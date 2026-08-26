Моргни собаке — она ответит: Учёные нашли интересный сигнал между питомцем и хозяином

Собаки начинают чаще моргать, когда видят моргающего хозяина, однако почти не реагируют таким образом на незнакомцев. К такому выводу пришли учёные из Пармского университета, говорится в статье, опубликованной в журнале Royal Society Open Science.

В эксперименте участвовали 35 собак разных пород. Каждому животному показывали 40-секундные ролики с тремя людьми — владельцем и двумя незнакомцами. В одном варианте человек моргал примерно раз в три секунды, в другом просто смотрел перед собой.

Выяснилось, что частота моргания у собак заметно возрастала именно при виде моргающего хозяина. Когда то же самое делали чужие люди, подобного эффекта исследователи не обнаружили. При этом животные не копировали движение век секунда в секунду, то есть речь не идёт о простой синхронизации.

По словам одного из авторов работы, исследователя Кьяры Канори, результат может указывать на то, что обычное моргание со временем приобрело для собак социальное значение. Оно способно служить своеобразной реакцией на внимание или вовлечённость человека и зависеть от того, насколько важен для животного собеседник.

При этом учёные подчёркивают: пока нельзя утверждать, что пёс намеренно моргает, чтобы передать хозяину конкретное сообщение. Исследование лишь показало, что на это привычное и во многом автоматическое действие влияет социальный контекст.

Ранее Life.ru рассказывал, что за тысячи лет рядом с человеком собаки научились считывать направление взгляда, жесты, голос и положение тела хозяина. Питомцы способны замечать даже небольшие перемены в поведении человека и реагировать на них — например, подходить ближе или искать физический контакт. Специалисты связывают такую восприимчивость с длительной историей совместной жизни людей и собак.