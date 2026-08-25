200 дней в море и попытки суицида: «Авраам Линкольн» зайдёт в Таиланд для отдыха экипажа

Американский авианосец «Авраам Линкольн» на следующей неделе зайдёт в Таиланд после затяжного боевого дежурства на Ближнем Востоке. Корабль не заходил в порты более 200 дней подряд, после чего доведённые до истощения моряки пытались покончить с собой, пишет Reuters со ссылкой представителя ВМС Таиланда.

На борту находятся около пяти тысяч моряков и морпехов. По словам собеседника агентства, остановка в Таиланде нужна экипажу для «отдыха и восстановления после долгого морского путешествия».

«Авраам Линкольн» покинул Сан-Диего ещё в ноябре 2025 года. Позднее его перебросили на Ближний Восток для участия в американских военных операциях во время конфликта с Ираном. В минувшую субботу авианосец покинул регион и теперь следует в сторону Азии.

Затянувшееся дежурство ранее вызвало тревогу у родственников моряков. Navy Times и Stars and Stripes писали о попытках членов экипажа прыгнуть за борт. В семьях военнослужащих также жаловались на питание, воду, связь и длительное отсутствие отдыха на берегу.

В Пентагоне с такой картиной не согласились. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что сообщения о плохих условиях на авианосце «полностью искажены». При этом демократы в Конгрессе потребовали от военного ведомства объяснить, какие меры принимаются для поддержки экипажа.

Ранее Life.ru подробно рассказывал о проблемах на борту USS Abraham Lincoln. Родственники моряков сообщали о моральном истощении, проблемах с питанием и бытовыми условиями после многомесячного дежурства. К августу авианосец провёл в море более 260 дней, причём свыше 200 из них — без единого захода в порт.