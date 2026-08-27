День Республики Татарстан и День Казани 2026: программа, концерты, перекрытия и салют
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День города Казани и День Республики Татарстан проходят сегодня, 30 августа 2026 года. Полная программа, Uma2rman в 21:00, салют в 22:00, погода, перекрытия и работа транспорта.
День города Казани и День Республики Татарстан отметят 30 августа 2026 года большой праздничной программой. Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Бизнес Online / Сергей Елагин
Сегодня, 30 августа 2026 года, Казань отмечает сразу два праздника — День города и День Республики Татарстан. Столице республики исполняется 1021 год. Основная программа уже стартует с утра на нескольких площадках, а главный городской фестиваль у Центра семьи «Казан» пройдёт с 15:00 до 22:00. Хедлайнер вечера Uma2rman выйдет на сцену в 21:00, а в 22:00 над акваторией Казанки запустят праздничный салют. Днём в городе ожидается +17…+19 °C, переменная облачность и без осадков. Life.ru собрал актуальную на 30 августа программу, лучшие места для просмотра салюта, перекрытия улиц и схему работы общественного транспорта после праздника.
Именно 30 августа в 1990 году Верховный Совет республики принял Декларацию о государственном суверенитете Татарской ССР. Сейчас дата официально закреплена в календаре Татарстана как День Республики.
День города Казани сегодня, 30 августа: главное
- Главная площадка — Центр семьи «Казан», программа с 15:00 до 22:00.
- Uma2rman — выступление в 21:00.
- Праздничный салют — в 22:00 над Казанкой.
- «Казанская осень» у Дворца земледельцев — в 19:30.
- Матч «Рубин» — «Динамо» Махачкала на «Ак Барс Арене» — в 20:00.
- Наземный общественный транспорт будет работать в усиленном режиме до 23:30.
- После салюта организуют дополнительные автобусные рейсы во все районы города.
- На официальной странице городского мероприятия указано, что метро продолжит работу до полуночи.
- Муниципальные парковки 30 августа бесплатные, но парковочные зоны возле массовых мероприятий могут быть закрыты.
- 31 августа — обычный рабочий понедельник.
Погода в Казани 30 августа: будет ли дождь на концерте и салюте
По прогнозу Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан, 30 августа в Казани ожидается переменная облачность без осадков.
Днём воздух прогреется до +17…+19 °C. Ветер северо-западный 5–10 м/с, местами порывы могут достигать 14 м/с. Поэтому для вечернего концерта и салюта лучше взять лёгкую куртку или ветровку: после захода солнца станет заметно прохладнее.
МЧС Татарстана также предупреждало о похолодании в ночь на 31 августа: местами по республике возможны заморозки до −1 °C. Для самой Казани это не означает обязательный минус, но вечер и ночь будут холоднее дневных часов.
День Казани 30 августа 2026: программа коротко
Если нужен только быстрый план дня, основные события выглядят так:
- 10:00 — фестиваль уличных культур в экстрим-парке «УРАМ»;
- 10:00 — семейный книжный фестиваль «Тау Фест» в парке «Елмай»;
- 11:00 — народный праздник «Уйнагыз, гармуннар!» у театра имени Карима Тинчурина;
- 14:00 — конноспортивный праздник на Казанском ипподроме;
- 15:00 — фестиваль национальных культур у театра Тинчурина;
- 15:00 — фестиваль «Казан сөлгесе» в Старо-Татарской слободе;
- 15:00–22:00 — главный городской фестиваль у Центра семьи «Казан»;
- 19:30 — оперный open-air «Казанская осень» у Дворца земледельцев;
- 20:00 — матч «Рубин» — «Динамо» Махачкала на «Ак Барс Арене»;
- 21:00 — концерт Uma2rman у Центра семьи «Казан»;
- 22:00 — праздничный салют над Казанкой.
Основная городская программа подтверждена организаторами и свежими афишами на 30 августа.
Главная площадка Дня города — Центр семьи «Казан»
Центр семьи «Казан» станет главной площадкой празднования Дня города Казани 30 августа 2026 года. Фото © ТАСС / Руслан Шамуков
Центральной точкой праздника станет площадь возле Центра семьи «Казан», или знаменитой «Чаши».
В 2026 году эту площадку впервые решили организовать не просто как вечерний концерт, а как большой городской фестиваль.
Он будет работать с 15:00 до 22:00.
На территории появятся:
- интерактивные площадки;
- зоны спорта и отдыха;
- открытые занятия;
- настольные игры;
- диджей-сеты;
- фуд-корт;
- маркет более чем с 20 локальными брендами;
- концертная сцена.
Вход на основную праздничную площадку свободный.
Главные площадки празднования Дня Республики Татарстан и Дня города Казани 30 августа 2026 года: концерты, фестивали, спортивные события и точки салюта. Инфографика © Life.ru
Кто выступит на День города Казани сегодня, 30 августа
Главная концертная программа пройдёт у Центра семьи «Казан» с 15:00 до 22:00. Хедлайнером праздника остаётся группа Uma2rman — её выход на сцену запланирован на 21:00.
В общей городской программе у «Чаши» также заявлены артисты Казанской городской филармонии, молодые исполнители Татарстана, трибьют Ильхаму Шакирову и Гузель Уразова.
В актуальной афише Управления культуры среди участников площадки также указаны Майкрайз, группа ZAKARIA, дуэт «синдром главного героя», Су Анасы, Ангелина Ярошкевич и другие исполнители.
Помимо сцены, у Центра семьи «Казан» будут работать интерактивные зоны, диджей-сеты, спортивные и творческие площадки, йога, настольные игры, стритфуд и маркет более чем с 20 локальными брендами.
Во сколько салют в Казани сегодня, 30 августа
Салют в Казани сегодня начнётся в 22:00 и станет финалом праздничной программы. Фейерверк запустят над акваторией Казанки. Городские источники подтверждают время салюта на 30 августа; сообщений о его отмене или переносе на момент обновления нет.
Лучше всего салют будет виден с набережных Казанки, в районе Центра семьи «Казан», Кремлёвской набережной и Дворца земледельцев. На отдельных участках доступ могут ограничивать в целях безопасности, поэтому стоит ориентироваться на ограждения и указания городских служб.
Праздничный салют начнётся в 22:00.
Фейерверк запустят над акваторией реки Казанки. По данным, опубликованным при подготовке праздника, пиротехническое шоу планируют запускать сразу с нескольких точек.
Салют станет финалом большого концерта возле Центра семьи «Казан».
Где лучше смотреть салют в Казани
За фейерверком можно будет наблюдать с разных участков набережной Казанки.
Среди наиболее очевидных точек:
- территория около Центра семьи «Казан»;
- Кремлёвская набережная;
- район Дворца земледельцев;
- участки набережной в направлении моста «Миллениум».
Организаторы указывают, что салют будет хорошо виден с обоих берегов Казанки.
Однако непосредственно перед праздником некоторые зоны могут ограничить из соображений безопасности, поэтому лучше ориентироваться на обозначенные проходы и указания полиции.
Праздничный салют в Казани 30 августа начнётся в 22:00 и станет финалом Дня города. Фото © ТАСС / Егор Алеев
«Казанская осень» у Дворца земледельцев
Любителям классической музыки совсем необязательно идти к «Чаше».
В 19:30 на площади перед Дворцом земледельцев начнётся традиционный оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень».
Перед зрителями выступит Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского.
Приглашённая солистка — оперная певица Динара Алиева.
В программе заявлены оперные арии, эстрадные произведения и известная музыка из кино. В частности, прозвучат произведения Пахмутовой, Дунаевского, Пуччини, Бернстайна и других композиторов.
Вход свободный.
После концерта можно остаться в районе Кремля и посмотреть салют с противоположного от «Чаши» берега Казанки.
Фестиваль «УРАМ» 29–30 августа
Молодёжной площадкой праздничного уикенда станет экстрим-парк «УРАМ».
Фестиваль уличных культур проходит 29 и 30 августа, а в воскресенье запланирована его кульминационная программа.
Начало мероприятий 30 августа — в 10:00.
В программе:
- экстремальные виды спорта;
- соревнования;
- танцевальные батлы;
- современное искусство;
- образовательная программа;
- выступления молодых музыкантов.
Посещение фестиваля бесплатное, для части активностей предусмотрена регистрация.
«Уйнагыз, гармуннар!» — праздник гармонистов
В 11:00 на площади возле театра имени Карима Тинчурина начнётся традиционный республиканский праздник народного творчества «Уйнагыз, гармуннар!» — «Играй, гармонь!».
В Казань съедутся гармонисты и исполнители народной музыки из Татарстана и других регионов России.
После основной программы площадка продолжит работу: здесь выступит творческая рабочая молодёжь, а в 15:00 начнётся программа международного фестиваля национальных культур.
Праздник «Уйнагыз, гармуннар!» соберёт гармонистов и исполнителей народной музыки в центре Казани. Фото © ТАСС / Бизнес Online / Максим Платонов
«Восточный базар» у театра Тинчурина
В 15:00 площадка у театра Тинчурина переключится на современную программу национальных культур.
Здесь состоится специальный концерт фестиваля «Россия — Восток» / «Восточный базар в Казани».
В программе заявлены исполнители из Татарстана, других российских регионов и зарубежных стран. Специальным гостем станет Бахтавар.
«Казан сөлгесе» в Старо-Татарской слободе
Ещё одна национальная площадка откроется в 15:00 в Старо-Татарской слободе.
Фестиваль-конкурс «Казан сөлгесе» — «Казанское полотенце» посвящён народной песенной и танцевальной культуре.
Зрителей ждут:
- национальные песни;
- народные танцы;
- инструментальная музыка;
- выступления профессиональных коллективов;
- номера любительских ансамблей.
Фестиваль проводится под эгидой международных культурных проектов и дополняет большую программу Старо-Татарской слободы.
«Печән базары» на улице Марджани
Праздничный уикенд совпадает с фестивалем татарской городской культуры «Печән базары» — «Сенной базар».
В 2026 году он проходит в районе улицы Шигабутдина Марджани в дни перед Днём республики.
На площадке работают:
- дизайнерский маркет;
- ремесленные проекты;
- лекторий;
- площадки татарской культуры;
- мастер-классы;
- музыкальная программа;
- чайные и гастрономические зоны.
30 августа фестиваль станет частью общей программы Дня Казани и Татарстана.
«Тау Фест» в парке «Елмай»
29 и 30 августа в детском парке «Елмай» проходит пятый семейный книжный фестиваль «Тау Фест».
В программе заявлено более 70 событий:
- книжная ярмарка;
- встречи с писателями;
- спектакли;
- мастер-классы;
- творческие лаборатории;
- детская программа;
- музыка.
Фестиваль рассчитан прежде всего на семьи и станет одним из самых удобных вариантов для тех, кто хочет провести праздничный день с детьми вдали от главной концертной толпы.
Конноспортивный праздник на Казанском ипподроме
30 августа большой праздник состоится и на Казанском ипподроме.
Зрители увидят скачки и рысистые бега, а также соревнования в рамках крупных конных турниров.
Общий призовой фонд скачек и соревнований превышает 21 млн рублей. Параллельно проходят Спартакиада сильнейших и Кубок Раиса Республики Татарстан.
Для посетителей также готовят развлекательную и концертную программу.
Конноспортивный праздник на Казанском ипподроме пройдёт 30 августа в рамках Дня Республики Татарстан. Фото © ТАСС / Егор Алеев
«Рубин» — «Динамо» Махачкала 30 августа
Ещё один крупный центр притяжения вечером — «Ак Барс Арена».
30 августа в шестом туре РПЛ казанский «Рубин» сыграет с махачкалинским «Динамо».
Начало матча — в 20:00.
Перед игрой запланирована отдельная праздничная программа. На площади около стадиона выступят Салават Фатхетдинов и Гузель Уразова.
После матча болельщики смогут увидеть городской салют с территории стадиона.
В отличие от большинства городских мероприятий, для посещения футбольного матча понадобится билет и Карта болельщика.
Какие улицы перекрыты в Казани 30 августа
В день праздника в центре Казани и возле основных площадок действуют ограничения движения.
Важно: часть ограничений в постановлении вводится «при необходимости». Перед поездкой в центр лучше проверить дорожную обстановку и не рассчитывать на подъезд на автомобиле непосредственно к «Чаше», Кремлю и Дворцу земледельцев.
27 и 28 августа с 15:00 до 23:59, а также 30 августа с 12:00 до 16:00
будет ограничено движение по Кремлёвской улице, включая Ивановский спуск до улицы Профсоюзной.
С 20:00 28 августа до 23:59 30 августа
ограничения затронут:
- улицу Шигабутдина Марджани;
- улицу Каюма Насыри;
- улицу Зайни Султана.
30 августа с 18:00 до 23:59
перекроют:
- улицу Батурина;
- съезд с площади Тысячелетия на улицу Батурина.
Весь день 30 августа и до 06:00 31 августа
будет закрыт участок улицы Сибгата Хакима от Декабристов до Абсалямова.
Парковочная зона возле Центра семьи «Казан» также будет недоступна.
Перед выездом 30 августа стоит ещё раз проверить дорожную ситуацию: из-за мер безопасности список локальных ограничений может дополняться.
Что будет с Кремлёвской улицей
Особое внимание автомобилистам стоит обратить на Кремлёвскую.
30 августа движение здесь ограничат с 12:00 до 16:00, включая Ивановский спуск.
Поэтому поездку к Кремлю, Дворцу земледельцев или в район главных праздничных площадок лучше планировать без автомобиля.
Можно ли будет проехать к Центру семьи «Казан»
На машине непосредственно к «Чаше» подъехать будет сложно.
Улица Сибгата Хакима на участке от Декабристов до Абсалямова будет закрыта весь день, парковку рядом с Центром семьи «Казан» также перекроют.
Практичнее приехать на общественном транспорте или оставить автомобиль вдали от центральных праздничных площадок.
Бесплатные парковки 29 и 30 августа
При этом есть и хорошая новость для автомобилистов.
29 и 30 августа муниципальные парковки вдоль улично-дорожной сети Казани будут бесплатными.
Но бесплатный режим не отменяет закрытие отдельных парковочных зон непосредственно возле массовых мероприятий.
До скольких работает транспорт в Казани 30 августа
30 августа общественный транспорт Казани работает по графику выходного дня, но на наиболее востребованных направлениях движение усилено.
С 12:00 до 23:30 увеличена работа 32 автобусных, пяти троллейбусных и пяти трамвайных маршрутов. После салюта город организует специальную подачу 44 автобусов по 21 маршруту, чтобы развезти зрителей во все районы Казани.
Дополнительные автобусы будут ждать пассажиров возле проезда между ЦУМом и Дворцом спорта, на остановке «Цирк», у «Молодёжного центра», у Центра семьи «Казан» и возле Центрального стадиона.
На официальной странице мероприятия «Моя Казань» указано, что наземный транспорт будет курсировать до 23:30, а метрополитен продолжит работу до полуночи. Для поездки к «Чаше» удобнее всего пользоваться станцией «Козья слобода».
Откуда уехать после салюта
Дополнительные автобусы после 22:00 будут ждать пассажиров в нескольких точках:
- возле проезда между ЦУМом и Дворцом спорта;
- на остановке «Цирк» возле Кремлёвской набережной;
- возле остановки «Молодёжный центр»;
- у Центра семьи «Казан»;
- возле Центрального стадиона.
Маршруты распределят по направлениям во все районы города.
До скольких работает метро в Казани 30 августа
Метрополитен также будет работать в усиленном режиме. По последнему разъяснению транспортных служб, метро продолжит работу примерно до полуночи, тогда как усиленный наземный транспорт будет курсировать до 23:30.
Метро Казани 30 августа будет работать в усиленном режиме после праздничных мероприятий и салюта. Фото © ТАСС / Василий Шитов
Для поездки на концерт у «Чаши» наиболее очевидный вариант — метро до станции «Козья слобода», а дальше пешком.
Будет ли выходной 31 августа в Татарстане
Нет.
Это один из вопросов, по которому в Сети уже появилась противоречивая информация.
День Республики Татарстан является официальным региональным праздником и в 2026 году выпадает на воскресенье, 30 августа.
Однако Минтруд Татарстана специально разъяснил: дополнительный выходной на понедельник в этом случае не переносится.
Поэтому:
- 29 августа — суббота;
- 30 августа — воскресенье и День Республики;
- 31 августа — обычный рабочий понедельник.
В августе 2026 года для стандартной пятидневки в Татарстане будет 21 рабочий и 10 выходных дней.
Почему День Республики Татарстан отмечают 30 августа
Дата связана с событиями 30 августа 1990 года.
В этот день Верховный Совет Татарской АССР принял Декларацию о государственном суверенитете Татарской ССР.
Через год 30 августа официально объявили праздничным днём, а сегодня он входит в перечень государственных праздников Татарстана.
Праздник объединяет не только Казань: концерты, фестивали и народные гулянья проходят в городах и районах всей республики.
Почему День Казани тоже празднуют 30 августа
День рождения столицы Татарстана со временем объединили с главным республиканским праздником.
Поэтому 30 августа Казань ежегодно одновременно отмечает:
День Республики Татарстан и День города Казани.
В 2026 году Казани исполняется 1021 год, поэтому большая часть наиболее масштабной республиканской программы традиционно сосредоточена именно в столице.
Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrei Stepanov
Куда лучше пойти 30 августа: готовые варианты
Если нужен главный концерт:
Центр семьи «Казан» — фестиваль с 15:00, Uma2rman в 21:00, салют в 22:00.
Если хочется классической музыки:
Дворец земледельцев — «Казанская осень» в 19:30, после неё можно смотреть салют со стороны Кремля.
С детьми:
«Тау Фест» в парке «Елмай» или дневная программа возле «Чаши».
Для молодёжи:
Фестиваль уличных культур «УРАМ».
За национальной культурой:
Старо-Татарская слобода, «Печән базары», «Казан сөлгесе» и программа возле театра Тинчурина.
Любителям спорта:
Казанский ипподром или вечерний матч «Рубин» — «Динамо» Махачкала.
Что взять с собой на День города Казани сегодня
- лёгкую куртку или ветровку — днём около +17…+19 °C, вечером станет холоднее;
- заряженный телефон и пауэрбанк;
- минимум крупных вещей: на массовых площадках действует досмотр;
- заранее сохранённый маршрут до метро или точки спецподачи автобусов;
- удобную обувь — из-за перекрытий часть пути в центре придётся пройти пешком.
Главное о Дне города Казани 2026
Дата: 30 августа 2026 года, воскресенье.
Возраст Казани: 1021 год.
Главная площадка: Центр семьи «Казан».
Главный фестиваль: 15:00-22:00.
Хедлайнер: Uma2rman — 21:00.
Салют: 22:00 над Казанкой.
«Казанская осень»: 19:30 у Дворца земледельцев.
Матч «Рубин» — «Динамо» Махачкала: 20:00, «Ак Барс Арена».
Погода: +17…+19 °C, без осадков, порывы ветра до 14 м/с.
Наземный транспорт: усиленный режим до 23:30.
Метро: по странице городского мероприятия — до 00:00.
Парковки: муниципальные бесплатны, но зоны у площадок могут быть закрыты
31 августа: рабочий день
FAQ
- Какая программа Дня города Казани сегодня, 30 августа?
Главные события проходят весь день: фестиваль «УРАМ» стартует в 10:00, праздник гармонистов — в 11:00, основная программа у Центра семьи «Казан» — с 15:00 до 22:00, «Казанская осень» — в 19:30, матч «Рубина» — в 20:00, Uma2rman — в 21:00, салют — в 22:00.
- Во сколько сегодня выступает Uma2rman в Казани?
Выступление группы Uma2rman у Центра семьи «Казан» запланировано на 21:00. Вход на городскую праздничную площадку свободный.
- Во сколько сегодня салют в Казани?
Праздничный салют 30 августа 2026 года запланирован на 22:00 над акваторией Казанки.
- Будет ли сегодня дождь в Казани?
По официальному прогнозу УГМС Татарстана, 30 августа в Казани ожидается переменная облачность без осадков. Днём +17…+19 °C.
- До скольких ходит транспорт после салюта?
Наземный транспорт работает в усиленном режиме до 23:30. После салюта будут поданы дополнительные автобусы. На официальной странице мероприятия указано, что метро продолжит работу до полуночи.
- Где сесть на автобус после салюта?
Спецавтобусы будут ждать возле ЦУМа и Дворца спорта, на остановке «Цирк», у «Молодёжного центра», у Центра семьи «Казан» и возле Центрального стадиона.
- Какие улицы перекрыты сегодня в Казани?
Ограничения действуют в районе улиц Сибгата Хакима, Марджани, Каюма Насыри, Зайни Султана, Батурина, а также при необходимости на Кремлёвской, Ивановском спуске и Федосеевской.
- Будет ли 31 августа выходным в Татарстане?
Нет. 31 августа 2026 года — обычный рабочий понедельник.