Юлия Ахмедова завещала машину человеку, который позаботится о её коте

Комик Юлия Ахмедова заранее решила, кто позаботится о её коте после её смерти, и предусмотрела для будущего хозяина питомца необычный бонус — автомобиль. Об этом звезда стендапа рассказала в новом интервью Лауре Джугелии.

Ахмедова призналась, что часто задумывается о будущем. По её словам, она много летает, периодически болеет и в целом довольно пессимистично смотрит на жизнь, поэтому решила заранее оформить завещание.

«Я поняла, что, если со мной что-то случится, то я хочу, чтобы было завещание, где расписано, что, кому, куда», — объяснила артистка.

Документ уже находится у нотариуса, а его копию Ахмедова хранит дома в сейфе. Комик подчеркнула, что постаралась предусмотреть интересы своих близких — матери, отца и сестры, а также судьбу домашнего любимца. Кому именно достанется кот, Ахмедова публично не уточнила. Однако вместе с животным его будущему хозяину, по словам юмористки, перейдёт автомобиль.

О существовании завещания артистка рассказывала и раньше. Ещё летом 2024 года Ахмедова говорила в подкасте «Страхи», что отдельно предусмотрела судьбу питомца и хотела материально обеспечить человека, который будет о нём заботиться. Тогда СМИ сообщали, что речь шла в том числе о московской квартире комика.

Ранее Life.ru рассказывал, как Ахмедова осталась ночью без бензина на трассе Воронеж — Москва. Комик тогда воспользовалась установленной у дороги кнопкой SOS и ожидала, что помощи придётся ждать несколько часов. Однако спасатели приехали всего через четыре минуты, отвезли её за топливом и отказались брать предложенное вознаграждение.