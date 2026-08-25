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Регион
25 августа, 00:30

Новая Зеландия остановила практическое взаимодействие с Россией в Антарктике

Российская станция в Восточной Антарктиде. Обложка © Wikipedia / Hannes Grobe, Alfred Wegener Institute

Российская станция в Восточной Антарктиде. Обложка © Wikipedia / Hannes Grobe, Alfred Wegener Institute

По сообщению посольства России в Новой Зеландии, двустороннее соглашение по антарктической тематике сохраняет силу, однако его положения носят декларативный характер и утратили практическое значение. Об этом пишет газета «Известия».

В дипломатическом представительстве уточнили, что единственным действующим документом по антарктической тематике между РФ и Новой Зеландией является Совместное заявление правительств двух стран. В настоящее время в условиях практически полного прекращения российско-новозеландского сотрудничества по всем направлениям указанное совместное заявление остаётся неактуальным.

Российская антарктическая экспедиция 2026–2028 годов, предусматривающая исследование тихоокеанского сектора Антарктики, сталкивается с логистическими ограничениями.

В ледяных водах Антарктики впервые заметили крупную акулу
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Ранее учёные из России описали новый географический объект в Западной Антарктиде — оазис на мысе Беркс. Открытие сделали специалисты центра РАН совместно с учёными Арктического и Антарктического НИИ. В ходе работы они провели детальное изучение 18 ранее не исследованных озёр в этом районе. По итогам анализа установлено, что выявленный участок представляет собой устойчивую природную структуру. Он считается целостным образованием на поверхности Земли.

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Алена Пенчугина
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