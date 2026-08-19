Местные паблики сообщили о взрыве в Житомире
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фото с места событий
В украинском Житомире прогремел взрыв. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Причина произошедшего пока неизвестна. Официальных сообщений о месте взрыва и возможных последствиях на данный момент не поступало.
Информации о повреждениях или пострадавших также пока нет.
Данные уточняются.
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