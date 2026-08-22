Зеленский объявил конкурс на создание памятника предателю Мазепе в Киеве

Владимир Зеленский подписал указ об установке в Киеве памятника гетману Ивану Мазепе. Согласно документу, правительство Украины должно организовать открытый конкурс на лучший проект монумента, а также взять на себя вопросы его финансирования, проектирования и выбора места для установки совместно с городской администрацией.

К слову, сейчас на Украине именем Мазепы стали называть улицы, он также изображён на купюре и монете в 10 гривен.

Иван Мазепа, гетман Левобережной Украины и влиятельный соратник Петра I на рубеже XVII–XVIII веков, в разгар Северной войны сменил сторону, решив, что победа будет за шведским королём Карлом XII. Этот поступок был расценен как государственная измена: Мазепу лишили всех титулов и наград, а Русская православная церковь отлучила его от церкви (предала анафеме). Причиной церковного наказания стало нарушение клятвы верности царю и допущение осквернения храмов шведскими войсками.

Напомним, в центре Киева на месте снесённого памятника Ленину появится монумент гетману Ивану Мазепе. Монумент установят на бульваре Тараса Шевченко напротив Бессарабского рынка. Именно там до декабря 2013 года стоял памятник Владимиру Ленину.