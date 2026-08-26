81-летний любимчик советских женщин Полад Бюльбюль оглы женился на избраннице младше него на 33 года

81-летний советский и азербайджанский певец Полад Бюльбюль оглы снова связал себя узами брака. О церемонии, которую не афишировали, сообщает Gununsesi.info. Новой супругой народного артиста Азербайджана и депутата стала 48-летняя Этери Джафарова.

Она носит звание заслуженной артистки, работает танцовщицей и педагогом. Пара предпочитала не раскрывать свои отношения до последнего момента.

Джафарова в прошлом была солисткой Государственного ансамбля танца. Сейчас она преподаёт в Бакинской хореографической академии на кафедре национального и современного танца. Также артистка задействована в культурных и государственных проектах.

Год назад во Дворце Гейдара Алиева проходил вечер Qayıdış («Возвращение») в честь 80-летия Полада. Этери выступила там главным балетмейстером. Она появлялась на сцене вместе с юбиляром и исполняла сольные партии в танцевальных номерах.

После свадьбы пара уже успела посетить музыкальный фестиваль в Габале. Оттуда молодожёны отправились на отдых в турецкий Бодрум.

Ранее Бюльбюль оглы был женат на оперной певице Бэле Руденко. Второй супругой композитора с 1997 года являлась Гюльнара Шихалиева. В этих отношениях родились дочь Лейла, выбравшая актёрскую и певческую карьеру, и сын Муртуза, который пошёл по стопам отца в музыку.

Полад Бюльбюль-оглы (имя при рождении — Полад Муртуза оглы Мамедов) — советский и азербайджанский эстрадный певец (лирический тенор), композитор, актёр и государственный деятель, родившийся 4 февраля 1945 года в Баку в семье основоположника азербайджанского вокального искусства Бюль-Бюля. Окончив Азербайджанскую государственную консерваторию по классу композиции у Кара Караева, он быстро завоевал всесоюзную популярность как исполнитель собственных песен, сочетающих национальный колорит с современной эстрадой, среди которых такие хиты, как «Позвони» и «Волшебная нить». Помимо музыкальной карьеры, Полад Бюльбюль-оглы снялся в культовых фильмах «Не бойся, я с тобой» и «На дальней орбите». Также он занимал пост министра культуры Азербайджана (1988–2006) и с 2006 по 2024 год являлся Чрезвычайным и Полномочным послом Азербайджанской Республики в Российской Федерации.