Фармацевтку из Москвы уволили из аптеки после непрошеных советов покупательнице

Сотрудницу московской аптеки «36,6» уволили после публикации видео с советами покупательнице по лечению вагинального кандидоза. Как пишет Mash, фармацевтка вместо обсуждения назначенного препарата стала рассуждать о возможном застое желчи.

Девушка по имени Оливия в свободное время ведёт блог в запрещённой соцсети и продаёт курсы о здоровье. Недавно к ней в аптеку пришла покупательница с рецептом на препарат для лечения женской микрофлоры.

Во время разговора фармацевтка заявила, что кандидоз якобы не пройдёт без лечения застоя желчи. Диалог она записала на видео и позже опубликовала в своём аккаунте.

На ролик обратил внимание врач, который пожаловался работодателю. По словам самой Оливии, после этого её заставили написать заявление по собственному желанию и не выплатили около 100 тысяч рублей за сверхурочную работу.

Блогерша также утверждает, что руководство сети направило жалобы в другие аптечные компании, из-за чего теперь она не может устроиться на новую работу.

Опрошенные Mash специалисты напомнили, что фармацевт может консультировать по препаратам, дозировкам и противопоказаниям, но не должен ставить диагнозы и самостоятельно назначать лечение.

Ранее Life.ru предупреждал, чем могут обернуться медицинские советы в соцсетях. Юрист Кристина Высоцкая отмечала, что рекомендации по конкретным симптомам и лечению уже могут считаться медицинской консультацией, а безопаснее ограничиваться общей информацией и советом обратиться к врачу.