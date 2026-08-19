Местные паблики сообщили о взрыве в Житомире

В украинском Житомире прогремел взрыв. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Причина произошедшего пока неизвестна. Официальных сообщений о месте взрыва и возможных последствиях на данный момент не поступало.

Информации о повреждениях или пострадавших также пока нет.

Данные уточняются.