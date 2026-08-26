Мобильный оператор открыл 5G-роуминг на Карибах
Туристы, которые выберут для отдыха экзотические маршруты, смогут получить преимущества сети пятого поколения наравне с ценителями популярных азиатских и европейских направлений.
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Впервые 5G-роуминг МегаФона стал доступен пользователям в Брунее и на Карибах — Барбадосе, Ямайке и Каймановых Островах, куда турпоток в целом вырос в 1,5 раза год к году. Теперь российским туристам не нужно приобретать местную сим-карту, чтобы оставаться на связи с близкими и пользоваться высокоскоростным интернетом. Роуминг в сетях пятого поколения позволяет быстро передавать данные и комфортно использовать цифровые сервисы.
В ряде стран — Танзании, Португалии, Марокко и на Кипре — оператор заключил дополнительные партнёрские соглашения и расширил список сетей, где можно подключиться к 5G.
Чтобы пользоваться 5G, перед поездкой нужно проверить возможности своего устройства. Как правило, высокоскоростной интернет доступен в крупных городах и туристических локациях.