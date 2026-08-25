Медведев: При поддержке «Единой России» обновят более 17 тысяч отделений почты

Правительство планирует ежегодно направлять по 5 млрд рублей на модернизацию почтовых отделений в сельской и труднодоступной местности. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на совещании по программе обновления сети «Почты России».

«В целом, задачу по модернизации сельских отделений мы решаем достаточно давно — и в рамках ряда поручений Главы государства. В рамках Народной программы, напомню, с 2021 года приведено в порядок около 3,5 тысяч отделений. По моему поручению, фракция «Единой России» в марте вместе с правительством нашла дополнительное финансирование по обновлению ещё почти тысячи сельских отделений — 936», — указал Медведев.

Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев заявил, что при сохранении ежегодного финансирования и использовании более дешёвых типовых решений можно ускорить обновление свыше 17 тыс. отделений в сельской и отдалённой местности. В качестве примера он привёл новое отделение в селе Кой Тверской области, которое, по его словам, возвели за 30 дней и почти вдвое дешевле первоначальных расчётов.

Медведев также призвал искать способы снизить стоимость модернизации без ухудшения качества услуг. В качестве одного из вариантов он назвал эксперимент, который проводится в Тверской области.

Гендиректор «Почты России» Михаил Волков, в свою очередь, подчеркнул, что компания продолжает содержать сеть отделений даже в малонаселённых и экономически невыгодных районах. Сейчас у оператора более 38 тыс. отделений, значительная часть которых работает именно в малых населённых пунктах.

Ранее Life.ru писал, что правительство уже выделило «Почте России» 5 млрд рублей на модернизацию сельских отделений в 2026 году. Деньги предусмотрены для объектов в сёлах и труднодоступных территориях по поручению президента Владимира Путина. Параллельно власти готовят дополнительные законодательные меры поддержки компании, которые должны расширить перечень услуг и изменить правила работы почтовой сети.