От боярских палат до VR-технологий: Чем сегодня удивляют библиотеки Москвы

Современная московская библиотека — это место, где можно не только взять книгу, но и поработать в коворкинге, выпить кофе, посетить квартирник или лекцию. Столичные читальни осваивают новые форматы, сохраняя при этом свою основную функцию — выдачу книг и распространение знаний.

Исторические стены и их обновление

Многие библиотеки занимают здания с богатым прошлым, и именно архитектура нередко становится первым, что впечатляет посетителя.

Библиотека-читальня имени Тургенева получила комплекс зданий в Бобровом переулке ещё в конце 1980-х. Это была усадьба XIX века, перестроенная архитектором Адольфом Кнабе. Во время реставрации под слоями штукатурки неожиданно обнаружили фасадные стены двухсотлетней давности, а внутри — прекрасно сохранившуюся кладку боярских палат XVII–XVIII веков. Проект срочно переработали: поздние перекрытия демонтировали, сознательно пожертвовав частью площади. В результате появился уникальный читальный зал. Внутренними стенами ему служат подлинные древние фасады, а само пространство, вероятно, прежде занимало боярское крыльцо.

Библиотека имени Пушкина на Спартаковской улице гордится ажурной трёхмаршевой чугунной лестницей. Её установили после 1856 года, когда особняк приобрёл Николай Мамонтов — дядя знаменитого мецената Саввы Мамонтова. Лестницу отлили на Мышегском заводе княгини Бибарсовой: клейма сохранились у парадного зеркала и под первым пролётом. Именно мышегские мастера создавали чугунный декор для Триумфальной арки. Сегодня лестница не только появляется в сериалах, но и служит сценой для театральных перформансов.

Город продолжает вкладываться в обновление исторических зданий. Сейчас ремонт идёт в четырёх учреждениях: в Центральной городской деловой библиотеке обновляют пол, стены, потолки и двери, в Тургеневке — паркет, в библиотеке Ахматовой — кровлю, а в Доме Гоголя реставрируют ограду. Завершить всё планируют к концу 2026 года.

Цифровая среда и автоматизация

Современная читальня невозможна без серьёзной ИТ-инфраструктуры. В Тургеневке команда технических специалистов администрирует локальные сети, поддерживает базы данных, защищает персональные данные и развивает сайт. Инженеры настраивают мультимедийное оборудование для лекций и выставок, организуют онлайн-трансляции — благодаря этому зрители из разных регионов и стран могут в реальном времени смотреть конференции и презентации книг. Ещё одна важная задача — оцифровка редких изданий и документов.

Сотрудники библиотеки создали портал «Весь Тургенев», посвящённый творчеству писателя и истории читальни, а сейчас работают над интерактивной картой тургеневских мест Москвы. Заведующая отделом редкой книги Елена Николаева отмечает, что библиотекарь сегодня активно использует новые технологии: от формирования баз данных до запуска интернет-проектов.

Фото © Библиотека-читальня имени И.С. Тургенева

Автоматизация выдачи книг вышла на новый уровень благодаря технологии RFID. В каждое издание вклеена миниатюрная метка-чип с полной информацией о статусе книги. Читателю достаточно положить книгу на платформу терминала самообслуживания, отсканировать метку и ввести номер единого читательского билета — данные о выдаче или продлении мгновенно попадают в личный профиль. Сейчас в 19 библиотеках работают 45 таких станций. Библиотекари с помощью портативных сканеров легко проводят инвентаризацию, просто проходя вдоль полок, а специальные ворота на выходе защищают фонд от краж.

Новые пространства и уникальные проекты

Интерьеры читален также переосмысляются. После капитального ремонта библиотека имени Лермонтова в Сокольниках сохранила уникальные советские мозаики и настенные росписи, гармонично вписав их в современный дизайн. Стены библиотеки № 100 и Лермонтовки украсили муралы с цитатами классиков и портретами писателей.

Центральная молодёжная библиотека имени Грина в Лефортове превратилась в настоящий мультимедийный центр. Основанная в 1960 году на базе фонда юношеского отделения Пушкинской библиотеки, она переехала в здание на Волочаевской улице в 1984-м. После капремонта интерьер оформили в стиле лофт: семиметровые потолки в фойе, концертно-лекционный зал, кофейня, коворкинг с бесплатным Wi-Fi. Сегодня в фонде более 37 тысяч изданий, работают арт-студии, детская киноакадемия, танцевальная школа, курсы стендапа и импровизации, проходят квартирники молодых музыкантов.

Библиотека имени Ахматовой в Крылатском — один из флагманов инноваций. Её специалисты одними из первых в городе создали электронный каталог. После модернизации 2017–2018 годов классическая читальня стала мультиформатной площадкой. Здесь проходят ежемесячные концерты цикла «Гнесинка в Ахматовке», где исполняют как Баха, так и рок-хиты, работает собственный «Театр на Холмах», устраиваются детские сеансы чтения вслух собакам, квизы и кинолектории, действуют программы с VR- и AR-технологиями. Особая гордость — комикс-центр под руководством Андрея Дроздова, где собраны тысячи графических романов, а главный проект — издательская серия комиксов о поэтах Серебряного века. Уже выходит шестой выпуск — «Блок. Имя твоё — пять букв».

На востоке Москвы, в библиотеке № 100, открывшейся после модернизации в 2024 году, создали интерактивный уголок русского народного быта с подлинной утварью, костюмами и игрушками. В её стенах проводят турниры по настольным играм, квартирники, ежегодный фестиваль бардовской песни «У хороших людей», выступают театральные коллективы и лауреаты международных конкурсов.

Светловка, ведущая историю с 1941 года, развернула сеть из трёх площадок в Пресненском районе. Филиал библиотеки — абонемент на Садовой-Кудринской расположен в здании 1901 года и хранит универсальный фонд, коллекцию грампластинок, нот и альбомов по искусству. На Большой Садовой работает молодёжный медиацентр, а в Большом Тишинском переулке — детско-юношеский абонемент для читателей до 12 лет. Здесь внедрены терминалы самообслуживания с аудиосопровождением, регулировкой высоты и выбором языка интерфейса. Электронный каталог Светловки содержит более 73 тысяч записей — от книг до нот и аудиовизуальных материалов.