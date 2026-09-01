«Знание» будет учить российских школьников распознавать мошенников и вербовщиков

Российских школьников и студентов будут обучать распознавать схемы мошенничества, вербовки и психологических манипуляций. Новый масштабный цикл просветительских мероприятий запускает Российское общество «Знание» в рамках проекта «Знание Безопасность», рассказал Life.ru на полях Восточного экономического форума глава организации Максим Древаль.

По его словам, главная задача таких встреч – не просто предупредить молодых людей об опасностях, а научить их замечать тревожные сигналы и понимать, как действовать в сложной ситуации.

«Знание» будет просвещать российских школьников о защите от манипуляций и обмана. Видео © Life.ru

«Это возможность развивать критическое мышление, рассказывать и повышать насмотренность с точки зрения понимания того, какие существуют схемы мошенничества, вербовки, обмана, манипуляций. Это инструмент распознавания таких ситуаций и считывания сигналов», – отметил Древаль.

Глава общества «Знание» пояснил, что в рамках проекта школьникам будут показывать реальные истории людей, столкнувшихся с подобными схемами. На лекциях с детьми будут работать сотрудники правоохранительных органов, психологи и профильные эксперты.

По словам Древаля, только за учебный год планируется провести такие встречи более чем для миллиона человек. При этом работа будет вестись не только с учениками, но и с теми, кто ежедневно находится рядом с ними – родителями и педагогами. Для классных руководителей подготовят специальные семинары и материалы, которые помогут вовремя замечать опасные ситуации и правильно реагировать на них. Отдельные встречи по теме планируют проводить и на родительских собраниях.

«Важно научить не только ребёнка, но и взрослых рядом с ним – учителей и родителей – выявлять такие ситуации, вовремя реагировать на сигналы и правильно действовать, если они обнаружены», – рассказал глава «Знания».

Кроме лекций и встреч в рамках проекта создадут более 100 единиц видеоконтента от документальных материалов и экспертных интервью до коротких роликов с конкретными инструкциями. Их планируют распространять в школах, вузах, социальных сетях и других общественных пространствах.

Ранее глава Российского общества «Знание» Максим Древаль предложил поощрять школьников не только за оценки, но и за хорошие поступки. По его мнению, важно отмечать уважение к одноклассникам и учителям, помощь другим и активное участие в жизни коллектива. Древаль считает, что положительные примеры могут влиять на детей сильнее, чем формальные запреты и наказания.