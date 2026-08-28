Мобильный оператор провёл масштабную модернизацию сети в Шереметьево

Мобильный оператор расширил ёмкость сети сразу в нескольких ключевых зонах крупнейшего столичного авиаузла — от пассажирских терминалов до ангаров.

Новое телеком-оборудование МегаФона позволяет перераспределять растущую нагрузку и сохранять стабильную работу мобильного интернета для пассажиров, лётных экипажей и сотрудников аэропорта Шереметьево. Задача модернизации — разгрузить основные участки инфраструктуры аэропорта. Инженеры запустили новые базовые станции и добавили поддержку дополнительных средне- и высокочастотных диапазонов, которые обеспечивают высокую пропускную способность сети и помогают обслуживать большое число одновременных подключений.