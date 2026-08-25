Не включил компьютер — значит, не работал: Смерть программиста-трудоголика возмутила Китай

Китайские чиновники отказались признать производственным случаем смерть 39-летнего программиста Син Чжи в туалете компании. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на Jiupai News.

Отец двоих детей пришёл в офис 11 апреля и отметился в системе учёта. Однако вместо своего рабочего места на 11-м этаже мужчина сразу направился в уборную этажом ниже, где позднее его обнаружили без сознания. Реанимация не помогла, а причина смерти до сих пор не раскрыта.

Компания сама попросила связать произошедшее с работой, но в июле получила отказ от местного управления трудовых ресурсов и социального обеспечения. В ведомстве указали, что Син не дошёл до стола, не включил компьютер и поэтому якобы ещё не приступил к обязанностям.

Такое объяснение вызвало возмущение в китайских соцсетях. Пользователи обвинили чиновников в формализме и неспособности защитить права работников.

Вдова программиста потребовала пересмотреть решение. По её словам, за четыре года работы в компании супруг регулярно задерживался после 21:00, а однажды покинул офис почти в два часа ночи.

Юрист Чжан Цзянь считает туалет частью рабочей среды, поскольку его посещение связано с естественной потребностью сотрудника. В пользу семьи говорит и судебная практика: в 2024 году смерть повара в уборной предприятия признали производственным случаем.

При положительном решении родственникам полагаются выплаты на похороны и содержание иждивенцев, а также единовременная компенсация около 1,1 миллиона юаней (около 12,3 миллиона рублей). Работодатель уже передал семье нераскрытую сумму, однако юридический статус произошедшего пока не изменился.

Ранее Life.ru рассказывал о другом китайском программисте, семья которого связала его смерть с чрезмерной нагрузкой. После повышения 32-летний Гао Гуанхуэй, по словам близких, трудился до 16 часов в сутки и выполнял обязанности нескольких сотрудников. В ноябре 2025 года ему стало плохо во время удалённой работы, спасти мужчину не удалось. Даже спустя восемь часов после его смерти на телефон продолжали приходить сообщения о срочных задачах и дедлайнах.