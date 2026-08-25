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25 августа, 13:02

200 дней в море и попытки суицида: «Авраам Линкольн» зайдёт в Таиланд для отдыха экипажа

«Авраам Линкольн» зайдёт в Таиланд из-за попыток суицида после 200 дней в море

Обложка © Wikipedia / Jordon R. Beesley

Обложка © Wikipedia / Jordon R. Beesley

Американский авианосец «Авраам Линкольн» на следующей неделе зайдёт в Таиланд после затяжного боевого дежурства на Ближнем Востоке. Корабль не заходил в порты более 200 дней подряд, после чего доведённые до истощения моряки пытались покончить с собой, пишет Reuters со ссылкой представителя ВМС Таиланда.

На борту находятся около пяти тысяч моряков и морпехов. По словам собеседника агентства, остановка в Таиланде нужна экипажу для «отдыха и восстановления после долгого морского путешествия».

«Авраам Линкольн» покинул Сан-Диего ещё в ноябре 2025 года. Позднее его перебросили на Ближний Восток для участия в американских военных операциях во время конфликта с Ираном. В минувшую субботу авианосец покинул регион и теперь следует в сторону Азии.

Затянувшееся дежурство ранее вызвало тревогу у родственников моряков. Navy Times и Stars and Stripes писали о попытках членов экипажа прыгнуть за борт. В семьях военнослужащих также жаловались на питание, воду, связь и длительное отсутствие отдыха на берегу.

В Пентагоне с такой картиной не согласились. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что сообщения о плохих условиях на авианосце «полностью искажены». При этом демократы в Конгрессе потребовали от военного ведомства объяснить, какие меры принимаются для поддержки экипажа.

Иран атаковал крылатыми ракетами авианосную группу США «Авраам Линкольн»
Иран атаковал крылатыми ракетами авианосную группу США «Авраам Линкольн»

Ранее Life.ru подробно рассказывал о проблемах на борту USS Abraham Lincoln. Родственники моряков сообщали о моральном истощении, проблемах с питанием и бытовыми условиями после многомесячного дежурства. К августу авианосец провёл в море более 260 дней, причём свыше 200 из них — без единого захода в порт.

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Александра Мышляева
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