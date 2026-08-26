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Регион

В Оренбуржье создадут образовательный кластер подготовки специалистов для нефтегазовой отрасли

В Оренбургской области создадут региональный центр среднего профессионального образования. Там будут готовить востребованных специалистов для нефтегазовой отрасли, включая лаборантов и операторов.

26 августа, 11:11
Обложка © Пресс-служба «Газпром нефти»

Обложка © Пресс-служба «Газпром нефти»

Кластер будет создан при участии «Газпром нефти» в рамках федерального проекта «Профессионалитет» на базе Нефтегазоразведочного техникума, который станет профильной учебно-производственной площадкой. В рамках модернизации проведут ремонт, закупят оборудование и программное обеспечение, организуют 11 тренировочных зон по видам деятельности. Запуск проекта запланирован на 2027 год.

Эксперты актуализировали образовательные программы, помогли разработать методику подготовки, при которой базовый фокус в обучении смещается с теории на интенсивную практику. Программы обучения включают в себя наиболее востребованные специальности. В их числе — лаборант химического анализа, оператор товарный, а также оператор по добыче нефти и газа. Для нефтяной компании образовательный проект в Оренбурге станет уже шестым учебным региональным центром, запущенным по федеральной программе «Профессионалитет». Корпоративная система подготовки кадров объединяет профильные колледжи в Республике Башкортостан, а также в четырёх стратегических регионах деятельности компании: в ЯНАО, ХМАО, Тюменской и Омской областях.

Благодаря сотрудничеству образовательных организаций и ведущих предприятий студенты смогут получать практико-ориентированное образование, а работодателиучаствовать в подготовке востребованных специалистов. Уверен, выпускники кластера станут первоклассными профессионалами, готовыми решать актуальные производственные задач, и в первую очередьвнутри региона, рассказал губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

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Авторы
Валерия Мишина
Валерия Мишина
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