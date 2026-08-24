Российские инженеры разработали технологию для контроля инфраструктуры в зоне вечной мерзлоты На месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе внедрили новую систему лазерного аэромониторинга инфраструктуры. Технология обеспечит высокоточный контроль за состоянием производственных объектов компании, экологичность и надёжность добычи в Арктике. 24 августа, 16:01 Обложка © gazprom-neft

Запасы углеводородов на Ямале расположены под толщей многолетнемёрзлых грунтов. От сохранения неизменной температуры этих пород зависят безопасность и долговечность расположенной на них инфраструктуры. Для защиты грунтов от теплового воздействия объекты месторождений «Газпром нефти» построены на свайных фундаментах и оснащены термостабилизаторами.

Новая система воздушного лазерного сканирования разработана на основе накопленных геотехнических данных и позволяет контролировать состояние инфраструктуры на арктических грунтах, фиксируя малейшие изменения положения конструкций. Данные о пространственных параметрах сооружений автоматически сопоставляются с цифровой моделью проектного положения объекта и анализируются в комплексе с информацией о ландшафте и температуре грунтов. Алгоритмы выявляют отклонения и помогают оперативно контролировать надёжность конструкций, что в 10 раз ускоряет проведение замеров.

— Разработка и внедрение новых технологий и решений, а также проактивное управление экологическими рисками — ключевые принципы, которые заложены в основу долгосрочной экологической программы. Одна из её важнейших целей — абсолютная надёжность инфраструктурных объектов компании на территориях распространения криолитозоны. Для этого мы внедряем новые технологии, которые позволят обеспечить стабильно безопасную работу на месторождениях Крайнего Севера, — рассказал руководитель программ устойчивого развития «Газпром нефти» Андрей Петрухин.

Авторы Валерия Мишина