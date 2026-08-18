Видео: F-15 повредил шасси при посадке и заблокировал полосу аэропорта Наха

Истребитель F-15 Воздушных сил самообороны Японии совершил аварийную посадку в аэропорту Наха на острове Окинава. По предварительным данным, у самолёта возникла неисправность шасси.

Инцидент произошёл незадолго до 13:00 по местному времени. После приземления истребитель накренился и остановился поперёк взлётно-посадочной полосы. На кадрах с места видно, что левое крыло самолёта коснулось покрытия.

Повреждённый F-15J на взлётно-посадочной полосе аэропорта Наха. Видео телеканала NHK © NHK

На борту находился один пилот. Он самостоятельно покинул самолёт и не пострадал.

Из-за инцидента одну из двух полос аэропорта пришлось закрыть. Истребитель подняли с помощью крана и вывезли с ВПП, после чего специалисты проверили её состояние. Около 17:00 работу полосы возобновили.

На время аварийных работ гражданские самолёты продолжали пользоваться второй ВПП. Инцидент привёл к задержкам десятков пассажирских рейсов.

Причину неисправности истребителя устанавливают специалисты Воздушных сил самообороны Японии.

Ранее Life.ru рассказывал о другом инциденте с японскими F-15 в том же аэропорту Наха. В 2018 году два военных истребителя вырулили на полосу перед заходившим на посадку пассажирским самолётом, после чего диспетчер был вынужден прервать его посадку.