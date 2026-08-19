Операция «Форрест Гамп»: Мудру уволили, фигурантам сообщили о подозрении — что известно

НАБУ и САП 19 августа начали масштабную спецоперацию «Форест Гамп», связанную с предполагаемой легализацией 150 млн гривен для внесения залога одному из фигурантов дела «Мидас». В течение дня расследование получило сразу несколько важных продолжений: участникам предполагаемой схемы сообщили о подозрении, Владимир Зеленский уволил заместителя руководителя Офиса президента Ирину Мудру, а в центре материалов НАБУ оказался государственный Sense Bank. Life.ru собрал последние данные об операции, её фигурантах, движении 150 млн гривен и связи с бывшим министром энергетики Германом Галущенко.

В официальных сообщениях украинские антикоррупционные органы используют название «Форест Гамп». В русскоязычной выдаче также распространён вариант «Форрест Гамп» — по названию фильма 1994 года. В материале используются обе формулировки, чтобы читателю было проще найти все сведения по одному сюжету.

Последние новости операции «Форрест Гамп» 19 августа

НАБУ и САП заявили о предполагаемой легализации 150 млн гривен через цепочку подконтрольных компаний и государственный банк.

Участникам предполагаемой преступной организации сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 209 УК Украины — легализация имущества, полученного преступным путём.

Владимир Зеленский уволил Ирину Мудру с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины. Причина увольнения в указе не указана.

По данным украинских СМИ, следственные действия проходят у Мудры, депутата Вадима Столара, экс-депутата Максима Микитася и представителей Sense Bank.

НАБУ утверждает, что участники схемы использовали государственный Sense Bank и счета подконтрольных предприятий.

В опубликованных материалах получателя залога называют «Германом»; СМИ связывают этот эпизод с экс-министром Германом Галущенко, за которого в конце июня был внесён залог в 150 млн гривен.

После публикации записей 155 депутатов Верховной рады поддержали предложение пригласить главу Нацбанка Украины Андрея Пышного для объяснений в связи с фигурированием Sense Bank.

Что произошло 19 августа: НАБУ начало операцию «Форест Гамп»

Утром 19 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о спецоперации по разоблачению предполагаемой преступной организации. По версии следствия, она действовала под руководством действующего и бывшего депутатов Верховной рады, а среди её участников были высокопоставленные сотрудники Офиса президента Украины и другие лица.

Операция НАБУ «Форрест Гамп»: ключевые фигуранты, схема с 150 млн гривен и главные детали расследования по состоянию на 19 августа 2026 года. Инфографика © Life.ru

В первом сообщении НАБУ фамилии возможных участников не назывались. Позже украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили о следственных действиях у заместителя руководителя ОП Ирины Мудры, депутата Вадима Столара и бывшего депутата Максима Микитася. Столар подтвердил, что сотрудники НАБУ проводят следственные действия у него дома, и заявил, что сотрудничает с детективами.

Фигурантам сообщили о подозрении: что изменилось в деле

Ключевой апдейт 19 августа — переход расследования к новому процессуальному этапу. НАБУ и САП сообщили о подозрении участникам предполагаемой преступной организации, которые, по версии следствия, организовали и обеспечили внесение залога за счёт средств преступного происхождения.

Действия участников расследования квалифицированы по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины — легализация имущества, полученного преступным путём. При этом в опубликованном НАБУ видеоматериале фамилии подозреваемых не перечислены: антикоррупционные органы описывают ключевых участников преимущественно по их должностям.

Это важно для формулировок: сообщения СМИ о конкретных фамилиях и официальный процессуальный статус каждого человека необходимо различать. Само упоминание в материалах или проведение обыска не означает признания виновным; окончательные выводы может сделать только суд.

Зеленский уволил Ирину Мудру в день операции НАБУ

Владимир Зеленский 19 августа уволил Ирину Мудру с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины. Решение оформлено указом №734/2026. Причина кадрового решения в документе не названа, и ни Зеленский, ни руководство ОП на момент подготовки материала публично не объяснили, связано ли увольнение непосредственно с расследованием НАБУ.

Ирина Мудра, бывший заместитель руководителя Офиса президента Украины. 19 августа 2026 года Владимир Зеленский уволил её с должности на фоне спецоперации НАБУ «Форрест Гамп». Фото © Marcos1122 / Wikimedia Commons, CC BY 4.0

Мудра занимала должность заместителя руководителя Офиса президента с марта 2024 года. До этого она была заместителем министра юстиции Украины и работала в банковском секторе. Именно высокий статус Мудры делает операцию особенно чувствительной для Банковой: НАБУ официально заявило об участии в предполагаемой схеме человека уровня заместителя руководителя ОП.

Что за схема на 150 млн гривен

По версии НАБУ и САП, группа организовала легализацию 150 млн гривен наличными. Деньги через счета подконтрольных компаний вводились в легальный оборот, после чего их планировали направить на залог за одного из участников дела «Мидас».

Опубликованная НАБУ хронология описывает движение денег несколькими траншами:

первый транш — 50 млн гривен: 15 млн, по версии следствия, получило доверенное лицо бывшего депутата, ещё 35 млн направили в так называемый конвертационный центр;

второй транш — 10 млн гривен;

третий транш — 70 млн гривен: 20 млн передали доверенному лицу, 50 млн — в «прачечную»;

последний транш — 20 млн гривен, проведённый по той же схеме.

В сумме эти четыре эпизода дают те самые 150 млн гривен. НАБУ утверждает, что движение средств контролировалось участниками группы, а банковские операции проводились так, чтобы снизить риск блокировки финансовым мониторингом.

Как в операции «Форрест Гамп» появился Sense Bank

В материалах НАБУ говорится, что для реализации предполагаемой схемы использовались государственный банк и счета подконтрольных предприятий. Украинские СМИ и опубликованные записи идентифицируют этот банк как Sense Bank.

По версии следствия, в начале июня организаторы получили фактический контроль над рядом решений в банке и привлекли к операциям представителей его топ-менеджмента. НАБУ также заявило, что глава наблюдательного совета банка отчитывался заместителю руководителя Офиса президента о зачислении средств на счета предприятий, задействованных в схеме.

По данным СМИ, обыски 19 августа проходили в офисе наблюдательного совета Sense Bank, в том числе у Николая Гладыщенко, который в мае временно сложил полномочия председателя наблюдательного совета. Алексей Ступак остаётся председателем правления Sense Bank. Сам банк ранее заявлял о готовности сотрудничать с уполномоченными органами в связи с проверками вокруг его руководства.

Рада потребовала объяснений от главы Нацбанка

После публикации материалов операции тема Sense Bank вышла на парламентский уровень. По данным украинских СМИ, 155 депутатов поддержали предложение пригласить в Верховную раду главу Национального банка Украины Андрея Пышного, чтобы он дал объяснения в связи с фигурированием государственного банка в материалах НАБУ. Само парламентское обсуждение не является доказательством вины руководства банка и не заменяет выводов следствия.

При чём здесь дело «Мидас» и Герман Галущенко

Операция «Форрест Гамп» связана с другим крупным антикоррупционным расследованием — делом «Мидас». НАБУ говорит, что 150 млн гривен предназначались для внесения залога за одного из участников этой преступной организации.

Имя получателя в официальном сообщении НАБУ не раскрыто. Однако на опубликованных записях фигуранта называют «Германом», а сумма и даты совпадают с историей бывшего министра энергетики Германа Галущенко. В конце июня за него действительно был внесён залог в размере 150 млн гривен.

По данным «Украинской правды», деньги для залога поступили от нескольких компаний. Поэтому украинские СМИ связывают новый эпизод именно с Галущенко. Пока НАБУ прямо не назвало его получателем средств в рамках «Форрест Гампа», корректная формулировка — «предположительно речь идёт о залоге за Германа Галущенко».

Кто фигурирует в операции «Форрест Гамп»

НАБУ официально описывает основных участников схемы по должностям: заместитель руководителя Офиса президента, бывший народный депутат, председатель правления государственного банка, председатель наблюдательного совета банка и другие лица.

Ирина Мудра — бывший заместитель руководителя Офиса президента Украины. Уволена Зеленским 19 августа. СМИ сообщали о следственных действиях у неё; в материалах НАБУ присутствует женский голос, обозначенный как голос заместителя руководителя ОП.

Вадим Столар — депутат Верховной рады. Сам подтвердил проведение следственных действий НАБУ у себя дома.

Максим Микитась — бывший депутат Верховной рады и экс-глава корпорации «Укрбуд». Украинские СМИ называют его одним из фигурантов операции.

Николай Гладыщенко — глава наблюдательного совета Sense Bank, временно сложивший полномочия председателя в мае 2026 года. СМИ сообщают об обысках у него в рамках операции.

Алексей Ступак — председатель правления Sense Bank. НАБУ официально говорит о председателе правления государственного банка как об участнике предполагаемой группы, однако в своём видеоматериале фамилию не называет.

Герман Галущенко — бывший министр энергетики и фигурант дела «Мидас». В материалах «Форрест Гампа» он не назван получателем залога официально, но СМИ связывают с ним сумму в 150 млн гривен.

Отдельные СМИ также упоминают чиновников Министерства юстиции и предпринимателя Василия Астиона. Их точный процессуальный статус необходимо оценивать только по официальным сообщениям НАБУ, САП и суда.

Почему операцию назвали «Форрест Гамп»

Название появилось из фрагмента перехваченного разговора, который НАБУ опубликовало вместе с анонсом спецоперации. Один из собеседников сначала вспоминает фильм «Спасти рядового Райана», а затем произносит «Форрест Гамп». Именно эта реплика, судя по материалам бюро, стала внутренним названием расследования.

В других фрагментах записей собеседники обсуждают деньги, «четыре мешка», банковские операции и возможные контакты с Офисом президента. Эти записи НАБУ представляет как материалы своего расследования; их доказательственное значение будет оцениваться в рамках уголовного производства и суда.

НАБУ заявило о попытках повлиять на бюро и другие органы

Отдельный эпизод касается предполагаемого влияния на правоохранительные структуры. НАБУ утверждает, что в ходе расследования были зафиксированы попытки внедрения подконтрольных лиц в само антикоррупционное бюро и другие украинские правоохранительные органы.

Это расширяет сюжет «Форрест Гампа» за пределы истории с одним залогом: в версии следствия речь идёт одновременно о происхождении денег, банковской инфраструктуре и возможном влиянии на кадровые решения в государственных структурах.

Что нашли во время обысков

Во время следственных действий НАБУ и САП также сообщили об обнаружении документа с планом антикризисных коммуникаций, связанным с работой временной следственной комиссии Верховной рады. В нём, по данным бюро, были прописаны коммуникационные шаги и тезисы для реакции на публичную ситуацию, в том числе действия в СМИ и социальных сетях.

Наличие такого документа само по себе не доказывает уголовное преступление. Для следствия он может иметь значение как часть общей картины взаимоотношений фигурантов и их реакции на деятельность антикоррупционных органов.

Обыскивало ли НАБУ непосредственно Офис президента Зеленского

На этот вопрос важно отвечать максимально точно. Подтверждены следственные действия у людей, связанных с Офисом президента, прежде всего у Ирины Мудры, а также упоминание высокопоставленного сотрудника ОП в материалах НАБУ.

При этом достоверного подтверждения обыска именно в здании Офиса президента Украины на Банковой на момент подготовки материала нет. Поэтому формулировка «НАБУ пришло в офис Зеленского» допустима только как разговорное обозначение расследования против людей из президентской вертикали, но не как утверждение об обыске самого здания ОП.

Что известно об операции «Форрест Гамп» к этому моменту

Ключевая версия НАБУ и САП заключается в том, что группа с участием политиков, высокопоставленного сотрудника Офиса президента и руководителей государственного банка легализовала 150 млн гривен, чтобы внести залог одному из участников дела «Мидас». Для движения средств, по версии следствия, использовались подконтрольные компании и Sense Bank.

19 августа участникам предполагаемой схемы сообщили о подозрении по статье о легализации имущества, полученного преступным путём. В тот же день Зеленский уволил Ирину Мудру, однако официально не связал кадровое решение с операцией НАБУ. Расследование продолжается, и список лиц с официальным статусом подозреваемых может уточняться.

Главное об операции «Форрест Гамп» — коротко

Что такое операция «Форрест Гамп»?

Спецоперация НАБУ и САП, начатая 19 августа 2026 года. Она касается предполагаемой преступной организации с участием политиков, чиновника Офиса президента и руководителей государственного банка.

В чём подозревают участников?

По версии НАБУ, они организовали легализацию 150 млн гривен для внесения залога фигуранту дела «Мидас». Действия квалифицированы по ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Кому сообщили о подозрении?

НАБУ сообщило о подозрении участникам предполагаемой организации, но в опубликованном видеоматериале не перечислило их фамилии. СМИ называют Ирину Мудру, Вадима Столара, Максима Микитася и представителей Sense Bank.

Почему фигурируют 150 млн гривен?

Именно такую сумму, по версии следствия, легализовали через счета подконтрольных компаний и государственный банк для внесения залога.

Кому предназначался залог?

НАБУ официально не назвало фамилию. На записях фигурирует имя «Герман», а СМИ связывают эпизод с экс-министром Германом Галущенко, за которого в конце июня внесли залог в 150 млн гривен.

При чём здесь Sense Bank?

НАБУ утверждает, что государственный банк и счета подконтрольных предприятий использовались для реализации схемы. Украинские СМИ идентифицируют банк как Sense Bank.

Уволил ли Зеленский Ирину Мудру?

Да. Указ №734/2026 об увольнении Мудры с должности заместителя руководителя ОП датирован 19 августа. Причина решения официально не названа.

Обыскивали ли здание Офиса президента?

Подтверждены следственные действия у фигурантов, связанных с ОП. Подтверждения обыска именно здания Офиса президента на Банковой нет.

Почему операция называется «Форрест Гамп»?