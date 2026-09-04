Дальний Восток: чем связаны роботы и искусственный интеллект с лимонником и розовой родиолой?

Роботы, искусственный интеллект и производства нового масштаба

Роборука перемещает листы медных катодов. Карьерные самосвалы работают без водителей. Грузовые беспилотники — часть транспортной и производственной инфраструктуры. Всё это — не концепты из технопарка будущего, а проекты, которые уже созданы на Дальнем Востоке, либо активно внедряются в повседневную жизнь предприятий.

В Забайкалье, на Удоканском месторождении меди с господдержкой реализован один из самых масштабных промышленных проектов страны. Первая очередь горно-металлургического комбината (обогатительная фабрика и гидрометаллургический завод) рассчитана на выпуск до 150 тыс. тонн меди в год. Проектируется вторая очередь мощностью свыше 550 тыс. тонн: после её запуска предприятие сможет войти в пятёрку крупнейших производителей меди в мире. Здесь уже внедрена автоматическая система управления горными работами, что повысило производительность на 15%, белазы используют машинное зрение, а дроны задействованы для геологических работ. Производство развивается на территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье», где резидентам доступны налоговые льготы, инфраструктура, упрощённые административные процедуры и земля в льготную аренду.

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Ещё один промышленный гигант рождается на Чукотке: Баимский ГОК, создаваемый в рамках ТОР «Чукотка», будет перерабатывать до 70 млн тонн руды в год. Проект станет первым в России по промышленному внедрению автономной карьерной техники: многотонная беспилотная техника, искусственный интеллект и интернет вещей будут объединены в единый контур. На обогатительной фабрике впервые в российской медной промышленности будет применена технология прямой флотации — современный способ обогащения руды, который позволяет повысить эффективность извлечения ценных компонентов. Для энергоснабжения строятся четыре уникальных плавучих атомных энергоблока общей мощностью более 400 МВт.

В Амурской области на ТОР «Амурская» формируется один из крупнейших газохимических кластеров в мире. Ключевой объект кластера — газоперерабатывающий завод мощностью 42 млрд кубометров природного газа в год. Сейчас полностью в работе уже 5 технологических линий.

На Сахалине тем временем появился первый в России дронопорт — беспилотники постепенно встраиваются в логистику региона.

От ядерной медицины до энергии без кофеина

Технологический Дальний Восток — это не только тяжёлая промышленность. В Бурятии на одноимённой ТОР Центр ядерной медицины с собственным циклотроном начал выпуск радиофармпрепарата для ранней диагностики рака головного мозга; исследования ПЭТ/КТ доступны в том числе по ОМС.

Проект «Сила наших», реализуемый совместно с научным центром Дальневосточного отделения РАН и при поддержке Минвостокразвития, использует местные адаптогены — родиолу розовую и дальневосточный лимонник. Напиток эффективнее обычных энергетиков с кофеином, не вызывает побочных эффектов.

На острове Русский в Приморском крае развивается Инновационный научно-технологический центр «Русский». Статус резидента уже получили 20 компаний. Реализуются проекты в сфере биотехнологий, биомедицины, фармацевтики, IT, искусственного интеллекта. Ведётся строительство IT-парка и научно-образовательного кластера «Биотехнологии».

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Почему таких проектов становится больше

За этой картиной стоит не один «суперпроект», а целая система. По данным Минвостокразвития, на территории ДФО с помощью ТОР, Свободного порта Владивосток (СПВ), инфраструктурной поддержки и других инструментов реализуется 3 тысячи инвестиционных проектов. Согласно свежим данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, уже вложено 6,8 трлн рублей, создано более 190 тысяч новых рабочих мест и введено свыше 1,1 тыс. предприятий.

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) сопровождает резидентов в режиме «одного окна», помогает связывать частные инвестиции с мерами государственной поддержки. Для бизнеса это снижает стоимость входа в сложные проекты, а для региона превращает технологии из эффектной демонстрации в производство, рабочие места и инфраструктуру.

В новый этап развития Дальний Восток заходит не только на высокой скорости экономического роста, но и технологично — с наращиванием глубины переработки природных богатств, развитием и внедрением передовых технологических решений.