шестая часть. При этом в целом отечественные почтовые платформы формируют почти три четверти всего трафика электронной почты.

Активнее всего электронной почтой пользуются россияне в возрасте от 26 до 45 лет. На абонентов 26–35 лет приходится чуть больше четверти всего почтового трафика, ещё 30% составляют пользователи 36–45 лет. Молодёжь от 14 до 20 лет обеспечивает лишь 8,4%. Наиболее активно электронной почтой пользуются жители Москвы, второе место занимает Санкт-Петербург.

Авторы Валерия Мишина