В фуре с «квасом» нашли сигареты на 81 млн рублей под Смоленском
Фото © Пресс-служба ФТС
Фура, которая по документам везла из Белоруссии в Россию более 19 тонн кваса, оказалась набита сигаретами. Смоленские таможенники обнаружили в большегрузе 535 тысяч пачек табачной продукции предварительной стоимостью свыше 81 миллиона рублей.
Машину остановили в районе населённого пункта Гнездово. Во время досмотра вместо заявленного напитка инспекторы нашли сигареты девяти наименований белорусского производства. На продукции не было акцизных марок, отсутствовали и необходимые сопроводительные документы.
Фото © Пресс-служба ФТС
Нелегальный груз изъяли. Операцию сотрудники Смоленской таможни проводили совместно с региональным управлением ФСБ.
Уголовное дело возбудили в отношении водителя фуры и его пока не установленных сообщников. Их подозревают в контрабанде стратегически важных товаров в крупном размере, совершённой группой лиц по предварительному сговору.
Фото © Пресс-служба ФТС
Дело расследуется по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье составляет десять лет лишения свободы. Также суд может назначить штраф до одного миллиона рублей.
Ранее Life.ru рассказывал о другом задержании на Смоленщине: водитель фуры с незаконно ввезённым из Белоруссии товаром попытался уйти от проверки и протаранил сотрудника таможни. Машину впоследствии остановили, а водителя задержали.
Больше новостей о контрабанде, задержаниях и уголовных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.