26 машинистов отобраны для работы на новых высокоскоростных поездах Почти 700 км новой высокоскоростной инфраструктуры пройдёт через шесть регионов России. Максимальная скорость поездов — до 400 км/ч, время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом составит около двух часов. Для работы на маршруте уже отобраны лучшие машинисты. 28 августа, 16:39 Обложка © пресс-служба РЖД

Строительные работы ведутся ОАО «РЖД» во всех регионах по маршруту прохождения первой линии ВСМ. В них задействованы более 30 тысяч рабочих и свыше 10 тысяч единиц техники. Создаётся новая производственная база: вдоль трассы строятся 14 заводов по выпуску свай и 10 притрассовых полигонов для производства конструкций мостов и эстакад.

В депо Металлострой в Санкт-Петербурге глава компании Олег Белозёров встретился с локомотивными бригадами, которым предстоит управлять высокоскоростными поездами на магистрали Москва – Санкт-Петербург.

Видео © пресс-служба РЖД

Для испытаний первых двух российских высокоскоростных поездов в результате строжайшего отбора были выбраны 26 лучших действующих и самых опытных машинистов и помощников машинистов высокоскоростных поездов «Сапсан». В 2028 году их будет 90, в 2029-м – 236. Они пройдут стажировку в инжиниринговом центре и на заводе «Уральские локомотивы», а также будут задействованы в испытаниях первых отечественных высокоскоростных поездов. Для обучения локомотивных бригад будет построен новый тренажёрный комплекс, он появится в учебном центре в конце 2027 года.

В 2027 году поезд ВСМ поступит на экспериментальное кольцо в Щербинку. Основная же часть испытаний пройдёт на 129-километровом участке будущей ВСМ от Зеленограда до Твери.

Фото © пресс-служба РЖД

Для технического обслуживания и ремонта высокоскоросных поездов «Сапсан» сейчас разрабатывается и внедряются компоненты и запчасти российского производства, аналогичные немецким, например тормозного и пневматического оборудования (дисков, пневматических рукавов тормозных систем, компрессоров), механического оборудования (буксовых узлов, тяговых редукторов, пневморессор, облицовочных панелей), крышевого оборудования (токоприёмника и его составных частей, опорных изоляторов), интерьерных решений внутривагонного оборудования и т.д.

Авторы Валерия Мишина