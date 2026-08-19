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19 августа, 10:58

Названы сроки визита главы дипслужбы Ватикана в Россию

Секретарь Ватикана по делам государств Галлахер посетит Москву 25–28 августа

Обложка © ТАСС / MYKOLA TYS

Обложка © ТАСС / MYKOLA TYS

Глава дипломатической службы Ватикана Пол Ричард Галлахер прибудет в Москву 25 августа. Информацию о сроках визита подтвердил епископ Николай Дубинин, занимающий пост апостольского администратора местной архиепархии.

«Даты приезда подтверждены — 25 по 28 [августа]», — заявил священнослужитель ТАСС.

Дипломат уже бывал в России ранее. В ноябре 2021 года он провёл переговоры с главой правительства Михаилом Мишустиным и руководителем МИД РФ Сергеем Лавровым.

Весной 2025 года состоялся телефонный разговор между Галлахером и Лавровым. Стороны тогда обсуждали украинскую тематику в свете взаимодействия Москвы и Вашингтона по урегулированию кризиса.

Программа поездки не уточняется, однако, как известно, в июле Галлахер посетил Киев, где в основном обсуждал гуманитарные вопросы.


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Никита Никонов
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