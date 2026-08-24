Звёзды сошлись на миллионе: Представителей этого знака зодиака оказалось больше всего среди победителей лотерей

Девы оказались самым распространённым знаком зодиака среди опрошенных лотерейных миллионеров в России по итогам первого полугодия 2026 года. Из 303 победителей с выигрышами от 1 млн рублей к этому знаку относился 41 человек — 13,5%, сообщает РБК.

В выборку вошли победители, которые лично приехали в московский лотерейный центр для оформления выигрышей и согласились на публикацию персональных данных. Поэтому результаты не доказывают, что у Дев статистически выше шансы сорвать крупный куш.

Больше половины Дев-победителей — 22 человека — приобрели выигрышные билеты через сайт или приложение. Ещё 19 выбрали билеты в обычных точках продаж.

Среди крупных победителей этого знака есть и обладатели многомиллионных призов. Так, 1 января 2026 года жительница Свердловской области Наталья Лохматова вошла в тройку победителей, разделивших миллиард рублей, и получила 333,3 млн рублей.

В предыдущие годы представителям Девы также доставались призы в сотни миллионов рублей. В 2022-м двое победителей этого знака разделили миллиард пополам, а в 2023 году житель Московской области выиграл более 492 млн рублей.

Астролог Ольга Ян связала результат с приписываемыми Девам вниманием к деталям и склонностью анализировать происходящее. При этом знак зодиака не влияет на математическую вероятность выигрыша: результат лотереи определяется случайным розыгрышем.

Ранее Life.ru рассказывал, какие знаки зодиака астрологи называли главными претендентами на финансовую удачу в 2026 году. В этот список также вошла Дева — ей предсказывали успех благодаря сочетанию расчёта и интуиции.