Британское издание Financial Times обратило внимание на отсутствие упоминаний Иосифа Сталина в авторской колонке руководителя американского Минфина Скотта Бессента, посвященной Тегеранской конференции. Заметка с соответствующим уточнением появилась на страницах газеты.

В материале Бессента, вышедшем 24 августа, рассказывалось о встрече антигитлеровской коалиции в 1943 году. Автор писал, что на тех переговорах в Тегеране обсуждался план дальнейших действий, а кульминацией должна была стать высадка в Нормандию.

При этом чиновник указал, что стратегию вырабатывали только двое: президент США Франклин Рузвельт и британский премьер Уинстон Черчилль. Фигура советского лидера в публикации не фигурировала вовсе.

На этот пробел указал обозреватель Майк Харрис. Он отметил, что знакомился с патриотической колонкой и зафиксировал ошибку: в списке участников тех событий не хватает третьей стороны. Журналист напомнил, что Сталин присутствовал на конференции наравне с остальными.

Тегеранская конференция — первая за годы Второй мировой войны встреча «большой тройки» (И. В. Сталин, Ф. Д. Рузвельт и У. Черчилль), состоявшаяся 28 ноября — 1 декабря 1943 года в столице Ирана. Главным итогом переговоров стало принятие стратегического решения об открытии второго фронта в Западной Европе (операция «Оверлорд») не позднее мая 1944 года, что означало отказ Великобритании от «балканской стратегии». Кроме того, стороны согласовали общие принципы послевоенного устройства мира, включая вопрос о границах Польши и создание будущей международной организации безопасности, а СССР подтвердил готовность вступить в войну против Японии после разгрома Германии.