Экипаж сбежал, накрыв технику сеткой: британская самоходка взлетела на воздух под Харьковом

Операторы беспилотников группировки «Запад» выследили и поразили самоходную артиллерийскую установку противника в Харьковской области. Кадры объективного контроля публикует канал LostArmour в мессенджере «Макс».

Уничтожение британской САУ AS-90. Видео © «Макс» / Lostarmour

На записи видно, как боевая машина двигалась по проселку на высокой скорости. После первого прилёта дрона экипаж остановил технику у лесополосы, набросил на неё маскировочную сеть и покинул позицию.

Затем по цели отработали оптоволоконные дроны-камикадзе. От новых попаданий установка воспламенилась, после чего сдетонировал возимый боекомплект.

Эксперты LostArmour уточняют, что на ролике зафиксировано уничтожение английской 155-мм самоходки AS-90. Ранее в подписи к видео в телеграм-канале «Кантемировец» машину ошибочно идентифицировали как польскую AHS Krab.

Уничтожение британской САУ AS-90. Видео © Telegram / «Кантемировец»

Всего британская сторона передала украинским формированиям 99 таких артиллерийских систем. По данным портала, к настоящему моменту подтверждена потеря 43 единиц из этого числа.

AS-90 — британская 155-мм самоходная артиллерийская установка на гусеничном шасси, разработана Vickers Shipbuilding and Engineering, на вооружении британской армии с 1992 года. Орудие: калибр 155 мм, длина ствола 39 калибров. Дальность стрельбы: стандартными снарядами — до 24,7 км, активно-реактивными — до 30 км. Боекомплект — 48 выстрелов. Скорострельность — 3 выстрела за 10 секунд, до 6 выстрелов в минуту в течение короткого времени. Боевая масса — около 45 тонн. Экипаж — 5 человек. Применялась в Ираке и Афганистане, в 2020-х годах планируется замена на более современные артиллерийские системы.