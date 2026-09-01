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Опубликовано 1 сентября, 00:59

Три неизвестных снаряда попали в танкер у выхода из Ормузского пролива

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CeltStudio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CeltStudio

Танкер получил три попадания в районе Ормузского пролива у берегов Омана. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при британских ВМС (UKMTO).

Инцидент произошёл в 17 морских милях, почти в 31,5 километра, к востоку от города Хасаб. Судно в этот момент двигалось к выходу из Ормузского пролива.

«Танкер, следовавший в сторону выхода из Ормузского пролива, подвергся попаданию трёх неизвестных снарядов»,говорится в публикации.

В координационном центре уточнили, что все члены экипажа находятся в безопасности. Атака также не привела к ущербу для окружающей среды.

Число проходящих через Ормузский пролив судов сократилось до пяти в день
Число проходящих через Ормузский пролив судов сократилось до пяти в день

Ранее в южной части Ормузского пролива супертанкер подорвался на двух минах. Судно пыталось пройти по маршруту, который иранская сторона закрыла для движения. В Корпусе стражей исламской революции не раскрыли название судна и имя его владельца.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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