Богдану Ступке исполнилось бы 85: 8 великих ролей актёра от «Тараса Бульбы» до «Своих»

27 августа 2026 года исполнилось бы 85 лет со дня рождения Богдана Ступки — одного из самых узнаваемых актёров советского и постсоветского кино. Он мог быть Тарасом Бульбой, Богданом Хмельницким, Иваном Мазепой, Леонидом Брежневым, генералом или обычным деревенским стариком — и почти каждый раз превращал историческую фигуру или характерного героя в живого человека.

За полвека на сцене и экране Ступка сыграл десятки театральных и более ста киноролей. В XXI веке его заново открыла огромная аудитория благодаря картинам «Свои», «Водитель для Веры», «Тарас Бульба» и «Дом». Рассказываем, каким был Богдан Ступка, какие фильмы сделали его знаменитым, кто его жена и сын и от чего умер великий актёр.

Богдан Ступка: главное об актёре

Полное имя: Богдан Сильвестрович Ступка

Дата рождения: 27 августа 1941 года

Место рождения: посёлок Куликов Львовской области

Дата смерти: 22 июля 2012 года

Возраст на момент смерти: 70 лет

Сколько лет исполнилось бы в 2026 году: 85

Профессия: актёр театра и кино

Самые известные фильмы: «Белая птица с чёрной отметиной», «Огнём и мечом», «Восток — Запад», «Водитель для Веры», «Свои», «Сердце на ладони», «Тарас Бульба», «Дом»

Жена: Лариса Ступка

Сын: актёр Остап Ступка

Главные награды: народный артист СССР, Герой Украины, лауреат театральных и кинематографических премий, включая «Золотого орла» и приз Московского международного кинофестиваля.

Биография Богдана Ступки: от Львовской оперы до большой сцены

Богдан Ступка родился 27 августа 1941 года в Куликове под Львовом. Его детство оказалось буквально связано с театром: отец, Сильвестр Ступка, работал хористом во Львовской опере. Сам актёр вспоминал, что уже примерно с семи лет регулярно бывал на спектаклях и фактически вырос за кулисами.

Однако артистическая карьера началась не сразу. После школы Ступка пытался поступить в политехнический институт, работал учеником слесаря и в астрономической обсерватории. В итоге театр всё-таки победил: в 1961 году он окончил студию при Львовском украинском драматическом театре имени Марии Заньковецкой и вошёл в его труппу.

Во Львове Ступка работал до 1978 года. Затем режиссёр Сергей Данченко позвал его в Киевский театр имени Ивана Франко. Именно с этой сценой оказалась связана большая часть дальнейшей жизни артиста. После смерти Данченко в 2001 году Ступка сам возглавил театр и оставался его художественным руководителем до конца жизни.

Успел Ступка попробовать себя и в государственной работе: с 1999 по 2001 год он занимал пост министра культуры и искусств Украины. Но главным делом своей жизни неизменно считал актёрскую профессию.

Богдан Ступка на съёмочной площадке фильма «Иванов» режиссёра Вадима Дубровицкого. Фото © ТАСС / Николай Мошков

Первые роли Богдана Ступки в кино

Кинодебют Ступки оказался таким, о каком большинство начинающих актёров может только мечтать. В 1971 году зрители увидели его в драме Юрия Ильенко «Белая птица с чёрной отметиной». Ступка сыграл Ореста Звонаря.

Именно после этой картины за актёром надолго закрепилась репутация исполнителя сложных, противоречивых и нередко отрицательных персонажей. Сам Ступка позднее вспоминал, что ему вообще редко доверяли однозначно «хороших» героев, зато это дало возможность играть Шекспира, Чехова и других классиков.

Со временем исторические персонажи стали отдельной частью его фильмографии. Ступка играл Богдана Хмельницкого, Ивана Мазепу, Александра Керенского, Чингисхана, Леонида Брежнева и многих других реальных людей. Но особенно громкий период его кинокарьеры пришёлся уже на 1990-е и 2000-е годы.

Лучшие фильмы и роли Богдана Ступки

«Белая птица с чёрной отметиной» — Орест Звонарь

Год: 1971

Богдан Ступка в роли Ореста Звонаря в фильме «Белая птица с чёрной отметиной» (1971). Фото © кадр из фильма, режиссёр Юрий Ильенко

Роль Ореста стала для Ступки настоящим входным билетом в большое кино. Перед актёром стояла непростая задача: его персонаж должен был восприниматься не как плоский злодей, а как человек со своей внутренней трагедией.

Картина получила главный приз Московского международного кинофестиваля, а Ступка после неё стал регулярно появляться на экране.

«Огнём и мечом» — Богдан Хмельницкий

Год: 1999

В исторической эпопее Ежи Гофмана Ступке достался образ гетмана Богдана Хмельницкого. Для актёра это была часть целой галереи исторических лидеров, которых он сыграл на экране.

Ступка рассказывал, что при работе над подобными ролями специально изучал исторические документы и архивы, поскольку не хотел превращать реальных людей прошлого в памятники. Позже таким же образом он подходил к образу Ивана Мазепы.

«Восток — Запад» — полковник Бойко

Год: 1999

Во французско-российской драме Режиса Варнье Ступка появился вместе с Олегом Меньшиковым, Сандрин Боннэр, Катрин Денёв и Сергеем Бодровым — младшим.

Ему досталась роль полковника Бойко, руководителя военного хора. Любопытная деталь: супругу его героя сыграла настоящая жена Богдана Ступки Лариса.

«Водитель для Веры» — генерал Серов

Год: 2004

Богдан Ступка в роли генерал-лейтенанта Серова в фильме «Водитель для Веры» (2004). Фото © кадр из фильма, режиссёр Павел Чухрай

В драме Павла Чухрая Ступка сыграл генерал-лейтенанта Серова — могущественного человека, который привык контролировать окружающих, но постепенно понимает, что политическая машина уже начинает работать против него самого.

За генерала Серова актёр получил «Золотого орла» за лучшую мужскую роль второго плана. Причём почти одновременно Ступка снимался ещё в одной картине, которая стала одной из главных в его карьере, — «Своих».

«Свои» — Иван Блинов

Год: 2004

Действие фильма Дмитрия Месхиева разворачивается в августе 1941 года. Герой Ступки Иван Блинов прячет в деревне троих бежавших из немецкого плена советских военнослужащих, среди которых оказывается его сын.

Это один из лучших примеров знаменитой ступкинской способности играть человека, которого невозможно разделить на «плохого» и «хорошего». Его Блинов одновременно жёсткий, хитрый, любящий отец и человек, вынужденный принимать страшные решения.

За «Своих» Ступка получил «Серебряного Георгия» Московского международного кинофестиваля за лучшую мужскую роль и был номинирован на премию Европейской киноакадемии, где оказался среди претендентов вместе с Хавьером Бардемом, Бруно Ганцем и Даниэлем Брюлем.

«Сердце на ладони» — Константы

Год: 2008

У Кшиштофа Занусси Ступка сыграл богатого бизнесмена Константы, которому срочно требуется пересадка сердца. В больнице герой встречает молодого человека, потерявшего желание жить, и начинает смотреть на него как на потенциального донора.

За эту работу Ступку признали лучшим актёром на Римском международном кинофестивале, вручив ему «Серебряного Марка Аврелия».

«Тарас Бульба» — Тарас Бульба

Год: 2009

Богдан Ступка в образе Тараса Бульбы в фильме Владимира Бортко «Тарас Бульба» (2009). Фото © ТАСС / ОЛ / ЛМ

Для миллионов зрителей именно Тарас Бульба стал главной поздней ролью Богдана Ступки. В экранизации повести Николая Гоголя Владимира Бортко актёр сыграл казацкого полковника и отца Остапа и Андрия.

Ступка признавался, что к самому гоголевскому герою относился не без вопросов, однако роль оказалась практически идеально приспособленной к его темпераменту — от бытовых сцен до трагического финала.

Работа принесла ему «Золотого орла» за лучшую мужскую роль в кино. Награду Академия кинематографических искусств присудила Ступке по итогам 2009 года.

«Дом» — Григорий Шаманов

Год: 2011

Одной из последних больших киноработ Ступки стала семейная драма Олега Погодина «Дом».

История огромной семьи Шамановых позволила актёру ещё раз сыграть то, что удавалось ему особенно хорошо: старого патриарха, который одновременно властвует над близкими, любит их и прекрасно понимает, что привычный ему мир начинает разрушаться.

Фильм вышел всего за год до смерти Богдана Ступки.

«Тевье-Тевель», «Дядя Ваня» и «Украденное счастье»: каким Ступка был в театре

Кино принесло Ступке всесоюзную и международную известность, но сам он прежде всего считал себя театральным актёром.

На сцене он играл Ричарда III, короля Лира, Эдипа, Артура Уи, Ивана Войницкого из «Дяди Вани», Миколу Задорожного из «Украденного счастья», Тевье-молочника и множество других персонажей.

Причём три роли сам Ступка называл главными в своей театральной жизни: Миколу Задорожного в «Украденном счастье», дядю Ваню и Тевье в «Тевье-Тевеле».

За спектакль «Тевье-Тевель» актёр в 1993 году получил Национальную премию Украины имени Тараса Шевченко.

Ступка объяснял своё отношение к профессии просто: актёр должен постоянно оставаться учеником. Для каждого нового персонажа он менял походку, пластику, привычки и даже манеру речи.

Однажды материал для роли ему подсказал вообще футбол: работая над Миколой Задорожным, Ступка заметил, как Валерий Лобановский раскачивается на скамейке во время матча киевского «Динамо», и перенёс это движение на своего персонажа.

Жена Богдана Ступки Лариса и актёрская династия

Богдан Ступка с женой Ларисой Ступкой. Супруги прожили вместе около 45 лет. Фото © ТАСС / Михаил Фомичев

Главной женщиной в жизни Богдана Ступки была Лариса Семёновна Ступка, урождённая Корниенко. Они поженились в 1967 году и прожили вместе около 45 лет — до смерти артиста.

Лариса была профессиональной балериной. Сам Ступка называл жену своим главным «тылом» и признавался, что именно её оценке своих работ доверяет особенно сильно.

Их единственный сын Остап Ступка тоже стал актёром. Театральную династию продолжил и внук Богдана Сильвестровича Дмитрий Ступка.

Последняя роль Богдана Ступки

Одной из последних работ артиста стал сериал «Однажды в Ростове», где Ступка сыграл Петра Ковалёва — отца главной героини.

Съёмки проходили уже в период тяжёлой болезни актёра. Как рассказывал Life Сергей Жигунов, после операции Ступка вернулся на площадку, хотя ему было тяжело даже стоять на ногах, и завершил свою работу.

Сериал вышел на экран уже после смерти актёра.

От чего умер Богдан Ступка

Богдан Ступка умер 22 июля 2012 года в киевской клинической больнице «Феофания». Ему было 70 лет — до 71-го дня рождения оставалось чуть больше месяца.

Последние месяцы жизни актёр тяжело болел онкологическим заболеванием. Непосредственной причиной смерти врачи называли острую сердечную недостаточность после тяжёлого сердечного приступа. В ночь с 21 на 22 июля Ступка впал в кому, из которой врачам вывести его уже не удалось.

Обстоятельства смерти артиста Life News сообщал в день его кончины со ссылкой на сына Остапа Ступку и клинику «Феофания».

Прощание прошло в Театре имени Ивана Франко — месте, которому Ступка отдал несколько десятилетий жизни. Похоронили артиста на Байковом кладбище в Киеве.

Какие награды получил Богдан Ступка

Народный артист СССР Богдан Ступка. Фото © ТАСС / Александр Куров

За десятилетия карьеры Ступка собрал внушительную коллекцию государственных, театральных и кинематографических наград.

Он был народным артистом СССР, получил звание Героя Украины, Национальную премию имени Тараса Шевченко, награды за работу в театре и десятки кинопремий.

Особенно успешным оказался период 2004–2010 годов. За «Своих» Ступка получил приз Московского международного кинофестиваля и номинацию Европейской киноакадемии, за «Водителя для Веры» — «Золотого орла» за роль второго плана, за «Сердце на ладони» — актёрский приз Римского кинофестиваля, а за «Тараса Бульбу» — «Золотого орла» за лучшую мужскую роль.

Интересные факты о Богдане Ступке

Ступка родился 27 августа — в один день со своей матерью Марией. На ту же дату приходится день рождения писателя Ивана Франко.

До актёрской карьеры будущий артист некоторое время работал в астрономической обсерватории. Спустя десятилетия эта биографическая деталь получила неожиданное продолжение: открытый 27 августа 2008 года астероид был назван 269252 Bogdanstupka в честь актёра.

Ступка считал тремя важнейшими спектаклями своей жизни «Украденное счастье», «Дядю Ваню» и «Тевье-Тевеля».

А ещё он до конца жизни подчёркивал, что артист не может однажды научиться играть и успокоиться: актёрская профессия, по его представлению, требует постоянно начинать всё сначала.

Что посмотреть с Богданом Ступкой: 8 фильмов

Богдан Ступка в фильме Кшиштофа Занусси «Сердце на ладони» (2008). За эту роль актёр получил приз Римского кинофестиваля. Фото © кадр из фильма

Если вы почти не знакомы с фильмографией Богдана Ступки, начать можно с этих картин:

«Белая птица с чёрной отметиной» (1971) — первая большая роль Ступки в кино. «Огнём и мечом» (1999) — Ступка в образе Богдана Хмельницкого. «Восток — Запад» (1999) — международная драма с Олегом Меньшиковым и Катрин Денёв. «Водитель для Веры» (2004) — одна из лучших поздних драматических ролей. «Свои» (2004) — работа, принёсшая Ступке приз ММКФ. «Сердце на ладони» (2008) — фильм Кшиштофа Занусси и актёрский приз Римского кинофестиваля. «Тарас Бульба» (2009) — самая узнаваемая роль Ступки для массового зрителя. «Дом» (2011) — одна из последних крупных работ актёра.

Частые вопросы о Богдане Ступке

Сколько лет было бы Богдану Ступке в 2026 году?

27 августа 2026 года Богдану Ступке исполнилось бы 85 лет. Он родился 27 августа 1941 года.

Сколько лет было Богдану Ступке, когда он умер?

Богдан Ступка умер 22 июля 2012 года в возрасте 70 лет, не дожив чуть больше месяца до своего 71-летия.

От чего умер Богдан Ступка?

Непосредственной причиной смерти Богдана Ступки стала острая сердечная недостаточность после сердечного приступа. Актёр также страдал тяжёлым онкологическим заболеванием.

Кто жена Богдана Ступки?

Жена актёра — бывшая балерина Лариса Семёновна Ступка (Корниенко). Супруги поженились в 1967 году и прожили вместе около 45 лет.

Кто сын Богдана Ступки?

Его сын Остап Ступка также стал актёром. Актёрскую династию продолжил и внук Богдана Ступки Дмитрий.

Где похоронен Богдан Ступка?

Богдан Ступка похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

Какая самая известная роль Богдана Ступки?

Для массовой аудитории одной из самых известных стала роль Тараса Бульбы в фильме Владимира Бортко 2009 года. За неё Ступка получил «Золотого орла» как лучший киноактёр года.

Сколько фильмов с Богданом Ступкой?

Разные базы считают фильмографию немного по-разному, включая или исключая телефильмы, сериалы, озвучивание и посмертно вышедшие проекты. В общей сложности за карьеру Ступка сыграл более ста экранных ролей.