Более 50 тысяч стажировок и вакансий: как чемпионат «Профессионалы» помогает начать карьеру

Первокурсница Екатерина Шепелева, поступая в колледж, даже не знала, что такое мехатроника. Всё изменилось после экскурсии в мастерскую: роботы, механизмы, собранные и запрограммированные самими студентами, — и простая мысль: «Я хочу попробовать».

Через некоторое время Екатерина уже выигрывала региональный этап чемпионата «Профессионалы», проходила стажировку в Университете Иннополис и боролась за место в финале. Во время одного из заданий у неё сгорел предохранитель — ситуация, способная разрушить всю схему. Но студентка смогла быстро перестроиться и закончить работу.

Это один из примеров того, как чемпионат профессионального мастерства превращается из соревнования в своеобразную репетицию настоящей работы.

С 21 по 26 августа в Калуге прошёл финал чемпионата «Профессионалы» по промышленным компетенциям. Он собрал более 15 тысяч человек из всех регионов России и 30 стран — конкурсантов, экспертов, представителей предприятий, школьников и гостей.

Участники соревновались по 14 направлениям. Среди них — промышленная робототехника, инженерия космических систем, мехатроника, оптоэлектроника и другие специальности, связанные с современной промышленностью.

Важная особенность чемпионата заключается в том, что задания стараются максимально приблизить к реальному производству. А значит, потенциальный работодатель видит перед собой не только резюме студента с перечнем освоенных дисциплин, а человека непосредственно за работой.

Сегодня движение «Профессионалы» поддерживают более 10 тысяч компаний и предприятий. Только в 2026 году они предложили участникам чемпионатов свыше 50 тысяч вакансий и стажировок.

Для бизнеса такой формат тоже удобен: вместо нескольких собеседований можно увидеть, как будущий специалист обращается с техникой, принимает решения и ведёт себя, когда что-то идёт не по плану.

«Мы наблюдаем за участниками, видим их навыки, их подход к решению задач», — объясняет заместитель генерального директора компании «Система БМ» Николай Корнеев. По его словам, чемпионат становится площадкой встречи тех, кто ищет своё место в профессии, и компаний, готовых предложить им работу.

Стажировка, которая может закончиться трудоустройством

У некоторых компаний путь от чемпионатной площадки до рабочего места выстроен практически напрямую.

Например, финалистов и победителей чемпионата в «ВРМ Групп» приглашают минимум на двухнедельную оплачиваемую стажировку. При успешной работе её можно продлить, увеличить оплату, а затем получить предложение о трудоустройстве.

Причём речь идёт не о наблюдении за коллегами со стороны: стажёров подключают к реальным проектам и командам.

Руководитель образовательных проектов компании Диана Мозжегорова отмечает, что многие участники таких стажировок в дальнейшем остаются работать в компании постоянно.

В «Корпорации ВСМПО-АВИСМА» финалистам чемпионата также предлагают трудоустройство. Директор по управлению персоналом предприятия Тимур Рахмангулов говорит, что соревнования позволяют выявлять высокопотенциальных молодых специалистов, в развитие которых компания готова вкладываться.

Получается необычная модель найма: сначала показать себя в деле, а уже потом обсуждать карьеру.

Работодатели — партнёры чемпионата могут оценить будущих специалистов непосредственно во время выполнения практических заданий. Фото © Организаторы чемпионата «Профессионалы»

Из программного кода — в бионический протез

Для студента из Новгородской области Сергея Григорьева профессия связана не только с технологиями, но и с конкретной возможностью менять жизнь людей.

Он учится по специальности «Компьютерные системы и комплексы», а на чемпионате выступает в компетенции «Проектирование и изготовление протезов и ортезов».

На чемпионате конкурсанты проходят полный цикл создания и настройки современных протезов. Фото © Организаторы чемпионата «Профессионалы»

На конкурсной площадке Сергей должен был пройти практически всю цепочку создания современного протеза: от моделирования и подготовки культеприёмной гильзы до сборки бионического протеза, разработки программного обеспечения его системы управления, тестирования и настройки.

Путь к финалу тоже оказался не мгновенным. В 2025 году Сергей впервые принял участие в региональном этапе и занял второе место. Через год вернулся и стал победителем, а затем получил бронзу на межрегиональном этапе.

Сам Сергей говорит, что хочет стать специалистом, способным «превращать программные коды в работающие бионические протезы» и таким образом повышать качество жизни людей.

Здесь особенно хорошо видно, как меняется само представление о рабочих и технических профессиях. Современный специалист может одновременно работать с инженерией, программированием, электроникой и медицинскими технологиями.

Беспилотник — это тоже профессия

Ещё одно направление, представленное на финале, — ремонт беспилотных летательных аппаратов.

Студент из Татарстана Рузаль Миннемуллин учится по специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». Он признаётся, что именно чемпионат впервые позволил почувствовать профессию не как набор учебных занятий.

Финалисты чемпионата демонстрируют навыки ремонта и настройки беспилотных авиационных систем. Фото © Организаторы чемпионата «Профессионалы»

На площадке появились дедлайны, стандарты, ответственность за результат и требования, максимально похожие на те, с которыми придётся столкнуться на реальной работе.

Особенно важно, что в создании конкурсных заданий участвуют сами работодатели. Благодаря этому студент ещё до выпуска может понять, какие его навыки действительно нужны индустрии, а какие предстоит подтянуть.

Похожий путь выбрала студентка Томского аграрного колледжа Алёна Рукс. Она осваивает технологии беспилотных авиационных систем от пайки компонентов до программирования и прошивки полётных контроллеров. За её плечами уже победы и призовые места на соревнованиях по дронам и беспилотным системам.

То есть специальность перестаёт существовать для студента только внутри учебной программы: появляется возможность проверить себя на фоне сильных соперников и требований отрасли.

Когда работать начинаешь ещё во время учёбы

У студента из Тамбовской области Матвея Объедкова переход от колледжа к предприятию произошёл ещё раньше.

Он изучает эксплуатацию сельскохозяйственных машин и параллельно с учёбой уже работает на предприятии агрохолдинга. Благодаря этому знания сразу приходится применять на практике — на современной технике и при решении реальных производственных задач.

После окончания обучения Матвей рассчитывает остаться в компании и заниматься внедрением новых методов обслуживания машин.

А для Егора Данилова из Самарской области настоящей проверкой стала сварка резервуара, работающего под давлением.

На межрегиональном этапе созданный им сосуд выдержал максимальное давление среди работ всех участников. Именно успешное выполнение одного из наиболее сложных модулей помогло ему пробиться в финал чемпионата.

«Финал — не за медаль. Это момент истины», — говорит Егор.

Одно из заданий чемпионата по сварочным технологиям связано с работой со сложными промышленными конструкциями. Фото © Организаторы чемпионата «Профессионалы»

И эта фраза довольно точно описывает сам принцип чемпионата. Здесь недостаточно хорошо рассказать о собственных навыках — нужно продемонстрировать их на практике.

300 тысяч за победу — но главный приз может оказаться другим

У чемпионата есть и вполне материальная система наград.

Победители и призёры финала, а также их наставники получают установленные Правительством России премии — от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от занятого места.

Однако для участника потенциально ещё важнее то, что происходит вокруг соревнований.

Работодатель может заметить его ещё до получения диплома. Стажировка позволяет проверить профессию и компанию изнутри. А чемпионатная работа даёт опыт ситуации, в которой результат зависит не от оценки преподавателя, а от способности решить конкретную техническую задачу.

Именно поэтому генеральный директор «Стереотека» Артём Авдеев называет чемпионатное движение форматом подготовки будущих кадров. По его словам, задания основаны на ситуациях, которые встречаются на реальном производстве, а появление командного зачёта отражает ещё одну особенность настоящей работы: сложные проекты практически никогда не создаются одним специалистом.

Чемпионат как карьерный лифт

«Профессионалы» сегодня — крупнейшее в России соревнование по профессиональному мастерству. Причём список компетенций формируется с учётом запросов реального сектора экономики.

В 2026 году финалы чемпионата проходят в трёх городах — Нижнем Новгороде, Калуге и Санкт-Петербурге. Движение реализуется при поддержке Минпросвещения России в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети», его федеральным оператором выступает Институт развития профессионального образования.

Но за официальным масштабом есть более простая история.

Студент приходит на площадку, получает задачу и несколько часов на то, чтобы показать всё, чему научился. Рядом находятся люди, которым именно такие специалисты нужны на производстве.

И если раньше стандартная карьерная цепочка выглядела как «учёба — диплом — поиск первой работы», то чемпионат позволяет сократить дистанцию между этими этапами. Иногда первая стажировка или потенциальный работодатель появляются ещё до того, как студент успел выйти из колледжа.