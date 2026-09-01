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Опубликовано 1 сентября, 00:31

Силы ПВО сбили 12 летевших на Москву БПЛА ночью 1 сентября

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Силы противовоздушной обороны Минобороны России ночью 1 сентября отразили атаку беспилотников, направлявшихся к Москве. Всего было уничтожено 12 воздушных целей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам главы города, после ликвидации дронов специалисты экстренных служб прибыли на места падения обломков. Информации о последствиях происшествия и возможных повреждениях пока не поступало.

«12 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал Собянин.

Четыре беспилотника уничтожены силами ПВО по пути к Москве
Четыре беспилотника уничтожены силами ПВО по пути к Москве

Ранее Life.ru писал, что временные ограничения на полёты ввели сразу в 12 российских аэропортах. Росавиация объяснила меры необходимостью обеспечить безопасность воздушного движения. Ограничения коснулись, в частности, аэропортов Пулково, Сочи, Казани и Самары. После стабилизации ситуации авиагавани должны вернуться к обычному режиму работы.

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Юния Ларсон
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