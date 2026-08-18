Прокуратура запросила смертную казнь для «самой красивой убийцы» из Южной Кореи

В Южной Корее прокуратура потребовала приговорить к смертной казни двадцатилетнюю Ким Со Ен, которую обвиняют в отравлении двух мужчин. Об этом сообщило агентство «Рёнхап».

Фигурантку взяли под стражу ещё в феврале. Следствие утверждает, что в последние дни января и первые дни февраля она целенаправленно знакомилась с мужчинами, приглашала их в гостиницу в северной части Сеула (район Канбук), а затем тайно примешивала медикаменты в их питьё. В результате двух таких встреч жертвы скончались, третьему удалось остаться в живых.

Правоохранители считают, что на преступления женщину толкала не личная неприязнь, а желание жить на широкую ногу — дорогие гастрономические впечатления и ночёвки в роскошных номерах она оплачивала именно за счёт своих случайных спутников. Экспертиза официально признала подсудимую психически нездоровой.

«18 августа во время заседания в Уголовной коллегии №14 Северного районного суда Сеула прокурор запросил для госпожи Ким смертную казнь», — сообщает Ренхап.

Лично присутствовавшая на заседании Ким настаивала на своей версии: запрещённые препараты оказались в бокалах мужчин исключительно из-за их собственного неподобающего поведения, которое она квалифицировала как навязчивые прикосновения. Однако родные жертв, собравшиеся ещё до начала прений, занимали бескомпромиссную позицию — они требовали исключительной меры наказания, подчёркивая, что содеянное отличается запредельным уровнем жестокости, не оставляющим шанса на снисхождение.

Формально смертная казнь в стране не отменена, но фактически не применяется. Мораторий на казни ввёл в 1998 году тогдашний президент Ким Дэ Чжун, а последний раз приговоры приводили в исполнение в декабре 1997-го.

Известность Ким получила после того, как общество узнало об убийствах. Пользователи начали массово смотреть её аккаунт в социальной сети, а под публикациями многие даже требовали освободить девушку, ссылаясь на её внешность и настаивая на невиновности. Однако в марте прокуратура выложила официальные снимки Ким анфас и в профиль. На них она заметно отличалась от гламурных фотографий с ярким макияжем в личных соцсетях, и разочарованные пользователи оставили немало злых комментариев.

До этого стало известно, что тест на интеллект показал у Ким Соён неожиданно низкий результат — от 70 до 80 баллов, что заметно ниже нормы. Это поставило под сомнение версию о её психопатии. Профессор криминальной психологии Ли Суджон подчеркнула, что низкий IQ и психопатия — разные вещи, а эксперты усомнились, что при таких показателях можно тщательно спланировать преступления.