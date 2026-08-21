Стол не найти, шкаф не открыть: Где проходит грань между бытовым беспорядком и синдромом Плюшкина

Заваленный вещами стол, за которым уже невозможно работать, или шкаф, где не получается найти одежду, могут быть тревожными признаками патологического накопительства. О том, как отличить его от обычной любви к покупкам или памятным предметам, рассказала семейный психолог Анастасия Кардиакос.

Главное отличие, по её словам, заключается не в количестве приобретений, а в неспособности с ними расстаться. Человек может испытывать тревогу, вину и напряжение даже при мысли о том, чтобы выбросить предмет, который объективно не представляет большой ценности.

«Синдром Плюшкина предполагает, что человеку трудно расставаться с вещами, независимо от того, какой ценностью они обладают. Это реликвия, ценно-редкая покупка или просто покупка с маркетплейса — для человека имеет уравненную ценность», — объяснила она в комментарии «Радио 1».

Особенно насторожиться стоит, когда накопления начинают мешать обычной жизни. Помещения постепенно утрачивают своё назначение: поверхности оказываются завалены, а нужными предметами становится трудно пользоваться. В такой ситуации специалист советует обратить внимание на проблему и при необходимости обратиться за профессиональной помощью.

При этом обычный шопинг сам по себе ещё не говорит о расстройстве. Кардиакос объяснила, что при шопоголизме человек прежде всего получает удовольствие от приобретения, тогда как при патологическом накопительстве на первый план выходит невозможность отказаться от уже имеющегося.

Одной из возможных причин такого поведения психолог назвала страх дефицита, который может сформироваться ещё в детстве. Вещи в этом случае становятся своеобразной страховкой: пока они остаются дома, человеку спокойнее от ощущения, что необходимое у него не закончится.

По словам Кардиакос, похожая привычка сегодня встречается и в цифровой среде. Люди могут годами хранить тысячи фотографий, скриншотов и ненужных файлов, испытывая такое же нежелание удалять их, как другие — выбрасывать накопившиеся дома предметы.

Ранее Life.ru рассказывал, почему вещи умерших близких иногда превращаются в семейные реликвии и когда от части из них всё же лучше отказаться. Психологи советовали не хранить всё подряд, а оставить один-два действительно дорогих предмета: захламлённая квартира может постоянно возвращать человека к пережитой утрате и не оставлять пространства для новой жизни.