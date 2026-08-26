В фуре с «квасом» нашли сигареты на 81 млн рублей под Смоленском

Фура, которая по документам везла из Белоруссии в Россию более 19 тонн кваса, оказалась набита сигаретами. Смоленские таможенники обнаружили в большегрузе 535 тысяч пачек табачной продукции предварительной стоимостью свыше 81 миллиона рублей.

Машину остановили в районе населённого пункта Гнездово. Во время досмотра вместо заявленного напитка инспекторы нашли сигареты девяти наименований белорусского производства. На продукции не было акцизных марок, отсутствовали и необходимые сопроводительные документы.

Фото © Пресс-служба ФТС

Нелегальный груз изъяли. Операцию сотрудники Смоленской таможни проводили совместно с региональным управлением ФСБ.

Уголовное дело возбудили в отношении водителя фуры и его пока не установленных сообщников. Их подозревают в контрабанде стратегически важных товаров в крупном размере, совершённой группой лиц по предварительному сговору.

Фото © Пресс-служба ФТС

Дело расследуется по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье составляет десять лет лишения свободы. Также суд может назначить штраф до одного миллиона рублей.

Ранее Life.ru рассказывал о другом задержании на Смоленщине: водитель фуры с незаконно ввезённым из Белоруссии товаром попытался уйти от проверки и протаранил сотрудника таможни. Машину впоследствии остановили, а водителя задержали.