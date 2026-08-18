В мощах Дмитрия Донского не хватает лишь одной кости — источник в РПЦ

В останках святого благоверного князя Дмитрия Донского отсутствует только левая пяточная кость. Всё остальное сохранилось в полной комплектности, сообщил ТАСС источник в Русской православной церкви.

Доступ к мощам князя получили во время реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. Специалисты провели обследование останков, находившихся в саркофаге.

«По итогам обследования было констатировано, что останки представлены в полной комплектности, за исключением левой пяточной кости. Кости не имеют следов посмертных повреждений, характеризуются хорошей сохранностью», — рассказал собеседник агентства.

Таким образом, несмотря на то что со смерти Дмитрия Донского прошло более шести веков, костные останки князя сохранились почти полностью. Следов посмертных повреждений исследователи также не обнаружили.

Ранее стало известно, что комплекс исторических сведений, особенности самого захоронения и результаты антропологического исследования подтвердили подлинность останков Дмитрия Донского.

Ранее Life.ru подробно разобрал, что именно нашли в гробнице Дмитрия Донского, как подтвердили подлинность мощей и почему доступ к захоронению удалось получить только сейчас. В материале также собраны данные о расположении могилы князя, истории саркофага и возможностях антропологического исследования.