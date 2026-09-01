Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что политика Владимира Зеленского привела Украину к последствиям, которых, по его мнению, украинский лидер желал для России. Об этом он написал в соцсети X, комментируя сообщения о взрывах и возгораниях на объектах логистической инфраструктуры.

По словам журналиста, действия Киева обернулись проблемами внутри самой страны. Боуз отметил, что ситуация на Украине стала противоположной тому сценарию, который, как он считает, власти страны ожидали для России.

«То, чего Зеленский желал для России, он сделал для своих же», – написал Боуз.

Журналист уже неоднократно критиковал курс украинских властей и поддержку Киева со стороны Запада. В этот раз он связал последствия происходящего с решениями руководства страны и указал на проблемы, которые затрагивают самих украинцев. Высказывание прозвучало на фоне сообщений о повреждениях объектов инфраструктуры на Украине.

Ранее депутат Госдумы Амир Хамитов связал появление пустых полок в украинских магазинах с политикой киевских властей. По его словам, значительная часть ресурсов направляется на продолжение конфликта, а не на решение внутренних проблем. Парламентарий заявил, что экономические трудности всё сильнее отражаются на обычных гражданах. Он также отметил, что Украина, которая раньше считалась крупным поставщиком сельхозпродукции, теперь всё чаще рассчитывает на внешнюю помощь.