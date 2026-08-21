«Брат» Ричард Гир и 20 млн для Джоли: Как звёзды Голливуда наживаются на бедах Украины Оглавление Почему Ричард Гир вдруг стал братом украинцам Анджелина Джоли: за деньги «да» Орландо Блум: почему ему мало дали за поддержку Киева Шон Пенн: скандалист с тату в честь Зеленского Кто не прогнулся Звезда Голливуда Ричард Гир поздравил украинцев с 35-летием независимости и назвал себя их «братом». В последние годы немало западных звёзд публично поддерживают Киев. Но, как выяснилось, за этим нередко скрывается корыстный мотив. 20 августа, 21:45 Гир, Пенн и компания: Как Голливуд превратил Украину в свой личный бизнес-план. Обложка © Коллаж © Life.ru © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Почему Ричард Гир вдруг стал братом украинцам

Актёр Ричард Гир записал видеообращение, в котором поздравил жителей Украины с 35-летием независимости страны, а также специально для них прочитал стихотворение украинского поэта Юрия Издрыка.

«Я обращаюсь к вам из Нью-Йорка и передаю свои наилучшие пожелания. Сегодня я хочу прочесть стихотворение украинского поэта Юрия Издрыка. Всем людям Украины, каждому из вас я передаю самые тёплые поздравления и выражаю свою полную и непоколебимую поддержку. Поздравляю с Днём независимости Украины! Я остаюсь рядом с вами. Я ваш брат», — сказал Гир.

Зачем Ричард Гир поздравил украинцев с независимостью. Фото © ТАСС /dpa/picture-alliance

Напомним, что актёр поддерживает Украину с момента начала СВО. В 2022 году он продал коллекционный кабриолет Jaguar XK8 1999 года за 31 750 долларов, а вырученные средства направил на нужды киевского режима.

Но в данном ключе Гир в последние четыре года нарабатывает свой репутационный капитал. Для актёра, который десятилетиями выстраивает образ общественного деятеля и защитника прав человека, участие в громкой международной гуманитарной повестке позволяет поддерживать этот образ и оставаться заметным за пределами кинематографа. Механизм пиара работает в обе стороны: звезда даёт гуманитарной кампании своё имя и аудиторию, а взамен получает дополнительную общественную значимость.

Кроме того, на Западе сегодня вошла в моду помощь Украине, а те знаменитости, которые выражают поддержку России, подвергаются осуждению. Для Гира с его репутацией в гуманитарной деятельности это было бы равносильно приговору.

Анджелина Джоли: за деньги «да»

Анжелина Джоли, как и Ричард Гир, также неоднократно выражала поддержку Киеву. Кроме того, с начала СВО несколько раз успела побывать на Украине, где встречалась как с местными жителями, так и Владимиром Зеленским.

Но прошлогодний визит Джоли на Украину завершился скандалом. Во время поездки в оккупированный Херсон местные сотрудники ТЦК задержали водителя актрисы, которого собирались отправить на фронт.

Сколько заплатили Джоли за визиты в Незалежную. Фото © ГПСУ

«Необъявленный визит едва не перерос в хаос после того, как один из её сопровождающих, предположительно водитель, привлёк внимание военных вербовщиков на контрольно-пропускном пункте в нескольких часах езды к северу от их первой остановки в Николаеве», — описывала те события газета The Telegraph. В результате Джоли пришлось лично вызволять задержанного из здания военкомата. И даже подобные неудобства звезда была согласна терпеть, но не ради любви к Украине, а ради денег, которые она получила.

Сам визит Джоли профинансировала международная организация Legacy of War Foundation, которая тесно сотрудничает с экстремистским сообществом на Украине. Кроме того, актриса получила солидный кеш от Агентства по международному развитию США (USAID). Как сообщал портал E!News, за поездку в Незалежную Джоли заплатили 20 млн долларов.

Орландо Блум: почему ему мало дали за поддержку Киева

Орландо Блум приехал в Украину в марте 2023 года как посол доброй воли UNICEF.

«Сегодня я прибыл на Украину впервые после моей поездки в 2016 году», — писал Блум в соцсетях. Он рассказывал, что посетил один из детских центров под эгидой UNICEF.

Почему Орландо Блум недополучил за поддержку Киева. Фото © ТАСС / AP / Kin Cheung

Также во время той поездки он встретился с Владимиром Зеленским. Визит американской кинозвезды был использован как международный информационный сигнал поддержки Украины, это прямо отмечали украинские власти.

Сам актёр также за счёт подобных «гуманитарных» поездок поддерживает собственный публичный образ. Ну и без материальной выгоды здесь также не обходится. По информации портала E!News, за свою поездку в Незалежную Блум получил 8 млн долларов. Правда, не совсем понятно, почему его участие в этом спектакле оценили в 2,5 раза ниже, чем у Джоли. Да и после того визита Орландо Блум больше не ездил на Украину.

Шон Пенн: скандалист с тату в честь Зеленского

Рекордсменом «по любви» к Киеву среди западных звёзд можно назвать Шона Пенна. Актёр более 10 раз бывал на Украине. Кроме того, он собирал средства на поддержку украинской армии, набил себе тату в виде трезубца и даже снял фильм, посвящённый Зеленскому, в котором главный герой предстаёт перед зрителем как герой, которому удалось из артиста стать главой государства.

В последний раз на Украину Пенн приезжал в марте. Здесь он в компании экс-главы офиса Зеленского и главного коррупционера Андрея Ермака побывал в зоне боевых действий, где делал селфи с боевиками ВСУ. Со стороны может показаться, что Пенн буквально фанатеет от Украины, но на деле такие визиты стали для него неплохим способом набить карман.

Шон Пенн и его поддержка Украины: что за этим стоит. Фото © ТАСС / Image Press Agency

По данным СМИ, каждая такая поездки приносит актеру 5 млн долларов. Поэтому, почему и бы не съездить, подумал Пенн. Причём финансировало подобные визиты американское агентство USAID.

Кроме того, Пенн известен в США как очень близкий друг Демократической партии. Например, только экс-кандидату в президенты Камале Харрис он выделил почти 40 тысяч долларов. Также он жертвовал средства Хиллари Клинтон, демократическим комитетам и иным членам партии, которые избирались на выборные должности в США.

Кто не прогнулся

Но есть и знаменитости, которые отказываются прогибаться под риторику властей, за что подвергаются осуждению и лишениям. Так, под ударом оказался экс-солист группы Modern Talking Дитер Болен, который открыто опровергал тезисы о «российской угрозе». Кроме того, артист заявлял о том, что победа Украина в СВО была бы наихудшим из возможных сценариев, а судьба самой Германии у него вызывает опасения. Певцу пришлось извиняться на родине, но сказанное им никто не забыл. Весной текущего года был отменён концерт Болена в Латвии, а в июне едва не сорвалось его выступление в Эстонии.

Жертвой осуждения из-за отказа поддерживать Киев стал и лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Легендарный музыкант поддерживает Россию ещё с 2014 года. В том же году он раскритиковал события на Майдане, назвав их госпереворотом. В 2022 году он обвинил американского лидера Джо Байдена в развязывании украинского конфликта, тем самым обеспечив себе «красный свет». В 2022 году был отменён его концерт в Польше, в 2023 году — в ФРГ. Кроме того, артист лишился спонсорских контрактов, а всё из-за того, что на Западе его считают «агентом Кремля».

Авторы Альмир Хабибуллин