В Оренбуржье создадут образовательный кластер подготовки специалистов для нефтегазовой отрасли

Кластер будет создан при участии «Газпром нефти» в рамках федерального проекта «Профессионалитет» на базе Нефтегазоразведочного техникума, который станет профильной учебно-производственной площадкой. В рамках модернизации проведут ремонт, закупят оборудование и программное обеспечение, организуют 11 тренировочных зон по видам деятельности. Запуск проекта запланирован на 2027 год.

Эксперты актуализировали образовательные программы, помогли разработать методику подготовки, при которой базовый фокус в обучении смещается с теории на интенсивную практику. Программы обучения включают в себя наиболее востребованные специальности. В их числе — лаборант химического анализа, оператор товарный, а также оператор по добыче нефти и газа. Для нефтяной компании образовательный проект в Оренбурге станет уже шестым учебным региональным центром, запущенным по федеральной программе «Профессионалитет». Корпоративная система подготовки кадров объединяет профильные колледжи в Республике Башкортостан, а также в четырёх стратегических регионах деятельности компании: в ЯНАО, ХМАО, Тюменской и Омской областях.