Три неизвестных снаряда попали в танкер у выхода из Ормузского пролива

Танкер получил три попадания в районе Ормузского пролива у берегов Омана. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при британских ВМС (UKMTO).

Инцидент произошёл в 17 морских милях, почти в 31,5 километра, к востоку от города Хасаб. Судно в этот момент двигалось к выходу из Ормузского пролива.

«Танкер, следовавший в сторону выхода из Ормузского пролива, подвергся попаданию трёх неизвестных снарядов», — говорится в публикации.

В координационном центре уточнили, что все члены экипажа находятся в безопасности. Атака также не привела к ущербу для окружающей среды.

Ранее в южной части Ормузского пролива супертанкер подорвался на двух минах. Судно пыталось пройти по маршруту, который иранская сторона закрыла для движения. В Корпусе стражей исламской революции не раскрыли название судна и имя его владельца.