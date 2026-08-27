День Республики Татарстан и День Казани 2026: программа, концерты, перекрытия и салют

Сегодня, 30 августа 2026 года, Казань отмечает сразу два праздника — День города и День Республики Татарстан. Столице республики исполняется 1021 год. Основная программа уже стартует с утра на нескольких площадках, а главный городской фестиваль у Центра семьи «Казан» пройдёт с 15:00 до 22:00. Хедлайнер вечера Uma2rman выйдет на сцену в 21:00, а в 22:00 над акваторией Казанки запустят праздничный салют. Днём в городе ожидается +17…+19 °C, переменная облачность и без осадков. Life.ru собрал актуальную на 30 августа программу, лучшие места для просмотра салюта, перекрытия улиц и схему работы общественного транспорта после праздника.

Именно 30 августа в 1990 году Верховный Совет республики принял Декларацию о государственном суверенитете Татарской ССР. Сейчас дата официально закреплена в календаре Татарстана как День Республики.

День города Казани сегодня, 30 августа: главное

Главная площадка — Центр семьи «Казан», программа с 15:00 до 22:00.

Uma2rman — выступление в 21:00.

Праздничный салют — в 22:00 над Казанкой.

«Казанская осень» у Дворца земледельцев — в 19:30.

Матч «Рубин» — «Динамо» Махачкала на «Ак Барс Арене» — в 20:00.

Наземный общественный транспорт будет работать в усиленном режиме до 23:30.

После салюта организуют дополнительные автобусные рейсы во все районы города.

На официальной странице городского мероприятия указано, что метро продолжит работу до полуночи.

Муниципальные парковки 30 августа бесплатные, но парковочные зоны возле массовых мероприятий могут быть закрыты.

31 августа — обычный рабочий понедельник.

Погода в Казани 30 августа: будет ли дождь на концерте и салюте

По прогнозу Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан, 30 августа в Казани ожидается переменная облачность без осадков.

Днём воздух прогреется до +17…+19 °C. Ветер северо-западный 5–10 м/с, местами порывы могут достигать 14 м/с. Поэтому для вечернего концерта и салюта лучше взять лёгкую куртку или ветровку: после захода солнца станет заметно прохладнее.

МЧС Татарстана также предупреждало о похолодании в ночь на 31 августа: местами по республике возможны заморозки до −1 °C. Для самой Казани это не означает обязательный минус, но вечер и ночь будут холоднее дневных часов.

День Казани 30 августа 2026: программа коротко

Если нужен только быстрый план дня, основные события выглядят так:

10:00 — фестиваль уличных культур в экстрим-парке «УРАМ»;

— фестиваль уличных культур в экстрим-парке «УРАМ»; 10:00 — семейный книжный фестиваль «Тау Фест» в парке «Елмай»;

— семейный книжный фестиваль «Тау Фест» в парке «Елмай»; 11:00 — народный праздник «Уйнагыз, гармуннар!» у театра имени Карима Тинчурина;

— народный праздник «Уйнагыз, гармуннар!» у театра имени Карима Тинчурина; 14:00 — конноспортивный праздник на Казанском ипподроме;

— конноспортивный праздник на Казанском ипподроме; 15:00 — фестиваль национальных культур у театра Тинчурина;

— фестиваль национальных культур у театра Тинчурина; 15:00 — фестиваль «Казан сөлгесе» в Старо-Татарской слободе;

— фестиваль «Казан сөлгесе» в Старо-Татарской слободе; 15:00–22:00 — главный городской фестиваль у Центра семьи «Казан»;

— главный городской фестиваль у Центра семьи «Казан»; 19:30 — оперный open-air «Казанская осень» у Дворца земледельцев;

— оперный open-air «Казанская осень» у Дворца земледельцев; 20:00 — матч «Рубин» — «Динамо» Махачкала на «Ак Барс Арене»;

— матч «Рубин» — «Динамо» Махачкала на «Ак Барс Арене»; 21:00 — концерт Uma2rman у Центра семьи «Казан»;

— концерт Uma2rman у Центра семьи «Казан»; 22:00 — праздничный салют над Казанкой.

Основная городская программа подтверждена организаторами и свежими афишами на 30 августа.

Главная площадка Дня города — Центр семьи «Казан»

Центр семьи «Казан» станет главной площадкой празднования Дня города Казани 30 августа 2026 года. Фото © ТАСС / Руслан Шамуков

Центральной точкой праздника станет площадь возле Центра семьи «Казан», или знаменитой «Чаши».

В 2026 году эту площадку впервые решили организовать не просто как вечерний концерт, а как большой городской фестиваль.

Он будет работать с 15:00 до 22:00.

На территории появятся:

интерактивные площадки;

зоны спорта и отдыха;

открытые занятия;

настольные игры;

диджей-сеты;

фуд-корт;

маркет более чем с 20 локальными брендами;

концертная сцена.

Вход на основную праздничную площадку свободный.

Главные площадки празднования Дня Республики Татарстан и Дня города Казани 30 августа 2026 года: концерты, фестивали, спортивные события и точки салюта. Инфографика © Life.ru

Кто выступит на День города Казани сегодня, 30 августа

Главная концертная программа пройдёт у Центра семьи «Казан» с 15:00 до 22:00. Хедлайнером праздника остаётся группа Uma2rman — её выход на сцену запланирован на 21:00.

В общей городской программе у «Чаши» также заявлены артисты Казанской городской филармонии, молодые исполнители Татарстана, трибьют Ильхаму Шакирову и Гузель Уразова.

В актуальной афише Управления культуры среди участников площадки также указаны Майкрайз, группа ZAKARIA, дуэт «синдром главного героя», Су Анасы, Ангелина Ярошкевич и другие исполнители.

Помимо сцены, у Центра семьи «Казан» будут работать интерактивные зоны, диджей-сеты, спортивные и творческие площадки, йога, настольные игры, стритфуд и маркет более чем с 20 локальными брендами.

Во сколько салют в Казани сегодня, 30 августа

Салют в Казани сегодня начнётся в 22:00 и станет финалом праздничной программы. Фейерверк запустят над акваторией Казанки. Городские источники подтверждают время салюта на 30 августа; сообщений о его отмене или переносе на момент обновления нет.

Лучше всего салют будет виден с набережных Казанки, в районе Центра семьи «Казан», Кремлёвской набережной и Дворца земледельцев. На отдельных участках доступ могут ограничивать в целях безопасности, поэтому стоит ориентироваться на ограждения и указания городских служб.

Праздничный салют начнётся в 22:00.

Фейерверк запустят над акваторией реки Казанки. По данным, опубликованным при подготовке праздника, пиротехническое шоу планируют запускать сразу с нескольких точек.

Салют станет финалом большого концерта возле Центра семьи «Казан».

Где лучше смотреть салют в Казани

За фейерверком можно будет наблюдать с разных участков набережной Казанки.

Среди наиболее очевидных точек:

территория около Центра семьи «Казан»;

Кремлёвская набережная;

район Дворца земледельцев;

участки набережной в направлении моста «Миллениум».

Организаторы указывают, что салют будет хорошо виден с обоих берегов Казанки.

Однако непосредственно перед праздником некоторые зоны могут ограничить из соображений безопасности, поэтому лучше ориентироваться на обозначенные проходы и указания полиции.

Праздничный салют в Казани 30 августа начнётся в 22:00 и станет финалом Дня города. Фото © ТАСС / Егор Алеев

«Казанская осень» у Дворца земледельцев

Любителям классической музыки совсем необязательно идти к «Чаше».

В 19:30 на площади перед Дворцом земледельцев начнётся традиционный оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень».

Перед зрителями выступит Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского.

Приглашённая солистка — оперная певица Динара Алиева.

В программе заявлены оперные арии, эстрадные произведения и известная музыка из кино. В частности, прозвучат произведения Пахмутовой, Дунаевского, Пуччини, Бернстайна и других композиторов.

Вход свободный.

После концерта можно остаться в районе Кремля и посмотреть салют с противоположного от «Чаши» берега Казанки.

Фестиваль «УРАМ» 29–30 августа

Молодёжной площадкой праздничного уикенда станет экстрим-парк «УРАМ».

Фестиваль уличных культур проходит 29 и 30 августа, а в воскресенье запланирована его кульминационная программа.

Начало мероприятий 30 августа — в 10:00.

В программе:

экстремальные виды спорта;

соревнования;

танцевальные батлы;

современное искусство;

образовательная программа;

выступления молодых музыкантов.

Посещение фестиваля бесплатное, для части активностей предусмотрена регистрация.

«Уйнагыз, гармуннар!» — праздник гармонистов

В 11:00 на площади возле театра имени Карима Тинчурина начнётся традиционный республиканский праздник народного творчества «Уйнагыз, гармуннар!» — «Играй, гармонь!».

В Казань съедутся гармонисты и исполнители народной музыки из Татарстана и других регионов России.

После основной программы площадка продолжит работу: здесь выступит творческая рабочая молодёжь, а в 15:00 начнётся программа международного фестиваля национальных культур.

Праздник «Уйнагыз, гармуннар!» соберёт гармонистов и исполнителей народной музыки в центре Казани. Фото © ТАСС / Бизнес Online / Максим Платонов

«Восточный базар» у театра Тинчурина

В 15:00 площадка у театра Тинчурина переключится на современную программу национальных культур.

Здесь состоится специальный концерт фестиваля «Россия — Восток» / «Восточный базар в Казани».

В программе заявлены исполнители из Татарстана, других российских регионов и зарубежных стран. Специальным гостем станет Бахтавар.

«Казан сөлгесе» в Старо-Татарской слободе

Ещё одна национальная площадка откроется в 15:00 в Старо-Татарской слободе.

Фестиваль-конкурс «Казан сөлгесе» — «Казанское полотенце» посвящён народной песенной и танцевальной культуре.

Зрителей ждут:

национальные песни;

народные танцы;

инструментальная музыка;

выступления профессиональных коллективов;

номера любительских ансамблей.

Фестиваль проводится под эгидой международных культурных проектов и дополняет большую программу Старо-Татарской слободы.

«Печән базары» на улице Марджани

Праздничный уикенд совпадает с фестивалем татарской городской культуры «Печән базары» — «Сенной базар».

В 2026 году он проходит в районе улицы Шигабутдина Марджани в дни перед Днём республики.

На площадке работают:

дизайнерский маркет;

ремесленные проекты;

лекторий;

площадки татарской культуры;

мастер-классы;

музыкальная программа;

чайные и гастрономические зоны.

30 августа фестиваль станет частью общей программы Дня Казани и Татарстана.

«Тау Фест» в парке «Елмай»

29 и 30 августа в детском парке «Елмай» проходит пятый семейный книжный фестиваль «Тау Фест».

В программе заявлено более 70 событий:

книжная ярмарка;

встречи с писателями;

спектакли;

мастер-классы;

творческие лаборатории;

детская программа;

музыка.

Фестиваль рассчитан прежде всего на семьи и станет одним из самых удобных вариантов для тех, кто хочет провести праздничный день с детьми вдали от главной концертной толпы.

Конноспортивный праздник на Казанском ипподроме

30 августа большой праздник состоится и на Казанском ипподроме.

Зрители увидят скачки и рысистые бега, а также соревнования в рамках крупных конных турниров.

Общий призовой фонд скачек и соревнований превышает 21 млн рублей. Параллельно проходят Спартакиада сильнейших и Кубок Раиса Республики Татарстан.

Для посетителей также готовят развлекательную и концертную программу.

Конноспортивный праздник на Казанском ипподроме пройдёт 30 августа в рамках Дня Республики Татарстан. Фото © ТАСС / Егор Алеев

«Рубин» — «Динамо» Махачкала 30 августа

Ещё один крупный центр притяжения вечером — «Ак Барс Арена».

30 августа в шестом туре РПЛ казанский «Рубин» сыграет с махачкалинским «Динамо».

Начало матча — в 20:00.

Перед игрой запланирована отдельная праздничная программа. На площади около стадиона выступят Салават Фатхетдинов и Гузель Уразова.

После матча болельщики смогут увидеть городской салют с территории стадиона.

В отличие от большинства городских мероприятий, для посещения футбольного матча понадобится билет и Карта болельщика.

Какие улицы перекрыты в Казани 30 августа

В день праздника в центре Казани и возле основных площадок действуют ограничения движения.

Важно: часть ограничений в постановлении вводится «при необходимости». Перед поездкой в центр лучше проверить дорожную обстановку и не рассчитывать на подъезд на автомобиле непосредственно к «Чаше», Кремлю и Дворцу земледельцев.

27 и 28 августа с 15:00 до 23:59, а также 30 августа с 12:00 до 16:00

будет ограничено движение по Кремлёвской улице, включая Ивановский спуск до улицы Профсоюзной.

С 20:00 28 августа до 23:59 30 августа

ограничения затронут:

улицу Шигабутдина Марджани;

улицу Каюма Насыри;

улицу Зайни Султана.

30 августа с 18:00 до 23:59

перекроют:

улицу Батурина;

съезд с площади Тысячелетия на улицу Батурина.

Весь день 30 августа и до 06:00 31 августа

будет закрыт участок улицы Сибгата Хакима от Декабристов до Абсалямова.

Парковочная зона возле Центра семьи «Казан» также будет недоступна.

Перед выездом 30 августа стоит ещё раз проверить дорожную ситуацию: из-за мер безопасности список локальных ограничений может дополняться.

Что будет с Кремлёвской улицей

Особое внимание автомобилистам стоит обратить на Кремлёвскую.

30 августа движение здесь ограничат с 12:00 до 16:00, включая Ивановский спуск.

Поэтому поездку к Кремлю, Дворцу земледельцев или в район главных праздничных площадок лучше планировать без автомобиля.

Можно ли будет проехать к Центру семьи «Казан»

На машине непосредственно к «Чаше» подъехать будет сложно.

Улица Сибгата Хакима на участке от Декабристов до Абсалямова будет закрыта весь день, парковку рядом с Центром семьи «Казан» также перекроют.

Практичнее приехать на общественном транспорте или оставить автомобиль вдали от центральных праздничных площадок.

Бесплатные парковки 29 и 30 августа

При этом есть и хорошая новость для автомобилистов.

29 и 30 августа муниципальные парковки вдоль улично-дорожной сети Казани будут бесплатными.

Но бесплатный режим не отменяет закрытие отдельных парковочных зон непосредственно возле массовых мероприятий.

До скольких работает транспорт в Казани 30 августа

30 августа общественный транспорт Казани работает по графику выходного дня, но на наиболее востребованных направлениях движение усилено.

С 12:00 до 23:30 увеличена работа 32 автобусных, пяти троллейбусных и пяти трамвайных маршрутов. После салюта город организует специальную подачу 44 автобусов по 21 маршруту, чтобы развезти зрителей во все районы Казани.

Дополнительные автобусы будут ждать пассажиров возле проезда между ЦУМом и Дворцом спорта, на остановке «Цирк», у «Молодёжного центра», у Центра семьи «Казан» и возле Центрального стадиона.

На официальной странице мероприятия «Моя Казань» указано, что наземный транспорт будет курсировать до 23:30, а метрополитен продолжит работу до полуночи. Для поездки к «Чаше» удобнее всего пользоваться станцией «Козья слобода».

Откуда уехать после салюта

Дополнительные автобусы после 22:00 будут ждать пассажиров в нескольких точках:

возле проезда между ЦУМом и Дворцом спорта;

на остановке «Цирк» возле Кремлёвской набережной;

возле Кремлёвской набережной; возле остановки «Молодёжный центр» ;

; у Центра семьи «Казан» ;

; возле Центрального стадиона.

Маршруты распределят по направлениям во все районы города.

До скольких работает метро в Казани 30 августа

Метрополитен также будет работать в усиленном режиме. По последнему разъяснению транспортных служб, метро продолжит работу примерно до полуночи, тогда как усиленный наземный транспорт будет курсировать до 23:30.

Метро Казани 30 августа будет работать в усиленном режиме после праздничных мероприятий и салюта. Фото © ТАСС / Василий Шитов

Для поездки на концерт у «Чаши» наиболее очевидный вариант — метро до станции «Козья слобода», а дальше пешком.

Будет ли выходной 31 августа в Татарстане

Нет.

Это один из вопросов, по которому в Сети уже появилась противоречивая информация.

День Республики Татарстан является официальным региональным праздником и в 2026 году выпадает на воскресенье, 30 августа.

Однако Минтруд Татарстана специально разъяснил: дополнительный выходной на понедельник в этом случае не переносится.

Поэтому:

29 августа — суббота;

30 августа — воскресенье и День Республики;

31 августа — обычный рабочий понедельник.

В августе 2026 года для стандартной пятидневки в Татарстане будет 21 рабочий и 10 выходных дней.

Почему День Республики Татарстан отмечают 30 августа

Дата связана с событиями 30 августа 1990 года.

В этот день Верховный Совет Татарской АССР принял Декларацию о государственном суверенитете Татарской ССР.

Через год 30 августа официально объявили праздничным днём, а сегодня он входит в перечень государственных праздников Татарстана.

Праздник объединяет не только Казань: концерты, фестивали и народные гулянья проходят в городах и районах всей республики.

Почему День Казани тоже празднуют 30 августа

День рождения столицы Татарстана со временем объединили с главным республиканским праздником.

Поэтому 30 августа Казань ежегодно одновременно отмечает:

День Республики Татарстан и День города Казани.

В 2026 году Казани исполняется 1021 год, поэтому большая часть наиболее масштабной республиканской программы традиционно сосредоточена именно в столице.

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrei Stepanov

Куда лучше пойти 30 августа: готовые варианты

Если нужен главный концерт:

Центр семьи «Казан» — фестиваль с 15:00, Uma2rman в 21:00, салют в 22:00.

Если хочется классической музыки:

Дворец земледельцев — «Казанская осень» в 19:30, после неё можно смотреть салют со стороны Кремля.

С детьми:

«Тау Фест» в парке «Елмай» или дневная программа возле «Чаши».

Для молодёжи:

Фестиваль уличных культур «УРАМ».

За национальной культурой:

Старо-Татарская слобода, «Печән базары», «Казан сөлгесе» и программа возле театра Тинчурина.

Любителям спорта:

Казанский ипподром или вечерний матч «Рубин» — «Динамо» Махачкала.

Что взять с собой на День города Казани сегодня

лёгкую куртку или ветровку — днём около +17…+19 °C, вечером станет холоднее;

заряженный телефон и пауэрбанк;

минимум крупных вещей: на массовых площадках действует досмотр;

заранее сохранённый маршрут до метро или точки спецподачи автобусов;

удобную обувь — из-за перекрытий часть пути в центре придётся пройти пешком.

Главное о Дне города Казани 2026

Дата: 30 августа 2026 года, воскресенье.

Возраст Казани: 1021 год.

Главная площадка: Центр семьи «Казан».

Главный фестиваль: 15:00-22:00.

Хедлайнер: Uma2rman — 21:00.

Салют: 22:00 над Казанкой.

«Казанская осень»: 19:30 у Дворца земледельцев.

Матч «Рубин» — «Динамо» Махачкала: 20:00, «Ак Барс Арена».

Погода: +17…+19 °C, без осадков, порывы ветра до 14 м/с.

Наземный транспорт: усиленный режим до 23:30.

Метро: по странице городского мероприятия — до 00:00.

Парковки: муниципальные бесплатны, но зоны у площадок могут быть закрыты

31 августа: рабочий день

FAQ

Какая программа Дня города Казани сегодня, 30 августа?

Главные события проходят весь день: фестиваль «УРАМ» стартует в 10:00, праздник гармонистов — в 11:00, основная программа у Центра семьи «Казан» — с 15:00 до 22:00, «Казанская осень» — в 19:30, матч «Рубина» — в 20:00, Uma2rman — в 21:00, салют — в 22:00.

Во сколько сегодня выступает Uma2rman в Казани?

Выступление группы Uma2rman у Центра семьи «Казан» запланировано на 21:00. Вход на городскую праздничную площадку свободный.

Во сколько сегодня салют в Казани?

Праздничный салют 30 августа 2026 года запланирован на 22:00 над акваторией Казанки.

Будет ли сегодня дождь в Казани?

По официальному прогнозу УГМС Татарстана, 30 августа в Казани ожидается переменная облачность без осадков. Днём +17…+19 °C.

До скольких ходит транспорт после салюта?

Наземный транспорт работает в усиленном режиме до 23:30. После салюта будут поданы дополнительные автобусы. На официальной странице мероприятия указано, что метро продолжит работу до полуночи.

Где сесть на автобус после салюта?

Спецавтобусы будут ждать возле ЦУМа и Дворца спорта, на остановке «Цирк», у «Молодёжного центра», у Центра семьи «Казан» и возле Центрального стадиона.

Какие улицы перекрыты сегодня в Казани?

Ограничения действуют в районе улиц Сибгата Хакима, Марджани, Каюма Насыри, Зайни Султана, Батурина, а также при необходимости на Кремлёвской, Ивановском спуске и Федосеевской.

Будет ли 31 августа выходным в Татарстане?