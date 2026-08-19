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19 августа, 13:39

Местные паблики сообщили о взрыве в Житомире

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фото с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фото с места событий

В украинском Житомире прогремел взрыв. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Причина произошедшего пока неизвестна. Официальных сообщений о месте взрыва и возможных последствиях на данный момент не поступало.

Информации о повреждениях или пострадавших также пока нет.

Данные уточняются.

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Марина Фещенко
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