Мобильный оператор открыл 5G-роуминг на Карибах

Впервые 5G-роуминг МегаФона стал доступен пользователям в Брунее и на Карибах — Барбадосе, Ямайке и Каймановых Островах, куда турпоток в целом вырос в 1,5 раза год к году. Теперь российским туристам не нужно приобретать местную сим-карту, чтобы оставаться на связи с близкими и пользоваться высокоскоростным интернетом. Роуминг в сетях пятого поколения позволяет быстро передавать данные и комфортно использовать цифровые сервисы.